Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз - 26.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230726/1048260629.html
Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз
Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз - 26.07.2023 Украина.ру
Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз
Россия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-26T08:08
2023-07-26T08:08
новости
россия
зерно
зерновая сделка
пшеница
владимир путин
африка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040969760_0:158:2930:1806_1920x0_80_0_0_8923d1f6a4e42540b177ecf64113bd56.jpg
Россия в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки", заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.Россия, подчеркнула она, сможет заместить эти 10 миллионов тонн зерна, учитывая данные российского экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего, учитывая большие переходящие остатки.Пшеница для РФ является ключевой экспортной культурой. Доля пшеницы в валовых сборах зерновых в РФ составляет 68%, в экспорте дерновых и зернобобовых — 86%, а на мировом рынке доля РФ составляет 22 %, отметила Тюрина.В 2022 году Россия собрала рекордные 157, 676 млн тонн зерна, из них 104, 237 млн тонн пшеницы. На экспорт ушло более 55 млн тоннМинсельхоза РФ оценивает урожай зерна в 2023 году в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.Тюрина отметила, что страны, которые закупали украинскую пшеницу до СВО - Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и другие - увеличили в настоящее время закупки российской пшеницы.Украинское зерно также шло и в беднейшие страны, какие как Бангладеш, Тунис, Эфиопия.По методике ООН уровень бедности оценивается по отношению ВВП на душу населения: в мире насчитывается 46 беднейших стран, из них 33 находятся в Африке, 12 — в Азии и одна — в Латинской Америке (Гаити).Например, РФ по его итогам увеличила в 5,8 раза поставки пшеницы в Бангладеш, в 4,4 раза - в Кению, в 6,4 раза - в Йемен, в 14 раз, до 408 тысяч тонн - в Тунис.18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, заранее уведомив Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления.Президент России Владимир Путин заявил, что лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни.Путин отметил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.
https://ukraina.ru/20230724/1048206237.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040969760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebe2510bea1184c8b12ab7f03811126b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, зерно, зерновая сделка, пшеница, владимир путин, африка, украина
Новости, Россия, зерно, зерновая сделка, пшеница, Владимир Путин, Африка, Украина

Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз

08:08 26.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство риса в Краснодарском крае, зерно
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Россия в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки", заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
„USDA (Министерство сельского хозяйства США. — Ред.) в 2023-2024 сельхозгоду ожидает снижение экспортного потенциала Украины по пшенице на 37,5%, до 10,5 миллиона тонн, соответственно, эти 10 миллионов, которые, вполне вероятно, не смогут выйти на мировой рынок после завершения зерновой сделки, мы спокойно заместим", - сказала Тюрина.
Россия, подчеркнула она, сможет заместить эти 10 миллионов тонн зерна, учитывая данные российского экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего, учитывая большие переходящие остатки.
Пшеница для РФ является ключевой экспортной культурой. Доля пшеницы в валовых сборах зерновых в РФ составляет 68%, в экспорте дерновых и зернобобовых — 86%, а на мировом рынке доля РФ составляет 22 %, отметила Тюрина.
В 2022 году Россия собрала рекордные 157, 676 млн тонн зерна, из них 104, 237 млн тонн пшеницы. На экспорт ушло более 55 млн тонн
Минсельхоза РФ оценивает урожай зерна в 2023 году в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.
Тюрина отметила, что страны, которые закупали украинскую пшеницу до СВО - Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и другие - увеличили в настоящее время закупки российской пшеницы.
Украинское зерно также шло и в беднейшие страны, какие как Бангладеш, Тунис, Эфиопия.
По методике ООН уровень бедности оценивается по отношению ВВП на душу населения: в мире насчитывается 46 беднейших стран, из них 33 находятся в Африке, 12 — в Азии и одна — в Латинской Америке (Гаити).
"Но при этом надо сказать, что мы в ушедшем сезоне уже поставляли значительные объемы в те страны, в которые раньше поставляла зерно Украина", - подчеркнула собеседник агентства.
Например, РФ по его итогам увеличила в 5,8 раза поставки пшеницы в Бангладеш, в 4,4 раза - в Кению, в 6,4 раза - в Йемен, в 14 раз, до 408 тысяч тонн - в Тунис.
"То есть мы по сути уже поставляем зерно беднейшим странам, и важно, что наши цены (FOB) ниже тех, которые предлагает Европа: например, за прошлый сезон дисконт составлял 10-15 долларов за тонну. Я считаю, что это наше преимущество, особенно если мы можем предлагать на рынок зерно на фоне экспортной пошлины, которая по сути снизилась почти в три раза", - заключила Тюрина.
18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, заранее уведомив Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления.
Президент России Владимир Путин заявил, что лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни.
Путин отметил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 10:58
"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
 
НовостиРоссиязернозерновая сделкапшеницаВладимир ПутинАфрикаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Президент Южной Кореи назначил нового посла в России
09:33Лидер венгерской партии "Наша Родина" потребовал не призывать закарпатских венгров в ВСУ
09:28Война на Черном море. Совет Украина — НАТО может ее легализовать, но это вряд ли
09:02Победа КНДР в Корейской войне стала "несмываемым позором" для США - Ким Чен Ын
09:00Спонсирование террористических планов, атаки и провалы ВСУ, хищения. Главное на Украине на утро 26 июля
08:43На Украине планируют выращивать марихуану со штрих-кодом на каждом кусте
08:08Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз
08:00Матрос Железняк
07:36СМИ: В КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России
05:23Алексей Фененко об угрозах со стороны Польши и Румынии российским интересам на Украине
05:09Работать некому. Украинцев готовят к 12-часовому рабочему дню
04:55Илья Мощанский: Разница в том, что для нас война - геополитическая, а для Зеленского - вопрос выживания
04:30От точки войны до точки мира. Эксперты на Украине задумались, каким ужасным будет мир после войны
04:11Не оправдал доверия. Что известно об отстранении главы МИД Китая от должности
04:00Петр Акопов: Удар "Вагнера" со стороны Белоруссии заставит Киев умолять Варшаву о помощи
03:47А деньги - врозь. Польша и Германия жестко конфликтуют из-за Украины
23:15Отсидевший в российской тюрьме американский морпех получил ранение на Украине - СМИ
22:33"Затишье перед бурей". Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении
22:00Украина получит от Запада $240 миллионов на разминирование
20:56Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Лента новостейМолния