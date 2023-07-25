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Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно
Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно - 25.07.2023 Украина.ру
Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал журналистам предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты
2023-07-25T15:17
2023-07-25T15:17
2023-07-25T15:17
дмитрий песков
кремль
московский кремль
новости
зерно
украина
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"Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ukraina.ru/20230725/1048232709.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий песков, кремль, московский кремль, новости, зерно, украина
Дмитрий Песков, Кремль, Московский Кремль, Новости, зерно, Украина
Кремль прокомментировал предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал журналистам предложение стран Прибалтики экспортировать украинское зерно через их порты
"Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.