https://ukraina.ru/20230725/1048235460.html

"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая

"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая - 25.07.2023 Украина.ру

"Воевать лучше в поле": белорусских военнослужащих отправили на уборку урожая

Со вторника, 25 июля, личный состав Вооруженных Сил Белоруссии оказывает помощь сельскохозяйственному сектору государства в уборке урожая с полей Витебской и Могилевской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики

2023-07-25T11:20

2023-07-25T11:20

2023-07-25T11:20

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Помощь работникам сельского хозяйства оказывает сводный взвод, сформированный из разных воинских частей. Более 50 военнослужащих занимаются погрузкой и вывозом сельскохозяйственных грузов с полей, а также подвозом топлива для комбайнов и обедов для механизаторов.В конце прошлой недели президент Белорусии Александр Лукашенко потребовал навести в сельхозорганизациях железный порядок в кадровом вопросе."Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте! Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет - работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять", - сказал он.Также лидер государства запретил увольняться с работы белорусам, занятым в сельском хозяйстве, без решения председателя райисполкома. Если человек все же уволится, то получит плохую характеристику с которой на новую работу его не возьмут.Такая же жесткая кадровая политика будет действовать и по вертикали власти."Пора уже навести порядок с кадрами", - резюмировал Лукашенко.

https://ukraina.ru/20230725/1048233871.html

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новости, белоруссия, военные, сельское хозяйство, военнослужащие, урожай