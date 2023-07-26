Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования - 26.07.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230726/1048226875.html
Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования
Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования - 26.07.2023 Украина.ру
Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования
Вопрос относительно сохранения забальзамированных тел людей до сих пор остаётся дискуссионным. Однако, само по себе бальзамирование – интереснейший научный эксперимент. Именно на Украине был проведён первый опыт бальзамирования тела учёного Николая Пирогова и не удивительно, что уроженцем Украины является и организатор бальзамирования тела Ленина
2023-07-26T18:00
2023-07-26T18:00
история
история
история ссср
владимир ленин (владимир ульянов)
мавзолей
бальзамирование
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Группу учёных, которые занимались сохранением тела вождя мирового пролетариата, возглавил Борис Збарский, родившийся 26 июля 1885 года в городе Каменце-Подольском Подольской губернии (ныне Хмельницкая область). Его отец работал у сахарозаводчика Бродского — представителя одной из богатейших дореволюционных семей.Збарский получал домашнее образование, затем учился в местной гимназии. К слову, там же в это время учился Владимир Затонский — будущий влиятельный украинский большевик и единственный глава Галицийской ССР, просуществовавшей два месяца.В юности у Збарского начались проблемы со здоровьем. Благодаря обеспеченным родителям, которые вывезли его на лечение в Швейцарию, всё наладилось. Но возникли новые проблемы. Гимназист сильно увлёкся революционными идеями, примкнул к эсерам, начал распространять в городке революционные листовки и прокламации.Проблемы с полицией родителям удалось решить, но вот из гимназии его исключили. Пришлось чуть позже получать аттестат зрелости экстерном. За высшим образованием Збарского отправили в Швейцарию.Там после окончания учебы он сошёлся с Алексеем Бахом (Авраамом Баком при рождении) — революционным биохимиком из России, состоявшим в партии эсеров (интересно, что шурином Баха был колчаковский деятель Червен-Водали). Некоторое время он проработал в его швейцарской лаборатории.В годы Первой мировой уже вернувшийся в Россию Збарский был приглашен вдовой миллионера Саввы Морозова для управления химзаводом во Всеволодо-Вильве — небольшом поселке Пермской губернии.Там Збарский помог "отмазать" от армии Бориса Пастернака — будущего нобелевского лауреата. Он оформил его в контору делопроизводителем. А поскольку предприятие считалось оборонным, Пастернак получил отсрочку от армии. Закончилось всё тем, что жена Збарского и будущий поэт и писатель попытались закрутить роман.Вскоре началась революция. Збарский вспомнил, что он эсер и некоторое время даже формально руководил Елабужским советом. От него он был избран в состав Учредительного собрания. После его разгона большевиками Збарский все понял и больше не прикасался к политике даже трехметровой палкой.Впрочем, косвенное отношение к политике он все же имел – посредством ленинского тела. Збарский всегда был в гораздо большей степени организатором, чем исследователем. После революции он на пару со старым знакомым Бахом развел бурную деятельность по созданию учебных заведений. Но по-настоящему вознесла его рискованная авантюра с бальзамированием Ленина.Собственно, поначалу тело Ленина бальзамировал академик Алексей Абрикосов, и планировалось лишь на несколько месяцев продлить его нетленность, чтобы многочисленные делегации из разных уголков страны и других государств попрощались с усопшим вождем большевиков.Пока тело ждало погребения, в Политбюро развернулась борьба за вечное сохранение тела Ленина. Сталин и Красин, выступавшие за, в конце концов преодолели сопротивление Троцкого и Крупской, выступавших резко против.Правда, у Красина тут был личный и, возможно, меркантильный интерес. Он выступал за заморозку тела вождя и даже договорился с немецкой компанией о поставках чрезвычайно дорогого оборудования для этих целей.Тут Збарский и решил сыграть ва-банк.Он вышел на Комиссию похорон, от решения которой и зависела судьба тела. Химик принялся разубеждать членов комиссии, доказывая, что замороженное тело все равно будет медленно разлагаться, а оборудование ненадёжно и слишком дорого в обслуживании.Вместо этого он предложил забальзамировать тело и для этих целей пригласить харьковского анатома Владимира Воробьёва, с чьими опытами до революции он был знаком.Воробьев категорически отказывался браться за это дело, не желая рисковать. Збарский путем уговоров, просьб и давления всё же убедил его взяться за эксперимент. В конце концов всё вышло удачно и каждый получил свое. Воробьёв — денежное вознаграждение, Збарский — солидный статус до конца жизни.Став хранителем главной святыни большевиков, Збарский автоматически переходил на особое положение: неограниченное финансирование проектов, защита от репрессий, поток государственных наград, не говоря уже про открытые двери всех высоких кабинетов. Ради этого стоило рискнуть.Проблемы начались в 1952 году, когда начал раскручиваться новый раунд репрессий, на этот раз против тех, кто в конце 30-х считался неприкасаемым или даже сам вознёсся благодаря им. Досталось и Збарскому, к тому времени уже Герою Соцтруда и кавалеру трёх орденов Ленина.В марте 1952 он был арестован.Стоит отметить, что арест Збарского — одна из самых загадочных страниц в истории репрессий. В открытых источниках практически нет достоверной информации о причинах и обстоятельствах ареста. В одних источниках указано, что причиной стала якобы некая брошюра о Ленине, в которой умалялась революционная роль Сталина. В других сообщается, что его подозревали в шпионаже в пользу Германии. В третьих говорится о том, что поводом для ареста стало "сокрытие информации о членстве в рядах партии эсеров" и "клевета на советскую национальную политику". Наконец, по еще одной версии его арест был связан с т.н. "делом врачей".Также неясно, когда именно он был арестован. В одних источниках указан март 1952-го, в других декабрь.Ещё один непонятный момент — освобождение Збарского. Дело врачей было закрыто сразу после смерти Сталина, уже в начале апреля 1953 года все проходившие по делу были освобождены. Однако Збарский вышел на свободу только в конце декабря 1953 года.Интересен и тот факт, что все проходившие по делу врачей после освобождения вернулись на свои должности, а вот Збарского так и не восстановили на посту директора лаборатории при Мавзолее.В любом случае, умерший в октябре 1954 года химик из Каменца-Подольского дважды сыграл значительную роль в советской истории. Сначала в истории литературы ("забальзамировал" от мобилизации Пастернака), а затем как инициатор бальзамирования Ленина, благодаря которому Красную площадь по сей день украшает Мавзолей.
https://ukraina.ru/20230422/1045460374.html
https://ukraina.ru/20190627/1024046176.html
https://ukraina.ru/20201103/1029477780.html
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Дмитрий Губин
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история, история ссср, владимир ленин (владимир ульянов), мавзолей, бальзамирование
История, История, история СССР, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), мавзолей, бальзамирование

Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования

18:00 26.07.2023
 
Борис Збарский
Борис Збарский
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Дмитрий Губин
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Вопрос относительно сохранения забальзамированных тел людей до сих пор остаётся дискуссионным. Однако, само по себе бальзамирование – интереснейший научный эксперимент. Именно на Украине был проведён первый опыт бальзамирования тела учёного Николая Пирогова и не удивительно, что уроженцем Украины является и организатор бальзамирования тела Ленина
Группу учёных, которые занимались сохранением тела вождя мирового пролетариата, возглавил Борис Збарский, родившийся 26 июля 1885 года в городе Каменце-Подольском Подольской губернии (ныне Хмельницкая область). Его отец работал у сахарозаводчика Бродского — представителя одной из богатейших дореволюционных семей.
Збарский получал домашнее образование, затем учился в местной гимназии. К слову, там же в это время учился Владимир Затонский — будущий влиятельный украинский большевик и единственный глава Галицийской ССР, просуществовавшей два месяца.
В юности у Збарского начались проблемы со здоровьем. Благодаря обеспеченным родителям, которые вывезли его на лечение в Швейцарию, всё наладилось. Но возникли новые проблемы. Гимназист сильно увлёкся революционными идеями, примкнул к эсерам, начал распространять в городке революционные листовки и прокламации.
Проблемы с полицией родителям удалось решить, но вот из гимназии его исключили. Пришлось чуть позже получать аттестат зрелости экстерном. За высшим образованием Збарского отправили в Швейцарию.
Там после окончания учебы он сошёлся с Алексеем Бахом (Авраамом Баком при рождении) — революционным биохимиком из России, состоявшим в партии эсеров (интересно, что шурином Баха был колчаковский деятель Червен-Водали). Некоторое время он проработал в его швейцарской лаборатории.
В годы Первой мировой уже вернувшийся в Россию Збарский был приглашен вдовой миллионера Саввы Морозова для управления химзаводом во Всеволодо-Вильве — небольшом поселке Пермской губернии.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2023
22 апреля, 10:44История
Владимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националистПеред началом специальной военной операции Владимир Путин говорил о "настоящей декоммунизации" Украины. Этот риторический приём можно рассматривать по-разному, но наиболее радикальная трактовка заставляет вспомнить, что не было более последовательного сторонника независимости Украины чем В.И. Ленин.
Там Збарский помог "отмазать" от армии Бориса Пастернака — будущего нобелевского лауреата. Он оформил его в контору делопроизводителем. А поскольку предприятие считалось оборонным, Пастернак получил отсрочку от армии. Закончилось всё тем, что жена Збарского и будущий поэт и писатель попытались закрутить роман.
Вскоре началась революция. Збарский вспомнил, что он эсер и некоторое время даже формально руководил Елабужским советом. От него он был избран в состав Учредительного собрания. После его разгона большевиками Збарский все понял и больше не прикасался к политике даже трехметровой палкой.
Впрочем, косвенное отношение к политике он все же имел – посредством ленинского тела. Збарский всегда был в гораздо большей степени организатором, чем исследователем. После революции он на пару со старым знакомым Бахом развел бурную деятельность по созданию учебных заведений. Но по-настоящему вознесла его рискованная авантюра с бальзамированием Ленина.
Собственно, поначалу тело Ленина бальзамировал академик Алексей Абрикосов, и планировалось лишь на несколько месяцев продлить его нетленность, чтобы многочисленные делегации из разных уголков страны и других государств попрощались с усопшим вождем большевиков.
Пока тело ждало погребения, в Политбюро развернулась борьба за вечное сохранение тела Ленина. Сталин и Красин, выступавшие за, в конце концов преодолели сопротивление Троцкого и Крупской, выступавших резко против.
