Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео - 26.07.2023 Украина.ру
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Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео
Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео - 26.07.2023 Украина.ру
Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру разъяснил особенности цифрового... Украина.ру, 26.07.2023
2023-07-26T10:38
2023-07-26T10:38
колташов
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рубль
экономика
валюта
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банки
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру разъяснил особенности цифрового рубля, а также рассказал о надеждах России на отрезвление Евросоюза и о последствиях подорожания пшеницы на мировом рынке: 00:40 – Цифровой рубль: зачем он нужен? 16:00 - Чем Россия ответит на конфискацию активов в пользу Украины? 31:30 – Об индивидуальной собственности противника: как с ней следует поступить?33:30 – Мировой рост цен на пшеницу: кто от этого выиграет?
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Что станет с банковскими картами и в чём плюсы и минусы цифрового рубля - Колташов. Видео

10:38 26.07.2023
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру разъяснил особенности цифрового рубля, а также рассказал о надеждах России на отрезвление Евросоюза и о последствиях подорожания пшеницы на мировом рынке:
00:40 – Цифровой рубль: зачем он нужен?
16:00 - Чем Россия ответит на конфискацию активов в пользу Украины?
31:30 – Об индивидуальной собственности противника: как с ней следует поступить?
33:30 – Мировой рост цен на пшеницу: кто от этого выиграет?
 
КолташовВидеоРоссияУкраинаСВОрубльэкономикавалютаналичныебанкидолларыактивыСШАЕСбизнесзернозерновая сделкапшеница
 
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