https://ukraina.ru/20230726/1048272888.html

Украину пустили на убой, а глобальные корпорации её скупят: что говорили об Украине в мире 26 июля

Украину пустили на убой, а глобальные корпорации её скупят: что говорили об Украине в мире 26 июля - 26.07.2023 Украина.ру

Украину пустили на убой, а глобальные корпорации её скупят: что говорили об Украине в мире 26 июля

Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T15:00

2023-07-26T15:00

2023-07-26T15:00

эксклюзив

вс рф

всу

спецоперация

контрнаступление

нато

венгрия

владимир зеленский

оон

зарубежье

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Запад разрушает Украину, но выставляет лютым зверем РоссиюПостоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам объяснила в интервью РИА Новости, почему её страна была одной из пяти, проголосовавших на Генеральной Ассамблее ООН в марте 2022 года против резолюции с призывом к выводу российских войск с территории Украины:"До того, что произошло в феврале, в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию. Нарушали одно обещание за другим, одно соглашение за другим. Они занимались сдерживанием России. И в нашем понимании Украину пустили на убой. Но нам с самого начала было понятно, кто виновен. Это не Россия. Мы не поддерживали политику, которая была использована, чтобы оказать давление на Россию. Они подталкивали Россию на действия. В нашем понимании это (СВО – ред.) был, скорее, упреждающий акт защиты их безопасности, нежели что-либо ещё".Дипломат сказала, что Запад пытается убедить делегации африканских стран встать по украинскому вопросу на его сторону, выставляя Россию "лютым зверем", при этом никогда не предлагал присоединиться к разработке резолюцию по Украине, уже готовые документы присылали накануне вечером перед голосованием, а это, по словам Тесфамариам, "было подленько"."Если вы хотите добиться мира, он должен быть подлинный, стабильный. Должна быть искренность. Возьмите на себя ответственность за то, что происходит и почему, и сделайте так, чтобы это не повторилось. Но вы подливаете масла в огонь, направляете всё больше оружия, теперь кассетные боеприпасы идут туда. Будет больше смерти и разрушений. Эта прекрасная страна Украина разрушена. Ради чего? Я очень сочувствуют украинскому народу, мне очень жаль, что ему прошлось пройти через это. Но я сочувствую и россиянам, которым приходится делать это, чтобы защитить себя, свою страну и свою безопасность", - заявила постоянный представитель Эритреи при ООН.Зеленский уже договорился о продаже Украины"Украина в любом случае выйдет из этой ужасной ситуации в проигрыше, так как глобальные корпорации, финансисты, а конкретно крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock со штабом в Америке, скупят Украину в соответствии с договорённостью, заключённой с президентом Зеленским, если действующее киевское правительство останется у власти. У неё не будет национальной экономики, а тем временем Украина потеряет большую часть населения", - заявил лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости.Политик отметил, что военный психоз и антироссийские настроения, царящие во всех институтах ЕС, а также ощущавшиеся на саммите НАТО в Вильнюсе, поразительны и пугающи. Более того, западные чиновники, которые уже сейчас разрушают европейскую экономику за счёт санкций, могут даже толкнуть мир в третью мировую войну."Некоторые из них немедленно приняли бы Украину в НАТО, но это было бы сумасшествием, это привело бы к мировой войне, уничтожающей весь мир. Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето. <...> Мы принципиально против европейского расширения НАТО, потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия", - подчеркнул Тороцкаи.ВС РФ адаптировались на поле боя быстрее, чем ВСУ постигли военную стратегию НАТОВ комментарии американскому журналу Newsweek военный аналитик Глен Грант, который консультировал ВСУ, не стал отрицать, что "для Украины всё идёт не так гладко, как им хотелось бы".В отличие от предыдущих наступлений сейчас украинская армия действует против хорошо подготовленной российской обороны: траншеи, вырытые вдоль 600-мильной линии фронта, минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" (куски бетона в форме квадратной пирамиды, используемые для остановки военной техники), - говорится в статье.В таком положении ВСУ оказались в том числе из-за НАТО – альянс не предоставил Киеву всю запрашиваемую технику и недостаточно хорошо провёл обучение военнослужащих. Украинские войска не могут компенсировать отсутствие боеприпасов и превосходства в воздухе, которые есть у ВС РФ.По словам военного аналитика Аллана Орра, к тому, что ВСУ не могут прорвать российские оборонительные линии, привели нехватка реактивных самолётов 4-го поколения, ограниченные возможности РСЗО HIMARS и запоздалые поставки бронетехники."Всё контрнаступление основывалось на предположении, что дух российской армии будет сломлен и она падёт, но на деле русские адаптировались быстрее, чем обучались украинцы", - заявил он.Эксперт обращает внимание, что ВСУ, имея ограниченные ресурсы, пытаются прорваться сразу по всему фронту. Вообще же армия, уступающая по численности, должна собрать все свои ресурсы, чтобы атаковать только в нескольких точках.

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https://ukraina.ru/20230518/1046325063.html

https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, вс рф, всу, спецоперация, контрнаступление, нато, венгрия, владимир зеленский, оон, зарубежье