https://ukraina.ru/20230725/1048233018.html

В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ

В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ - 25.07.2023 Украина.ру

В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ

Похоронную процессию, собиравшуюся захоронить всушника в селе Песковка Бучанского района Киевской области не пустили на территорию местного кладбища. Об этом 25 июля сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-07-25T10:11

2023-07-25T10:11

2023-07-25T10:11

новости

новости украины

украина

киевская область

кладбище

захоронение

всу

отказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418020_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_e1fd1b9685f0d0e967d6b37fcf5bfbc8.jpg.webp

Родственники покойного пожаловались, что директор кладбища отказался предоставлять место для захоронения боевика ВСУ.Директор подтвердил произошедшее, объяснив свою позицию просто: "гроши не дали, земли не получили"."Как всегда. Вечером деньги, утром стулья. Можно днем стулья, вечером деньги, но деньги вперед. Классика", "Очень страшный "Ералаш" получается", - отреагировали пользователи сети.Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее: мест для захоронений не хватает, остро встал и кадровый вопрос.Так, в начале июля в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Во Львове одной из самых востребованных "специалистов" стали могильщики, местные власти даже публично объявили набор таких сотрудников.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем ритуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ.Чтобы восполнить огромные потери ВСУ, на Украине ужесточили правила мобилизации, а также в части регионов страны объявили всеобщую мобилизацию.Ранее глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун сообщал, что на Украине возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.В сводках с фронта регулярно появляется информация о числе уничтоженных украинских нацистов. Нередко эти цифры достигают значения в несколько сотен и даже тысяч.

https://ukraina.ru/20230707/1047865407.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, киевская область, кладбище, захоронение, всу, отказ