Правда, у Красина тут был личный и, возможно, меркантильный интерес. Он выступал за заморозку тела вождя и даже договорился с немецкой компанией о поставках чрезвычайно дорогого оборудования для этих целей.
Тут Збарский и решил сыграть ва-банк.
Он вышел на Комиссию похорон, от решения которой и зависела судьба тела. Химик принялся разубеждать членов комиссии, доказывая, что замороженное тело все равно будет медленно разлагаться, а оборудование ненадёжно и слишком дорого в обслуживании.
Вместо этого он предложил забальзамировать тело и для этих целей пригласить харьковского анатома Владимира Воробьёва, с чьими опытами до революции он был знаком.
27 июня 2019, 01:00
День в истории. 27 июня: родился одессит, сохранивший тело ЛенинаВ этот день в 1876 году в Одессе родился Владимир Воробьев — анатом, бальзамировавший Ленина. Хотя Воробьев категорически не хотел браться за эту работу, под давлением ряда обстоятельств он был вынужден стать одним из ключевых участников этой процедуры.
Воробьев категорически отказывался браться за это дело, не желая рисковать. Збарский путем уговоров, просьб и давления всё же убедил его взяться за эксперимент. В конце концов всё вышло удачно и каждый получил свое. Воробьёв — денежное вознаграждение, Збарский — солидный статус до конца жизни.
Став хранителем главной святыни большевиков, Збарский автоматически переходил на особое положение: неограниченное финансирование проектов, защита от репрессий, поток государственных наград, не говоря уже про открытые двери всех высоких кабинетов. Ради этого стоило рискнуть.
Проблемы начались в 1952 году, когда начал раскручиваться новый раунд репрессий, на этот раз против тех, кто в конце 30-х считался неприкасаемым или даже сам вознёсся благодаря им. Досталось и Збарскому, к тому времени уже Герою Соцтруда и кавалеру трёх орденов Ленина.
В марте 1952 он был арестован.
Стоит отметить, что арест Збарского — одна из самых загадочных страниц в истории репрессий. В открытых источниках практически нет достоверной информации о причинах и обстоятельствах ареста. В одних источниках указано, что причиной стала якобы некая брошюра о Ленине, в которой умалялась революционная роль Сталина. В других сообщается, что его подозревали в шпионаже в пользу Германии. В третьих говорится о том, что поводом для ареста стало "сокрытие информации о членстве в рядах партии эсеров" и "клевета на советскую национальную политику". Наконец, по еще одной версии его арест был связан с т.н. "делом врачей".
Также неясно, когда именно он был арестован. В одних источниках указан март 1952-го, в других декабрь.
3 ноября 2020, 01:45
День в истории. 3 ноября: арестован единственный руководитель советской Галичины3 ноября 1937 года прямо в кинотеатре был взят под стражу Владимир Затонский - некогда один из самых влиятельных советских деятелей Украины, вошедший в историю как первый и последний руководитель недолго просуществовавшей красной Галиции.
Ещё один непонятный момент — освобождение Збарского. Дело врачей было закрыто сразу после смерти Сталина, уже в начале апреля 1953 года все проходившие по делу были освобождены. Однако Збарский вышел на свободу только в конце декабря 1953 года.
Интересен и тот факт, что все проходившие по делу врачей после освобождения вернулись на свои должности, а вот Збарского так и не восстановили на посту директора лаборатории при Мавзолее.
В любом случае, умерший в октябре 1954 года химик из Каменца-Подольского дважды сыграл значительную роль в советской истории. Сначала в истории литературы ("забальзамировал" от мобилизации Пастернака), а затем как инициатор бальзамирования Ленина, благодаря которому Красную площадь по сей день украшает Мавзолей.
 
ИсторияИсторияистория СССРВладимир Ленин (Владимир Ульянов)мавзолейбальзамирование
 
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