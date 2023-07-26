https://ukraina.ru/20230726/1048260629.html

Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз

Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз - 26.07.2023 Украина.ру

Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз

Россия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-26T08:08

2023-07-26T08:08

2023-07-26T08:08

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Россия в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки", заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.Россия, подчеркнула она, сможет заместить эти 10 миллионов тонн зерна, учитывая данные российского экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего, учитывая большие переходящие остатки.Пшеница для РФ является ключевой экспортной культурой. Доля пшеницы в валовых сборах зерновых в РФ составляет 68%, в экспорте дерновых и зернобобовых — 86%, а на мировом рынке доля РФ составляет 22 %, отметила Тюрина.В 2022 году Россия собрала рекордные 157, 676 млн тонн зерна, из них 104, 237 млн тонн пшеницы. На экспорт ушло более 55 млн тоннМинсельхоза РФ оценивает урожай зерна в 2023 году в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.Тюрина отметила, что страны, которые закупали украинскую пшеницу до СВО - Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и другие - увеличили в настоящее время закупки российской пшеницы.Украинское зерно также шло и в беднейшие страны, какие как Бангладеш, Тунис, Эфиопия.По методике ООН уровень бедности оценивается по отношению ВВП на душу населения: в мире насчитывается 46 беднейших стран, из них 33 находятся в Африке, 12 — в Азии и одна — в Латинской Америке (Гаити).Например, РФ по его итогам увеличила в 5,8 раза поставки пшеницы в Бангладеш, в 4,4 раза - в Кению, в 6,4 раза - в Йемен, в 14 раз, до 408 тысяч тонн - в Тунис.18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, заранее уведомив Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления.Президент России Владимир Путин заявил, что лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни.Путин отметил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.

https://ukraina.ru/20230724/1048206237.html

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новости, россия, зерно, зерновая сделка, пшеница, владимир путин, африка, украина