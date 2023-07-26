https://ukraina.ru/20230726/1048267139.html

Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине

Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине - 26.07.2023 Украина.ру

Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине

Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом 26 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2023-07-26T12:36

2023-07-26T12:36

2023-07-26T12:36

военное положение

мобилизация

украина

новости

рада

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"В ближайшие дни парламент снова продлит действие военного положения и общей мобилизации", — написал парламентарий.Мобилизацию и военное положение могут продлить до15 ноября 2023 года, предположил Железняк.Это будет уже восьмое голосование украинского парламента за военное положение с начала российской спецоперации. Военное положение и всеобщую мобилизацию на всей территории Украины ввели 24 февраля 2022 года.

https://ukraina.ru/20230723/1048195182.html

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военное положение, мобилизация, украина, новости, рада