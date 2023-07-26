https://ukraina.ru/20230726/1048272345.html

"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику

"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику - 26.07.2023 Украина.ру

"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику

В АО „Украинская железная дорога“ разработали новый формат электронного международного пассажирского проездного документа на украинском и английском языках

2023-07-26T14:38

2023-07-26T14:38

2023-07-26T14:38

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АО „Украинская железная дорога“ представила образец нового электронного международного билета на украинском и английском языках.Сейчас билет находится на утверждение у международных партнёров-железных дорог.До конца 2023 года появится ещё ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.д.В украинской ж/д отметили, что несмотря на то, что новый шаблон ещё находится на согласовании, они всячески ускоряют ход событий. „Уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов“, говорится в сообщении.Накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что начинает „мероприятия госконтроля по применению государственного языка“ акционерным обществом „Украинская железная дорога“.Ранее в Сети появилось фото посадочных билетов компании, информация в которых была напечатана на русском и английском языках.Креминя это возмутило, он подчеркнул, что виновные понесут наказание. „Это серьёзное нарушение языкового закона“, написал он.

https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html

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