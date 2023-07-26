https://ukraina.ru/20230726/1048264339.html

Украинская сталь подкачала: трезубец для монумента "Родина-мать" изготовят из западного металла

Украинская сталь подкачала: трезубец для монумента "Родина-мать" изготовят из западного металла - 26.07.2023 Украина.ру

Украинская сталь подкачала: трезубец для монумента "Родина-мать" изготовят из западного металла

Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления трезубца к киевскому монументу "Родина-мать" не отвечает техническим требованиям. Об этом 25 июля сообщили на сайте Минкульта Украины

2023-07-26T10:49

2023-07-26T10:49

2023-07-26T10:49

родина-мать

монумент

сталь

новости

герб

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"Сырье было решено использовать европейское и отечественное из металлургического комбината "Запорожсталь". Однако поступившая из комбината партия показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта. Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - говорится в материале.В середине месяца власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.). Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.

https://ukraina.ru/20230713/1047997255.html

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родина-мать, монумент, сталь, новости, герб