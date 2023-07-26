https://ukraina.ru/20230726/1048271124.html
Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза
Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза - 26.07.2023 Украина.ру
Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза
Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка добился исключения из санкционного списка Евроcоюза, передает 26 июля Bloomberg
2023-07-26T14:10
2023-07-26T14:10
2023-07-26T14:27
виктор пшонка
виктор янукович
ес
санкции
растрата
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/23/1027412347_0:71:2732:1608_1920x0_80_0_0_71592e076e2b299f21735d3937a20272.jpg
Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решения о преследовании Пшонки и его сына Артема, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины с 2010 по 2014 год. 22 февраля 2014 года после госпереворота он вместе с президентом Виктором Януковичем был вынужден покинуть Украину. В ЕС Пшонку обвиняли в якобы растрате украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы стрнаны, а также в коррупции, злоупотреблении служебным положением. Его сын был депутатом от партии Януковича и также обвинялся в растрате.Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли несколько апелляций
https://ukraina.ru/20160726/1017083045.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/23/1027412347_247:0:2486:1679_1920x0_80_0_0_1a403c802279e39db3626f98e9b80f7e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктор пшонка, виктор янукович, ес, санкции, растрата, новости
Виктор Пшонка, Виктор Янукович, ЕС, санкции, растрата, Новости
Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза
14:10 26.07.2023 (обновлено: 14:27 26.07.2023)
Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка добился исключения из санкционного списка Евроcоюза, передает 26 июля Bloomberg
Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решения о преследовании Пшонки и его сына Артема, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".
Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины с 2010 по 2014 год. 22 февраля 2014 года после госпереворота он вместе с президентом Виктором Януковичем был вынужден покинуть Украину.
В ЕС Пшонку обвиняли в якобы растрате украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы стрнаны, а также в коррупции, злоупотреблении служебным положением. Его сын был депутатом от партии Януковича и также обвинялся в растрате.
Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли несколько апелляций