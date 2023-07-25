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В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ
В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ - 25.07.2023 Украина.ру
В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ
Похоронную процессию, собиравшуюся захоронить всушника в селе Песковка Бучанского района Киевской области не пустили на территорию местного кладбища. Об этом 25 июля сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-07-25T10:11
2023-07-25T10:11
2023-07-25T10:11
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всу
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Родственники покойного пожаловались, что директор кладбища отказался предоставлять место для захоронения боевика ВСУ.Директор подтвердил произошедшее, объяснив свою позицию просто: "гроши не дали, земли не получили"."Как всегда. Вечером деньги, утром стулья. Можно днем стулья, вечером деньги, но деньги вперед. Классика", "Очень страшный "Ералаш" получается", - отреагировали пользователи сети.Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее: мест для захоронений не хватает, остро встал и кадровый вопрос.Так, в начале июля в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Во Львове одной из самых востребованных "специалистов" стали могильщики, местные власти даже публично объявили набор таких сотрудников.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем ритуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ.Чтобы восполнить огромные потери ВСУ, на Украине ужесточили правила мобилизации, а также в части регионов страны объявили всеобщую мобилизацию.Ранее глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун сообщал, что на Украине возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.В сводках с фронта регулярно появляется информация о числе уничтоженных украинских нацистов. Нередко эти цифры достигают значения в несколько сотен и даже тысяч.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, украина, киевская область, кладбище, захоронение, всу, отказ
Новости, Новости Украины, Украина, Киевская область, кладбище, захоронение, ВСУ, отказ
В Киевской области директор кладбища отказал в захоронении боевика ВСУ
Похоронную процессию, собиравшуюся захоронить всушника в селе Песковка Бучанского района Киевской области не пустили на территорию местного кладбища. Об этом 25 июля сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
Родственники покойного пожаловались, что директор кладбища отказался предоставлять место для захоронения боевика ВСУ.
Директор подтвердил произошедшее, объяснив свою позицию просто: "гроши не дали, земли не получили".
"Как всегда. Вечером деньги, утром стулья. Можно днем стулья, вечером деньги, но деньги вперед. Классика", "Очень страшный "Ералаш" получается", - отреагировали пользователи сети.
Проблема кладбищ на Украине становится все серьезнее: мест для захоронений не хватает, остро встал и кадровый вопрос.
Так, в начале июля в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений. Во Львове одной из самых востребованных "специалистов" стали могильщики, местные власти даже публично объявили набор таких сотрудников.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.
Тем временем ритуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ.
Чтобы восполнить огромные потери ВСУ, на Украине ужесточили правила мобилизации, а также в части регионов страны объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее глава Союза юристов Украины, экс-депутат Рады, трижды занимавший должность Генпрокурора Святослав Пискун сообщал, что на Украине возбуждено 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством.
В сводках с фронта регулярно появляется информация о числе уничтоженных украинских нацистов. Нередко эти цифры достигают значения в несколько сотен и даже тысяч.