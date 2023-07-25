https://ukraina.ru/20230725/1048242045.html
Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны
Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру
Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 июля на пресс-конференции назвала законы под отдельные частные военные компании (ЧВК) ненужными
2023-07-25T13:17
2023-07-25T13:17
2023-07-25T13:17
чвк
матвиенко
новости
закон
компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_02fcbc39e79d91c997ef7583a5030fe2.jpg
"Я считаю, что не нужны законы под отдельные кампании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством Министерства обороны", - сказала Матвиенко.Она добавила, что если в Думе будет подготовлен такой законопроект, в Совфеде готовы его рассматривать.Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе ЧВК "Вагнер", не существуют.
https://ukraina.ru/20230724/1048227309.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_29855bef08235e16ddf2f36ca94cd947.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чвк, матвиенко, новости, закон, компания
Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 июля на пресс-конференции назвала законы под отдельные частные военные компании (ЧВК) ненужными
"Я считаю, что не нужны законы под отдельные кампании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством Министерства обороны", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что если в Думе будет подготовлен такой законопроект, в Совфеде готовы его рассматривать.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе ЧВК "Вагнер", не существуют.