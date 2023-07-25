https://ukraina.ru/20230725/1048229748.html

В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку

В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку - 25.07.2023 Украина.ру

В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку

Попытки Запада отговорить африканских лидеров от приезда на саммит в Россию провалились, США и ЕС не удалось их „прогнуть“, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-25T07:43

2023-07-25T07:43

2023-07-25T07:43

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саммит "россия-африка"

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Издание Financial Times ранее писала со ссылкой на африканских чиновников, что США оказывают на африканские страны давление в преддверии экономического форума „Россия-Африка“. США пытаются отговорить лидеров приезжать в Россию и настроить их против Москвы. Отмечалось, что США давят на африканские страны после прекращения „зерновой сделки“.Уговоры не приезжать в Россию выглядят „очень странно от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний“, отметил Озеров.Помимо политического и дипломатического давления, на страны Африки пытаются повлиять и через финансово-экономические инструменты. США пользуются своей доминирующей позицией в МВФ и Всемирном Банка и выдвигают политические условия для предоставления экономической помощи, пояснил он.Также оказывает влияние и ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сведением их до минимума, добавил дипломат.Второй саммит „Россия-Африка“ пройдёт 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

https://ukraina.ru/20230724/1048206237.html

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новости, россия, африка, сша, ес, запад, саммит, саммит "россия-африка"