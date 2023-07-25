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Шойгу посетит Северную Корею

Шойгу посетит Северную Корею - 25.07.2023 Украина.ру

Шойгу посетит Северную Корею

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов. Об этом 25 июля сообщили в Минобороны России

2023-07-25T10:49

2023-07-25T10:49

2023-07-25T10:54

новости

сергей шойгу

визит

кндр

северная корея

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Также в Минобороны подчеркнули, что этот визит поспособствует укреплению отношений Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Чуть больше месяца назад американский Bloomberg сообщил, что Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею. Издание написало, ссылаясь на доклад комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по санкциям, что импорт российской нефти в КНДР был остановлен в октябре 2020 года, а возобновились поставки декабре 2022 года.Кроме того, представитель Госдепартамента заявил журналистам, что в США "обеспокоены тем, что КНДР планирует поставлять больше военной техники в Россию".По оценкам Международного института стратегических исследований, Северная Корея обладает арсеналом из более чем 21 600 артиллерийских орудий, в том числе времен СССР.Ранее администрация американского президента Джо Байдена заявила, что это оружие мало что изменит на поле боя, но его продажа откроет поток доходов для КНДР, изолированной от большей части потоков мировой торговли.К слову, неделю назад президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, визит, кндр, северная корея