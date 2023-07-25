https://ukraina.ru/20230725/1048242045.html

Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны

Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру

Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 июля на пресс-конференции назвала законы под отдельные частные военные компании (ЧВК) ненужными

2023-07-25T13:17

2023-07-25T13:17

2023-07-25T13:17

чвк

матвиенко

новости

закон

компания

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"Я считаю, что не нужны законы под отдельные кампании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством Министерства обороны", - сказала Матвиенко.Она добавила, что если в Думе будет подготовлен такой законопроект, в Совфеде готовы его рассматривать.Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе ЧВК "Вагнер", не существуют.

https://ukraina.ru/20230724/1048227309.html

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чвк, матвиенко, новости, закон, компания