https://ukraina.ru/20230725/1048244673.html

Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно

Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно - 25.07.2023 Украина.ру

Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал журналистам предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты

2023-07-25T15:17

2023-07-25T15:17

2023-07-25T15:17

дмитрий песков

кремль

московский кремль

новости

зерно

украина

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"Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

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дмитрий песков, кремль, московский кремль, новости, зерно, украина