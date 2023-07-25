"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая - 25.07.2023 Украина.ру
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"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая
"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая - 25.07.2023 Украина.ру
"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая
Со вторника, 25 июля, личный состав Вооруженных Сил Белоруссии оказывает помощь сельскохозяйственному сектору государства в уборке урожая с полей Витебской и Могилевской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики
2023-07-25T11:20
2023-07-25T11:20
новости
белоруссия
военные
сельское хозяйство
военнослужащие
урожай
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Помощь работникам сельского хозяйства оказывает сводный взвод, сформированный из разных воинских частей. Более 50 военнослужащих занимаются погрузкой и вывозом сельскохозяйственных грузов с полей, а также подвозом топлива для комбайнов и обедов для механизаторов.В конце прошлой недели президент Белорусии Александр Лукашенко потребовал навести в сельхозорганизациях железный порядок в кадровом вопросе."Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте! Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет - работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять", - сказал он.Также лидер государства запретил увольняться с работы белорусам, занятым в сельском хозяйстве, без решения председателя райисполкома. Если человек все же уволится, то получит плохую характеристику с которой на новую работу его не возьмут.Такая же жесткая кадровая политика будет действовать и по вертикали власти."Пора уже навести порядок с кадрами", - резюмировал Лукашенко.
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новости, белоруссия, военные, сельское хозяйство, военнослужащие, урожай
Новости, Белоруссия, военные, Сельское хозяйство, Военнослужащие, урожай

"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая

11:20 25.07.2023
 
© Фото: Ян Горбанюк, "Ваяр"
© Фото: Ян Горбанюк, "Ваяр"
Читать в
Со вторника, 25 июля, личный состав Вооруженных Сил Белоруссии оказывает помощь сельскохозяйственному сектору государства в уборке урожая с полей Витебской и Могилевской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики
Помощь работникам сельского хозяйства оказывает сводный взвод, сформированный из разных воинских частей. Более 50 военнослужащих занимаются погрузкой и вывозом сельскохозяйственных грузов с полей, а также подвозом топлива для комбайнов и обедов для механизаторов.
В конце прошлой недели президент Белорусии Александр Лукашенко потребовал навести в сельхозорганизациях железный порядок в кадровом вопросе.
"Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте! Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет - работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять", - сказал он.
Также лидер государства запретил увольняться с работы белорусам, занятым в сельском хозяйстве, без решения председателя райисполкома. Если человек все же уволится, то получит плохую характеристику с которой на новую работу его не возьмут.
Такая же жесткая кадровая политика будет действовать и по вертикали власти.
"Пора уже навести порядок с кадрами", - резюмировал Лукашенко.
10:49
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