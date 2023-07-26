На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисом - 26.07.2023 Украина.ру
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На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисом
На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисом - 26.07.2023 Украина.ру
На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисом
Перечень заболеваний, при которых будут выписывать каннабис, отсутствует, но уже есть разговоры о более тяжелых наркотических веществах, заявила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Украинские новости"
2023-07-26T10:16
2023-07-26T10:16
новости
украина
верховная рада
каннабис
владимир зеленский
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Член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина ответила на вопрос, существует ли уже перечень заболеваний, при которых будут выписывать каннабис. По её словам, "понимание есть, а перечня нет".По мнению Стефанишиной, на Украине каннабис раскроется со временем "больше всего" из всех стран мира, потому что "у нас огромное количество пациентов разных неврологий".Стефанишина считает, что Украина должна использовать все новейшие технологии в этом направлении, все возможные методы помощи, в том числе на основе каннабиса.Есть международный опыт, которым „нужно воспользоваться“, отметила она.По её словам, минимум шесть миллионов украинцев нуждаются в лечении медицинским каннабисом.13 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуана, за решение прошголосовали 268 депутатов.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.
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новости, украина, верховная рада, каннабис, владимир зеленский
Новости, Украина, Верховная Рада, каннабис, Владимир Зеленский

На Украине ещё думают над перечнем болезней, которые будут лечить каннабисом

10:16 26.07.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Перечень заболеваний, при которых будут выписывать каннабис, отсутствует, но уже есть разговоры о более тяжелых наркотических веществах, заявила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Украинские новости"
Член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Ольга Стефанишина ответила на вопрос, существует ли уже перечень заболеваний, при которых будут выписывать каннабис. По её словам, "понимание есть, а перечня нет".

"Детализация будет происходить на уровне мозга, но мы будем брать международные практики, начиная с онкологии, неврологических заболеваний (эпилепсия, болезни Паркинсона и Альцгеймера), думаю, также психологические расстройства, даже ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство. — Ред.)", - отметила она.

По мнению Стефанишиной, на Украине каннабис раскроется со временем "больше всего" из всех стран мира, потому что "у нас огромное количество пациентов разных неврологий".
Стефанишина считает, что Украина должна использовать все новейшие технологии в этом направлении, все возможные методы помощи, в том числе на основе каннабиса.

„У нас есть разговоры даже о более тяжелых наркотических средствах“, - заявила она.

Есть международный опыт, которым „нужно воспользоваться“, отметила она.
По её словам, минимум шесть миллионов украинцев нуждаются в лечении медицинским каннабисом.
13 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуана, за решение прошголосовали 268 депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.
28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.
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