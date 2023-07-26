Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза - 26.07.2023 Украина.ру
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Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза
Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза - 26.07.2023 Украина.ру
Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза
Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка добился исключения из санкционного списка Евроcоюза, передает 26 июля Bloomberg
2023-07-26T14:10
2023-07-26T14:27
виктор пшонка
виктор янукович
ес
санкции
растрата
новости
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Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решения о преследовании Пшонки и его сына Артема, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины с 2010 по 2014 год. 22 февраля 2014 года после госпереворота он вместе с президентом Виктором Януковичем был вынужден покинуть Украину. В ЕС Пшонку обвиняли в якобы растрате украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы стрнаны, а также в коррупции, злоупотреблении служебным положением. Его сын был депутатом от партии Януковича и также обвинялся в растрате.Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли несколько апелляций
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виктор пшонка, виктор янукович, ес, санкции, растрата, новости
Виктор Пшонка, Виктор Янукович, ЕС, санкции, растрата, Новости

Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза

14:10 26.07.2023 (обновлено: 14:27 26.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка добился исключения из санкционного списка Евроcоюза, передает 26 июля Bloomberg
Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решения о преследовании Пшонки и его сына Артема, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".
Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины с 2010 по 2014 год. 22 февраля 2014 года после госпереворота он вместе с президентом Виктором Януковичем был вынужден покинуть Украину.
В ЕС Пшонку обвиняли в якобы растрате украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы стрнаны, а также в коррупции, злоупотреблении служебным положением. Его сын был депутатом от партии Януковича и также обвинялся в растрате.
Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли несколько апелляций
Юрий Луценко во время пресс-конференции в МИД Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2016
26 июля 2016, 18:09
Луценко «подарил» Пшонке и Арбузову тысячу гектаров лесаГенпрокуратура пропустила сроки исковой давности по делу о возвращении в государственную собственность тысячи гектаров охотничьих угодий
 
Виктор ПшонкаВиктор ЯнуковичЕСсанкциирастратаНовости
 
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