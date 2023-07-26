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"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику - 26.07.2023 Украина.ру
"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
В АО „Украинская железная дорога“ разработали новый формат электронного международного пассажирского проездного документа на украинском и английском языках
2023-07-26T14:38
2023-07-26T14:38
2023-07-26T14:38
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тарас креминь
укрзализныця
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АО „Украинская железная дорога“ представила образец нового электронного международного билета на украинском и английском языках.Сейчас билет находится на утверждение у международных партнёров-железных дорог.До конца 2023 года появится ещё ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.д.В украинской ж/д отметили, что несмотря на то, что новый шаблон ещё находится на согласовании, они всячески ускоряют ход событий. „Уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов“, говорится в сообщении.Накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что начинает „мероприятия госконтроля по применению государственного языка“ акционерным обществом „Украинская железная дорога“.Ранее в Сети появилось фото посадочных билетов компании, информация в которых была напечатана на русском и английском языках.Креминя это возмутило, он подчеркнул, что виновные понесут наказание. „Это серьёзное нарушение языкового закона“, написал он.
https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, язык, английский язык, украинский язык, языковой закон, языковой омбудсмен, тарас креминь, укрзализныця
Новости, Украина, язык, английский язык, украинский язык, языковой закон, языковой омбудсмен, Тарас Креминь, Укрзализныця
"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
В АО „Украинская железная дорога“ разработали новый формат электронного международного пассажирского проездного документа на украинском и английском языках
АО „Украинская железная дорога“ представила образец нового электронного международного билета на украинском и английском языках.
Сейчас билет находится на утверждение у международных партнёров-железных дорог.
„Процесс украинизации железной дороги идёт по утвержденному графику“, - сказано в сообщении.
До конца 2023 года появится ещё ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.д.
В украинской ж/д отметили, что несмотря на то, что новый шаблон ещё находится на согласовании, они всячески ускоряют ход событий. „Уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов“, говорится в сообщении.
Накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что начинает „мероприятия госконтроля по применению государственного языка“ акционерным обществом „Украинская железная дорога“.
Ранее в Сети появилось фото посадочных билетов компании, информация в которых была напечатана на русском и английском языках.
Креминя это возмутило, он подчеркнул, что виновные понесут наказание. „Это серьёзное нарушение языкового закона“, написал он.