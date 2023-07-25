Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно - 25.07.2023 Украина.ру
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Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно
Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно - 25.07.2023 Украина.ру
Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал журналистам предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты
2023-07-25T15:17
2023-07-25T15:17
дмитрий песков
кремль
московский кремль
новости
зерно
украина
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"Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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дмитрий песков, кремль, московский кремль, новости, зерно, украина
Дмитрий Песков, Кремль, Московский Кремль, Новости, зерно, Украина

Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно

15:17 25.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал журналистам предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты
"Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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