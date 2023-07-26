Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союз
Россия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Россия в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы и после выхода из "зерновой сделки", заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
„USDA (Министерство сельского хозяйства США. — Ред.) в 2023-2024 сельхозгоду ожидает снижение экспортного потенциала Украины по пшенице на 37,5%, до 10,5 миллиона тонн, соответственно, эти 10 миллионов, которые, вполне вероятно, не смогут выйти на мировой рынок после завершения зерновой сделки, мы спокойно заместим", - сказала Тюрина.
Россия, подчеркнула она, сможет заместить эти 10 миллионов тонн зерна, учитывая данные российского экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего, учитывая большие переходящие остатки.
Пшеница для РФ является ключевой экспортной культурой. Доля пшеницы в валовых сборах зерновых в РФ составляет 68%, в экспорте дерновых и зернобобовых — 86%, а на мировом рынке доля РФ составляет 22 %, отметила Тюрина.
В 2022 году Россия собрала рекордные 157, 676 млн тонн зерна, из них 104, 237 млн тонн пшеницы. На экспорт ушло более 55 млн тонн
Минсельхоза РФ оценивает урожай зерна в 2023 году в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.
Тюрина отметила, что страны, которые закупали украинскую пшеницу до СВО - Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и другие - увеличили в настоящее время закупки российской пшеницы.
Украинское зерно также шло и в беднейшие страны, какие как Бангладеш, Тунис, Эфиопия.
По методике ООН уровень бедности оценивается по отношению ВВП на душу населения: в мире насчитывается 46 беднейших стран, из них 33 находятся в Африке, 12 — в Азии и одна — в Латинской Америке (Гаити).
"Но при этом надо сказать, что мы в ушедшем сезоне уже поставляли значительные объемы в те страны, в которые раньше поставляла зерно Украина", - подчеркнула собеседник агентства.
Например, РФ по его итогам увеличила в 5,8 раза поставки пшеницы в Бангладеш, в 4,4 раза - в Кению, в 6,4 раза - в Йемен, в 14 раз, до 408 тысяч тонн - в Тунис.
"То есть мы по сути уже поставляем зерно беднейшим странам, и важно, что наши цены (FOB) ниже тех, которые предлагает Европа: например, за прошлый сезон дисконт составлял 10-15 долларов за тонну. Я считаю, что это наше преимущество, особенно если мы можем предлагать на рынок зерно на фоне экспортной пошлины, которая по сути снизилась почти в три раза", - заключила Тюрина.
18 июля Россия прекратила действие „зерновой сделки“, заранее уведомив Турцию, Украину и ООН о возражении против её продления.
Президент России Владимир Путин заявил, что лишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни.
Путин отметил, что, несмотря на санкции, Россия и дальше будет энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений.
24 июля, 10:58"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"