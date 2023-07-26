https://ukraina.ru/20230726/1048264223.html
Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео
Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео - 26.07.2023 Украина.ру
Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру разъяснил особенности цифрового... Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T10:38
2023-07-26T10:38
2023-07-26T10:38
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру разъяснил особенности цифрового рубля, а также рассказал о надеждах России на отрезвление Евросоюза и о последствиях подорожания пшеницы на мировом рынке: 00:40 – Цифровой рубль: зачем он нужен? 16:00 - Чем Россия ответит на конфискацию активов в пользу Украины? 31:30 – Об индивидуальной собственности противника: как с ней следует поступить?33:30 – Мировой рост цен на пшеницу: кто от этого выиграет?
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру разъяснил особенности цифрового рубля, а также рассказал о надеждах России на отрезвление Евросоюза и о последствиях подорожания пшеницы на мировом рынке:
00:40 – Цифровой рубль: зачем он нужен?
16:00 - Чем Россия ответит на конфискацию активов в пользу Украины?
31:30 – Об индивидуальной собственности противника: как с ней следует поступить?
33:30 – Мировой рост цен на пшеницу: кто от этого выиграет?