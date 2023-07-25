В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку - 25.07.2023 Украина.ру
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В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку
В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку - 25.07.2023 Украина.ру
В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку
Попытки Запада отговорить африканских лидеров от приезда на саммит в Россию провалились, США и ЕС не удалось их „прогнуть“, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-25T07:43
2023-07-25T07:43
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россия
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саммит "россия-африка"
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Издание Financial Times ранее писала со ссылкой на африканских чиновников, что США оказывают на африканские страны давление в преддверии экономического форума „Россия-Африка“. США пытаются отговорить лидеров приезжать в Россию и настроить их против Москвы. Отмечалось, что США давят на африканские страны после прекращения „зерновой сделки“.Уговоры не приезжать в Россию выглядят „очень странно от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний“, отметил Озеров.Помимо политического и дипломатического давления, на страны Африки пытаются повлиять и через финансово-экономические инструменты. США пользуются своей доминирующей позицией в МВФ и Всемирном Банка и выдвигают политические условия для предоставления экономической помощи, пояснил он.Также оказывает влияние и ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сведением их до минимума, добавил дипломат.Второй саммит „Россия-Африка“ пройдёт 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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новости, россия, африка, сша, ес, запад, саммит, саммит "россия-африка"
Новости, Россия, Африка, США, ЕС, Запад, саммит, саммит "Россия-Африка"

В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку

07:43 25.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународная парламентская конференция "Россия-Африка"
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Попытки Запада отговорить африканских лидеров от приезда на саммит в Россию провалились, США и ЕС не удалось их „прогнуть“, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Издание Financial Times ранее писала со ссылкой на африканских чиновников, что США оказывают на африканские страны давление в преддверии экономического форума „Россия-Африка“. США пытаются отговорить лидеров приезжать в Россию и настроить их против Москвы. Отмечалось, что США давят на африканские страны после прекращения „зерновой сделки“.
"Давление оказывается. Оно носит перманентный характер. Это давление оказывается по различным каналам - дипломатическое, через дипкорпус западных государств, которые буквально в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют от африканских стран жестко выбрать лагерь - "либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов", - сказал Озеров.
Уговоры не приезжать в Россию выглядят „очень странно от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний“, отметил Озеров.
"Но мы не видим, чтобы африканские государства массово шли за этой позицией диктата", - подчеркнул российский дипломат.
Помимо политического и дипломатического давления, на страны Африки пытаются повлиять и через финансово-экономические инструменты. США пользуются своей доминирующей позицией в МВФ и Всемирном Банка и выдвигают политические условия для предоставления экономической помощи, пояснил он.
Также оказывает влияние и ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сведением их до минимума, добавил дипломат.
„Но сейчас очевидно, что прогнуть все страны под свою позицию у западного блока не получается. По объективным причинам", - резюмировал Озеров.
Второй саммит „Россия-Африка“ пройдёт 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Вчера, 10:58
"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с АфрикойЛишь 3 процента украинского зерна попало в страны Африки, остальное осталось в странах с высоким уровнем жизни. После прекращения "зерновой сделки" Россия продолжит прорабатывать варианты поставок продовольствия и удобрений в Африку, написал президент России Владимир Путин в своей статье перед саммитом "Россия-Африка"
 
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