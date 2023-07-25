"Стирает границы морали". Самый либеральный журнал Америки выступил против украинской политики Байдена - 25.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230725/1048245776.html
"Стирает границы морали". Самый либеральный журнал Америки выступил против украинской политики Байдена
"Стирает границы морали". Самый либеральный журнал Америки выступил против украинской политики Байдена - 25.07.2023 Украина.ру
"Стирает границы морали". Самый либеральный журнал Америки выступил против украинской политики Байдена
Американский журнал Нью-Йоркер выпустил статью, где содержится критика недавнего решения американской администрации, которая предоставила Украине кассетные боеприпасы, смертельно опасные для мирного населения
2023-07-25T14:55
2023-07-25T15:26
эксклюзив
украина
сша
литература
джо байден
нью-йорк
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/19/1048246181_343:602:2602:1873_1920x0_80_0_0_ce2968d3172ad372a9811936b2d78331.jpg.webp
Более того, в материале содержатся рассуждения о необходимости деэскалации украинского конфликта, критика попыток втащить Украину в НАТО, и даже прямые призывы к миру. Хотя это идет вразрез с официальной позицией западного политического мейнстрима.Автор статьи, американский публицист Джеффри Франк, явно не "пророссийский". Однако он старается проявлять по поводу украинских событий редкое по нынешним временам здравомыслие и называет многие вещи своими настоящими именами.Он даже высказывает недвусмысленные опасения по поводу возможных попыток атаковать Запорожскую атомную электростанцию, которые способны спровоцировать локальный Апокалипсис."Кассетные снаряды, которые администрация Байдена решила поставить Украине, не новы как таковые. Соединенные Штаты использовали их во время войны во Вьетнаме и Афганистане. По самой своей конструкции кассетные боеприпасы – смертоносное оружие неизбирательного действия.Небольшие бомбы, которыми снаряжена кассета снаряда, часто остаются неразорвавшимися, то есть опасность их взрыва, как и неразорвавшихся наземных мин, отсрочена. Американская администрация уже поспешила заявить, что это оружие, поставляемое на Украину, вероятнее всего сработает сразу – но это утверждение кажется многим сомнительным.Применение кассетных боеприпасов было осуждено более чем ста двадцатью странами – но не США и Украиной. И вот почему люди, включая конгрессвумен-демократку Крисси Хулахан от штата Пенсильвания, которая является офицером военно-воздушных сил и членом комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, говорят, что решение администрации Байдена поставить Киеву эти снаряды "стирает границы высокой морали".Украинское контрнаступление, начавшееся в июне, напомнило миру о том, что чем дольше будет продолжаться военный конфликт, тем выше риск его эскалации и принятия ошибочных решений.И Байден, и его советники, очевидно, понимают, что немедленное вступление в НАТО Украины, которая имеет общую границу с Россией протяженностью более 1900 километров, было бы равносильно объявлению войны.Войны заканчиваются, и украинский конфликт тоже когда-нибудь будет разрешен. Он может завершиться компромиссом... Возможно, урегулирование украинского кризиса начнется с подачи Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.Остается надеяться, что исход конфликта на Украине позволит избежать ужасающего сценария развития событий, включающего нападение на Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Украинский конфликт должен закончиться без применения ядерного оружия", – пишет об этом американский публицист.Важен уже сам факт, что подобная публикация появилась на страницах журнала "Нью-Йоркер", который традиционно отстаивает позиции Демократической партии, доминирующей в самом большом городе США. Причем, в ней отмечают, что решение о предоставлении кассетных снарядов вызывает недовольство среди вполне лояльных Байдену демократических конгрессменов.Но журнал Нью-Йоркер – не просто публицистическое издание, привязанное к одной из партий и отдельно взятому городу. Это своего рода культурный феномен, влияющий на всю Америку – от западного и до восточного побережья, во многом определяя настроения ее творческой и интеллектуальной элиты.