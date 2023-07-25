Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру
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Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны
Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны - 25.07.2023 Украина.ру
Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 июля на пресс-конференции назвала законы под отдельные частные военные компании (ЧВК) ненужными
2023-07-25T13:17
2023-07-25T13:17
чвк
матвиенко
новости
закон
компания
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"Я считаю, что не нужны законы под отдельные кампании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством Министерства обороны", - сказала Матвиенко.Она добавила, что если в Думе будет подготовлен такой законопроект, в Совфеде готовы его рассматривать.Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе ЧВК "Вагнер", не существуют.
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чвк, матвиенко, новости, закон, компания
ЧВК, Матвиенко, Новости, Закон, компания

Матвиенко назвала ненужными отдельные законы для ЧВК: есть казаки, добровольцы и Минобороны

13:17 25.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Парламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 июля на пресс-конференции назвала законы под отдельные частные военные компании (ЧВК) ненужными
"Я считаю, что не нужны законы под отдельные кампании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством Министерства обороны", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что если в Думе будет подготовлен такой законопроект, в Совфеде готовы его рассматривать.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе ЧВК "Вагнер", не существуют.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Вчера, 21:57
"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "ВагнерВ учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 24 июля
 
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