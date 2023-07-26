https://ukraina.ru/20230726/1048271124.html

Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза

Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза - 26.07.2023 Украина.ру

Экс-прокурора Украины Пшонку исключили из санкционного списка Евроcоюза

Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка добился исключения из санкционного списка Евроcоюза, передает 26 июля Bloomberg

2023-07-26T14:10

2023-07-26T14:10

2023-07-26T14:27

виктор пшонка

виктор янукович

ес

санкции

растрата

новости

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Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решения о преследовании Пшонки и его сына Артема, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины с 2010 по 2014 год. 22 февраля 2014 года после госпереворота он вместе с президентом Виктором Януковичем был вынужден покинуть Украину. В ЕС Пшонку обвиняли в якобы растрате украинских государственных средств и их незаконный вывод за пределы стрнаны, а также в коррупции, злоупотреблении служебным положением. Его сын был депутатом от партии Януковича и также обвинялся в растрате.Янукович и его сын остаются в санкционном списке ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли несколько апелляций

https://ukraina.ru/20160726/1017083045.html

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виктор пшонка, виктор янукович, ес, санкции, растрата, новости