Популярный еженедельник начали издавать почти сто лет назад – в 1925 году. В нем публикуют тщательно подобранные материалы, которые обычно отличались высоким литературным качеством – литературные эссе, живые репортажи, интервью с наиболее интересными людьми своего времени.После Второй мировой войны на страницах Нью-Йоркера печатались лучшие американские писатели своего времени, а также многие известные иностранцы – в частности, Ирвин Шоу, Джером Дэвид Сэлинджер, Трумэн Капоте, Стивен Кинг, Джон Апдайк, Харуки Мураками, Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов.Нью-Йоркер освещает культурную жизнь США, рассказывая о художественных выставках, перформансах и концертах, пишет о презентациях новых альбомов и фильмов, заглядывает в гримерки звезд, курит в литературных салонах.Еженедельник стал первым журналом, получившим Пулитцеровскую премию. Он обязательно лежит на полке у довольно разных людей, вроде Мадонны или Илона Маска. И если это издание выступает за прекращение украинского конфликта, рассказывая о перспективе глобальной ядерной бойни, это значит, что подобные страхи присутствуют сейчас у части думающей американской интеллигенции. Потому что она видит грозящие миру риски и не принимает позицию воинственных ястребов в Вашингтоне.Статья в Нью-Йоркере прямо обвиняет Байдена в том, что он недооценивает угрозу прямого столкновения с применением ядерного оружия – используя для этого экскурс в американское прошлое времен Холодной войны."Как и большинство американских лидеров, вступивших в должность президента США после окончания Второй мировой войны, Дуайт Эйзенхауэр был серьезно обеспокоен темой ядерной войны и однажды признался драматургу и политику Клэр Бут Люс: "Я не могу спать по ночам... Я ни о чем другом не думаю".В октябре прошлого года внучка Эйзенхауэра Сьюзан, политолог, писала об украинском конфликте в одном из своих регулярных и содержательных блогов. Она выразила беспокойство о том, что "наши государственные чиновники высшего уровня" как раз-таки крепко спят по ночам. Хотя, по ее мнению, они должны "лихорадочно работать, чтобы снизить градус напряженности международной обстановки, которая может стать значительно хуже, чем сейчас".С учетом этого совета внучки Эйзенхауэра решение о поставке американских кассетных боеприпасов на украинский фронт выглядит сомнительным шагом в неверном направлении", – пишет журнал Нью-Йоркер.Подобный цитаты звучат как недвусмысленное послание Белому дому, где не только "стерли границы морали", но до некоторой степени утратили связь с реальностью – не осознавая, к чему ведет постоянное повышение ставок в ходе украинского кризиса.А ведь в американском прокате как показывают новый фильм "Оппенгеймер", посвященный создателю ядерной бомбы, которого обвиняли в связях с советскими коммунистическими агентами.Роберт Оппенгеймер, блестящий ученый-физик с антифашистскими взглядами, пришел к выводу о недопустимости применения ядерного оружия. И его убеждения впоследствии повлияли на сторонников политики международной разрядки, что не позволило перевести Холодную войну в смертельную горячую фазу.Эта лента тоже выглядит попыткой достучаться до сознания правящих кругов – пока на это еще есть какие-то шансы.
https://ukraina.ru/20230704/1047796965.html
https://ukraina.ru/20230720/1048145411.html
https://ukraina.ru/20230724/1048226253.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Леонид Николенко
Леонид Николенко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/19/1048246181_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_050435eddaad2933ac242e23cbf6b841.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, литература, джо байден, нью-йорк, ядерное оружие
Эксклюзив, Украина, США, литература, Джо Байден, Нью-Йорк, Ядерное оружие

"Стирает границы морали". Самый либеральный журнал Америки выступил против украинской политики Байдена

14:55 25.07.2023 (обновлено: 15:26 25.07.2023)
 
© AFP2023 / TIMOTHY A. CLARY
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AFP2023 / TIMOTHY A. CLARY
Читать в
Леонид Николенко
Все материалы
Американский журнал Нью-Йоркер выпустил статью, где содержится критика недавнего решения американской администрации, которая предоставила Украине кассетные боеприпасы, смертельно опасные для мирного населения
Более того, в материале содержатся рассуждения о необходимости деэскалации украинского конфликта, критика попыток втащить Украину в НАТО, и даже прямые призывы к миру.
