"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику - 26.07.2023 Украина.ру
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"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику - 26.07.2023 Украина.ру
"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику
В АО „Украинская железная дорога“ разработали новый формат электронного международного пассажирского проездного документа на украинском и английском языках
2023-07-26T14:38
2023-07-26T14:38
новости
украина
язык
английский язык
украинский язык
языковой закон
языковой омбудсмен
тарас креминь
укрзализныця
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АО „Украинская железная дорога“ представила образец нового электронного международного билета на украинском и английском языках.Сейчас билет находится на утверждение у международных партнёров-железных дорог.До конца 2023 года появится ещё ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.д.В украинской ж/д отметили, что несмотря на то, что новый шаблон ещё находится на согласовании, они всячески ускоряют ход событий. „Уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов“, говорится в сообщении.Накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что начинает „мероприятия госконтроля по применению государственного языка“ акционерным обществом „Украинская железная дорога“.Ранее в Сети появилось фото посадочных билетов компании, информация в которых была напечатана на русском и английском языках.Креминя это возмутило, он подчеркнул, что виновные понесут наказание. „Это серьёзное нарушение языкового закона“, написал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, язык, английский язык, украинский язык, языковой закон, языковой омбудсмен, тарас креминь, укрзализныця
Новости, Украина, язык, английский язык, украинский язык, языковой закон, языковой омбудсмен, Тарас Креминь, Укрзализныця

"Укрзализныця" выпустит билеты на украинском и английском языках: украинизация идет по графику

14:38 26.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця«Украинские железные дороги» («Укрзализныця»)
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця
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В АО „Украинская железная дорога“ разработали новый формат электронного международного пассажирского проездного документа на украинском и английском языках
АО „Украинская железная дорога“ представила образец нового электронного международного билета на украинском и английском языках.
Сейчас билет находится на утверждение у международных партнёров-железных дорог.
„Процесс украинизации железной дороги идёт по утвержденному графику“, - сказано в сообщении.
До конца 2023 года появится ещё ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.д.
В украинской ж/д отметили, что несмотря на то, что новый шаблон ещё находится на согласовании, они всячески ускоряют ход событий. „Уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов“, говорится в сообщении.
Накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что начинает „мероприятия госконтроля по применению государственного языка“ акционерным обществом „Украинская железная дорога“.
Ранее в Сети появилось фото посадочных билетов компании, информация в которых была напечатана на русском и английском языках.
Креминя это возмутило, он подчеркнул, что виновные понесут наказание. „Это серьёзное нарушение языкового закона“, написал он.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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