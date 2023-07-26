https://ukraina.ru/20230726/1048273652.html

Великобритания призналась в передаче военных технологий Украине

Великобритания призналась в передаче военных технологий Украине - 26.07.2023 Украина.ру

Великобритания призналась в передаче военных технологий Украине

С начала российской спецоперации британская Лаборатория оборонной науки и техники (Dstl) играет ключевую роль в усилиях Великобритании по оказанию помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 26 июля сообщили на сайте правительства Великобритании

2023-07-26T15:33

2023-07-26T15:33

2023-07-26T15:33

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"Благодаря гибкости и инновациям Dstl использовала все навыки, идеи и технологии, которые мы и наши партнеры можем предложить", - говорится в материале организации.Министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что Лаборатория за последний год использовала "блестящие достижения британской оборонной науки — в партнерстве с британской оборонной промышленностью, оборонной разведкой и хитростью британских и украинских вооруженных сил — для своевременного предоставления возможностей для украинцев".Dstl также разработала индивидуальные и легкодоступные решения по бронезащите для танков Challenger 2.Британские власти пообещали продолжить оказывать поддержку украинским властям.Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство из них делает это для собственной выгоды.НАТО заявляет, что не ведёт войну против России, при этом признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал в июне глава МИД РФ Сергей Лавров.Постепенно, по крайней мере, у некоторых политиков, у некоторых политологов, экспертов на Западе наблюдается протрезвление и понимание и истинных причин происходящего, и того, что на самом деле происходит на земле, добавил глава МИД РФ.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.

https://ukraina.ru/20221029/1040284022.html

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британия, сергей лавров, помощь, украина, новости