Хотя это идет вразрез с официальной позицией западного политического мейнстрима.
Автор статьи, американский публицист Джеффри Франк, явно не "пророссийский". Однако он старается проявлять по поводу украинских событий редкое по нынешним временам здравомыслие и называет многие вещи своими настоящими именами.
Он даже высказывает недвусмысленные опасения по поводу возможных попыток атаковать Запорожскую атомную электростанцию, которые способны спровоцировать локальный Апокалипсис.
"Кассетные снаряды, которые администрация Байдена решила поставить Украине, не новы как таковые. Соединенные Штаты использовали их во время войны во Вьетнаме и Афганистане. По самой своей конструкции кассетные боеприпасы – смертоносное оружие неизбирательного действия.
Небольшие бомбы, которыми снаряжена кассета снаряда, часто остаются неразорвавшимися, то есть опасность их взрыва, как и неразорвавшихся наземных мин, отсрочена. Американская администрация уже поспешила заявить, что это оружие, поставляемое на Украину, вероятнее всего сработает сразу – но это утверждение кажется многим сомнительным.
Применение кассетных боеприпасов было осуждено более чем ста двадцатью странами – но не США и Украиной. И вот почему люди, включая конгрессвумен-демократку Крисси Хулахан от штата Пенсильвания, которая является офицером военно-воздушных сил и членом комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, говорят, что решение администрации Байдена поставить Киеву эти снаряды "стирает границы высокой морали".
4 июля, 16:46
"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного АпокалипсисаВ американском обществе нарастает осознание глобальной угрозы, которую несет перспектива ядерного конфликта, связанная с эскалацией украинского кризиса
Украинское контрнаступление, начавшееся в июне, напомнило миру о том, что чем дольше будет продолжаться военный конфликт, тем выше риск его эскалации и принятия ошибочных решений.
И Байден, и его советники, очевидно, понимают, что немедленное вступление в НАТО Украины, которая имеет общую границу с Россией протяженностью более 1900 километров, было бы равносильно объявлению войны.
Войны заканчиваются, и украинский конфликт тоже когда-нибудь будет разрешен. Он может завершиться компромиссом... Возможно, урегулирование украинского кризиса начнется с подачи Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.
Остается надеяться, что исход конфликта на Украине позволит избежать ужасающего сценария развития событий, включающего нападение на Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Украинский конфликт должен закончиться без применения ядерного оружия", – пишет об этом американский публицист.
Важен уже сам факт, что подобная публикация появилась на страницах журнала "Нью-Йоркер", который традиционно отстаивает позиции Демократической партии, доминирующей в самом большом городе США.
Причем, в ней отмечают, что решение о предоставлении кассетных снарядов вызывает недовольство среди вполне лояльных Байдену демократических конгрессменов.
Но журнал Нью-Йоркер – не просто публицистическое издание, привязанное к одной из партий и отдельно взятому городу. Это своего рода культурный феномен, влияющий на всю Америку – от западного и до восточного побережья, во многом определяя настроения ее творческой и интеллектуальной элиты.
Популярный еженедельник начали издавать почти сто лет назад – в 1925 году. В нем публикуют тщательно подобранные материалы, которые обычно отличались высоким литературным качеством – литературные эссе, живые репортажи, интервью с наиболее интересными людьми своего времени.
После Второй мировой войны на страницах Нью-Йоркера печатались лучшие американские писатели своего времени, а также многие известные иностранцы – в частности, Ирвин Шоу, Джером Дэвид Сэлинджер, Трумэн Капоте, Стивен Кинг, Джон Апдайк, Харуки Мураками, Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов.
20 июля, 16:21
ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против российских военных - WPУкраина начала использовать американские кассетные боеприпасы против российских сил, сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом
Нью-Йоркер освещает культурную жизнь США, рассказывая о художественных выставках, перформансах и концертах, пишет о презентациях новых альбомов и фильмов, заглядывает в гримерки звезд, курит в литературных салонах.
Еженедельник стал первым журналом, получившим Пулитцеровскую премию. Он обязательно лежит на полке у довольно разных людей, вроде Мадонны или Илона Маска. И если это издание выступает за прекращение украинского конфликта, рассказывая о перспективе глобальной ядерной бойни, это значит, что подобные страхи присутствуют сейчас у части думающей американской интеллигенции.
