Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине - 26.07.2023 Украина.ру
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Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине
Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине - 26.07.2023 Украина.ру
Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине
Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом 26 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2023-07-26T12:36
2023-07-26T12:36
военное положение
мобилизация
украина
новости
рада
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"В ближайшие дни парламент снова продлит действие военного положения и общей мобилизации", — написал парламентарий.Мобилизацию и военное положение могут продлить до15 ноября 2023 года, предположил Железняк.Это будет уже восьмое голосование украинского парламента за военное положение с начала российской спецоперации. Военное положение и всеобщую мобилизацию на всей территории Украины ввели 24 февраля 2022 года.
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военное положение, мобилизация, украина, новости, рада
военное положение, мобилизация, Украина, Новости, Рада

Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине

12:36 26.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом 26 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"В ближайшие дни парламент снова продлит действие военного положения и общей мобилизации", — написал парламентарий.
Мобилизацию и военное положение могут продлить до15 ноября 2023 года, предположил Железняк.
Это будет уже восьмое голосование украинского парламента за военное положение с начала российской спецоперации.
Военное положение и всеобщую мобилизацию на всей территории Украины ввели 24 февраля 2022 года.
Верховная Рада утвердила указ президента Украины О частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
23 июля, 17:09
Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в селоЖители одного из сел Львовской области перекрыли дорогу, чтобы не пропустить в село автомобиль военкомов, сообщают 23 июля украинские телеграм-каналы
 
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