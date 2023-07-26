https://ukraina.ru/20230726/1048226875.html

Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования

Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования - 26.07.2023 Украина.ру

Борис Збарский - мастер художественного бальзамирования

Вопрос относительно сохранения забальзамированных тел людей до сих пор остаётся дискуссионным. Однако, само по себе бальзамирование – интереснейший научный эксперимент. Именно на Украине был проведён первый опыт бальзамирования тела учёного Николая Пирогова и не удивительно, что уроженцем Украины является и организатор бальзамирования тела Ленина

2023-07-26T18:00

2023-07-26T18:00

2023-07-26T18:00

история

история

история ссср

владимир ленин (владимир ульянов)

мавзолей

бальзамирование

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Группу учёных, которые занимались сохранением тела вождя мирового пролетариата, возглавил Борис Збарский, родившийся 26 июля 1885 года в городе Каменце-Подольском Подольской губернии (ныне Хмельницкая область). Его отец работал у сахарозаводчика Бродского — представителя одной из богатейших дореволюционных семей.Збарский получал домашнее образование, затем учился в местной гимназии. К слову, там же в это время учился Владимир Затонский — будущий влиятельный украинский большевик и единственный глава Галицийской ССР, просуществовавшей два месяца.В юности у Збарского начались проблемы со здоровьем. Благодаря обеспеченным родителям, которые вывезли его на лечение в Швейцарию, всё наладилось. Но возникли новые проблемы. Гимназист сильно увлёкся революционными идеями, примкнул к эсерам, начал распространять в городке революционные листовки и прокламации.Проблемы с полицией родителям удалось решить, но вот из гимназии его исключили. Пришлось чуть позже получать аттестат зрелости экстерном. За высшим образованием Збарского отправили в Швейцарию.Там после окончания учебы он сошёлся с Алексеем Бахом (Авраамом Баком при рождении) — революционным биохимиком из России, состоявшим в партии эсеров (интересно, что шурином Баха был колчаковский деятель Червен-Водали). Некоторое время он проработал в его швейцарской лаборатории.В годы Первой мировой уже вернувшийся в Россию Збарский был приглашен вдовой миллионера Саввы Морозова для управления химзаводом во Всеволодо-Вильве — небольшом поселке Пермской губернии.Там Збарский помог "отмазать" от армии Бориса Пастернака — будущего нобелевского лауреата. Он оформил его в контору делопроизводителем. А поскольку предприятие считалось оборонным, Пастернак получил отсрочку от армии. Закончилось всё тем, что жена Збарского и будущий поэт и писатель попытались закрутить роман.Вскоре началась революция. Збарский вспомнил, что он эсер и некоторое время даже формально руководил Елабужским советом. От него он был избран в состав Учредительного собрания. После его разгона большевиками Збарский все понял и больше не прикасался к политике даже трехметровой палкой.Впрочем, косвенное отношение к политике он все же имел – посредством ленинского тела. Збарский всегда был в гораздо большей степени организатором, чем исследователем. После революции он на пару со старым знакомым Бахом развел бурную деятельность по созданию учебных заведений. Но по-настоящему вознесла его рискованная авантюра с бальзамированием Ленина.Собственно, поначалу тело Ленина бальзамировал академик Алексей Абрикосов, и планировалось лишь на несколько месяцев продлить его нетленность, чтобы многочисленные делегации из разных уголков страны и других государств попрощались с усопшим вождем большевиков.Пока тело ждало погребения, в Политбюро развернулась борьба за вечное сохранение тела Ленина. Сталин и Красин, выступавшие за, в конце концов преодолели сопротивление Троцкого и Крупской, выступавших резко против.Правда, у Красина тут был личный и, возможно, меркантильный интерес. Он выступал за заморозку тела вождя и даже договорился с немецкой компанией о поставках чрезвычайно дорогого оборудования для этих целей.Тут Збарский и решил сыграть ва-банк.Он вышел на Комиссию похорон, от решения которой и зависела судьба тела. Химик принялся разубеждать членов комиссии, доказывая, что замороженное тело все равно будет медленно разлагаться, а оборудование ненадёжно и слишком дорого в обслуживании.Вместо этого он предложил забальзамировать тело и для этих целей пригласить харьковского анатома Владимира Воробьёва, с чьими опытами до революции он был знаком.Воробьев категорически отказывался браться за это дело, не желая рисковать. Збарский путем уговоров, просьб и давления всё же убедил его взяться за эксперимент. В конце концов всё вышло удачно и каждый получил свое. Воробьёв — денежное вознаграждение, Збарский — солидный статус до конца жизни.Став хранителем главной святыни большевиков, Збарский автоматически переходил на особое положение: неограниченное финансирование проектов, защита от репрессий, поток государственных наград, не говоря уже про открытые двери всех высоких кабинетов. Ради этого стоило рискнуть.Проблемы начались в 1952 году, когда начал раскручиваться новый раунд репрессий, на этот раз против тех, кто в конце 30-х считался неприкасаемым или даже сам вознёсся благодаря им. Досталось и Збарскому, к тому времени уже Герою Соцтруда и кавалеру трёх орденов Ленина.В марте 1952 он был арестован.Стоит отметить, что арест Збарского — одна из самых загадочных страниц в истории репрессий. В открытых источниках практически нет достоверной информации о причинах и обстоятельствах ареста. В одних источниках указано, что причиной стала якобы некая брошюра о Ленине, в которой умалялась революционная роль Сталина. В других сообщается, что его подозревали в шпионаже в пользу Германии. В третьих говорится о том, что поводом для ареста стало "сокрытие информации о членстве в рядах партии эсеров" и "клевета на советскую национальную политику". Наконец, по еще одной версии его арест был связан с т.н. "делом врачей".Также неясно, когда именно он был арестован. В одних источниках указан март 1952-го, в других декабрь.Ещё один непонятный момент — освобождение Збарского. Дело врачей было закрыто сразу после смерти Сталина, уже в начале апреля 1953 года все проходившие по делу были освобождены. Однако Збарский вышел на свободу только в конце декабря 1953 года.Интересен и тот факт, что все проходившие по делу врачей после освобождения вернулись на свои должности, а вот Збарского так и не восстановили на посту директора лаборатории при Мавзолее.В любом случае, умерший в октябре 1954 года химик из Каменца-Подольского дважды сыграл значительную роль в советской истории. Сначала в истории литературы ("забальзамировал" от мобилизации Пастернака), а затем как инициатор бальзамирования Ленина, благодаря которому Красную площадь по сей день украшает Мавзолей.

https://ukraina.ru/20230422/1045460374.html

https://ukraina.ru/20190627/1024046176.html

https://ukraina.ru/20201103/1029477780.html

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2023

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, история ссср, владимир ленин (владимир ульянов), мавзолей, бальзамирование