Потому что она видит грозящие миру риски и не принимает позицию воинственных ястребов в Вашингтоне.
Статья в Нью-Йоркере прямо обвиняет Байдена в том, что он недооценивает угрозу прямого столкновения с применением ядерного оружия – используя для этого экскурс в американское прошлое времен Холодной войны.
"Как и большинство американских лидеров, вступивших в должность президента США после окончания Второй мировой войны, Дуайт Эйзенхауэр был серьезно обеспокоен темой ядерной войны и однажды признался драматургу и политику Клэр Бут Люс: "Я не могу спать по ночам... Я ни о чем другом не думаю".
В октябре прошлого года внучка Эйзенхауэра Сьюзан, политолог, писала об украинском конфликте в одном из своих регулярных и содержательных блогов. Она выразила беспокойство о том, что "наши государственные чиновники высшего уровня" как раз-таки крепко спят по ночам.
Хотя, по ее мнению, они должны "лихорадочно работать, чтобы снизить градус напряженности международной обстановки, которая может стать значительно хуже, чем сейчас".
С учетом этого совета внучки Эйзенхауэра решение о поставке американских кассетных боеприпасов на украинский фронт выглядит сомнительным шагом в неверном направлении", – пишет журнал Нью-Йоркер.
Подобный цитаты звучат как недвусмысленное послание Белому дому, где не только "стерли границы морали", но до некоторой степени утратили связь с реальностью – не осознавая, к чему ведет постоянное повышение ставок в ходе украинского кризиса.
Вчера, 20:00
Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов СШАОтправка истребителей F-16 Украине - один из самых опрометчивых и недальновидных шагов США. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
А ведь в американском прокате как показывают новый фильм "Оппенгеймер", посвященный создателю ядерной бомбы, которого обвиняли в связях с советскими коммунистическими агентами.
Роберт Оппенгеймер, блестящий ученый-физик с антифашистскими взглядами, пришел к выводу о недопустимости применения ядерного оружия. И его убеждения впоследствии повлияли на сторонников политики международной разрядки, что не позволило перевести Холодную войну в смертельную горячую фазу.
Эта лента тоже выглядит попыткой достучаться до сознания правящих кругов – пока на это еще есть какие-то шансы.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАлитератураДжо БайденНью-ЙоркЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43"Следующий – Зеленский?" Почему СБУ обвинила бывшего депутата Мураева в госизмене
16:40"Поедет снова на Мальдивы": депутаты Рады про заморский вояж депутата и экс-партнера Зеленского
16:14К занятиям с ЧВК "Вагнер" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ - Минобороны
16:11"Российские агенты". Геращенко рассказала, как Служба безопасности Украины подставила своих коллег из ФБР
16:10Во Львовской области задержали блогера Марьяна Чаву, призывавшего к миру с Россией
16:09"Выше звание — больше проблем". Главное из секретного доклада Бундесвера о положении украинской армии
15:59О чём Путин говорил с Лукашенко: Витязева о страшном сне НАТО и красной тряпке для быка. Видео
15:58Депутат Госдумы Шеремет: Украина уже достаточно дискредитировала западное оружие
15:35Экс-партнер Зеленского написал заявление об увольнении после "мальдивских" обвинений
15:33Ксавье Моро: НАТО не готова к современной войне, а бойцы ВСУ гибнут раньше, чем могут передать свой опыт
15:17Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно
15:13Семченко: "Правительство Украины в изгнании" арендовало офис в Берлине
15:07Еврокомиссия рассмотрит предложение Литвы о вывозе зерна через Прибалтику
15:06"Достала ваша Украина". В Сети раскритиковали выплату ЕК в €1,5 млрд Киеву
14:55"Стирает границы морали". Самый либеральный журнал Америки выступил против украинской политики Байдена
14:25Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов
14:07Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на Мальдивах
14:06Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко
14:02Гуттериш обещал "когда-нибудь" выполнить договоренности по зерновой сделке - Песков
13:58Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ
Лента новостейМолния