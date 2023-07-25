"Противник действует исподтишка, но мы двигаемся". Что происходит на фронте под Кременной - 25.07.2023 Украина.ру
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"Противник действует исподтишка, но мы двигаемся". Что происходит на фронте под Кременной
"Противник действует исподтишка, но мы двигаемся". Что происходит на фронте под Кременной - 25.07.2023 Украина.ру
"Противник действует исподтишка, но мы двигаемся". Что происходит на фронте под Кременной
Кременная, что в ЛНР, не остывает уже много месяцев кряду. Вместе с волонтерской группой "Повернутые на волонтерстве" журналисты издания Украина.ру вновь посетили этот город на краю Луганщины
2023-07-25T06:12
2023-07-25T09:10
эксклюзив
кременная
сво
лнр
россия
украина
волонтеры
минобороны рф
днр
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«Ох ты ж блин!» — кричит коллега Фёдор Громов с заднего сиденья. Мгновенье назад наш «Патриот» неловко прыгнул с бордюра — большая чашка горячего чая, которым Фёдор мечтал вылечить простуженное горло, расплескалась по салону, как синева в день десантника.Бодрящий и согревающийА ведь еще на заправке я почуял неладное. «У нас большие стаканы без крышечек», — равнодушно брошенное сонным клиентам, нервная реплика волонтера «Каджита» насчет отставания от графика и просьба Федора ехать аккуратнее слились воедино и вылились в отчаянный крик журналиста, а также на мой бронежилет, Федоров рюкзак и коробки с гуманитарной помощью. Поездка набирает обороты.Едем в ЛНР. Если совсем конкретно, то в Кременную, ставшую одной из горячих точек Луганщины. Едем с ребятами из группировки «Повернутые на волонтерстве», ибо практика сто раз показала, что с добровольными помощниками фронту и договориться, и выехать куда-то проще, чем с официальным Минобороны.К тому же волонтерам солдаты обычно рады, а журналистам — как получится. На втором году войны фронт по большей части держится на тех самых горизонтальных связях, формирование которых столь активно продвигал покойный Максим Фомин.С ним, кстати, прошлый раз в Кременную и ездили. Волонтеры, правда, тогда были другие — из «Гуманитарного батальона», ныне переименованного в «Народную команду Владлена Татарского». Температура в ту пору была пониже, грязи на дорогах больше, а пыли — меньше. Главное, морального ресурса и драйва хватало на всех. Теперь подустали, да и Максима с нами давно уже нет. Но всё равно едем.Если брать среднюю температуру по палате, дороги в ЛНР заметно лучше, чем в ДНР. Прифронтовые районы, понятно, в расчет не берем, ибо там, где катается бронетехника, дорог не может быть в принципе. Даже с учетом перекуров, заправок и остановок на блокпостах, к Счастью, условно разделяющему республику на старую и новую Луганщину, добираемся часа за три.— А Халк сегодня дежурит?— Сейчас его нет.— Увидишь — передай, что Каджит привез ему то, что обещал.— Передам. Счастливого пути.«Халк» — позывной здоровенного бойца лет сорока с лишним отроду. Накануне тот с пристрастием досматривал автомобили волонтеров, и результатом сего акта бдительности стала новая дружба. Забегая наперед скажу, что Халка мы встретим уже поздней ночью и тот будет светиться от радости из-за того, что о нем не забыли. Суть вопроса — яркие магниты с артом DaZbastaDraw. Подобно малым детям, солдаты высоко ценят внимание.Жизнь в мертвом городеДальше — хвойные леса, бесконечные следы войны и следы войны на хвойных лесах. Длинные участки их выгорели дотла. Едешь-едешь, а вдоль дорог лишь черный песок да такие же черные остовы сосенок. А ведь когда-то здесь пахло хвоей.— Федь, а что это впереди?— Если мне не изменяет память, то это завод «Азот». Но точно не помню.— Похоже на какой-то завод, ага.— Если слева все разбито к чертовой матери, то наверняка «Азот».— Оно разбито к чертовой матери, но здесь буквально все разбито к чертовой матери.— Ну тогда я не знаю.Северодонецк вроде наш, но город практически мертв.«Мариуполь на минималках», как выразился один мой коллега. Тем не менее среди в хлам разбитых домов и сгоревших магазинов бродят гражданские люди. Глядь — абсолютно мирный автомобиль у подъезда. Понятно, что рано или поздно восстановление и сюда доберется. Понятно, что линия фронта вспахала землю не так далеко от Северодонецка, как многим хотелось бы. Но понятно и другое: помощь, которую знакомые волонтеры по личной инициативе таскают местным старикам — это капля в море. А зима всегда близко.В прошлый раз из Северодонецка в Кременную мы гнали настолько быстро, насколько позволяли убитые дороги и местный танково-бронетранспортерный трафик. В бронежилеты и каски упаковывались на выезде из города, поскольку артиллерия противника не замолкала, а в небе роились украинские беспилотники. Да и по городу неслись сломя голову, поскольку мины ложились не реже, чем на окраине любимой Петровки.Тише громкогоНо с тех пор фронт заметно продвинулся, и железки наши валяются на заднем сидении, мешая ошпаренному и простуженному Громову вытянуть ноги.— Ну и где тут лютая жесть, как мне докладывали некоторые?— Зимой тут и в самом деле было жарко, но сейчас — вполне мирненько.— Человек, который стращал меня, летом ездил.— Тогда я не знаю. Обстановку сам видишь.Боец на блокпосте сообщает, что мирных в городе осталось немного, но люди есть. Не все, мол, выехали. В прошлый раз у нас тут спрашивали какой-то пароль, но в итоге пустили без него. Сейчас не спрашивают — пускают по документам. Надо полагать, что старая концепция безопасности не оправдала себя.Смотрим в окна. Судя по тому, что я вижу, характер обстрелов здесь тот же, что в Донецке и других городах ДНР: прилеты по улицам и частному сектору, но минимум поврежденных многоэтажек. Это, если кто вдруг не разбирается, намекает на два момента. Во-первых, российские военнослужащие не оборудуют позиции в жилых многоэтажках. Притом что в военном смысле это весьма удобно. Во-вторых, обстрелы направлены против гражданских, которые нет-нет да и выйдут на улицу. В этом смысле удар по стоянке у магазина куда эффективнее, чем в крышу жилого дома. Снаряд попадает в асфальт, а осколки далеко разлетаются и косят всех, кто не прыгнул в укрытие.Немудрено, что улицы пустые. В немногочисленных открытых магазинах, впрочем, теплится жизнь. Здесь люди встречаются, обмениваются новостями и делятся наболевшим.— Зимой в этом магазине писали комментарии людей, и где-то рядышком ка-а-ак прилетела мина.— Не в магазин?— Нет, но тряхнуло нас знатно.— А теперь он закрыт.— Помнится, что уезжать хозяева не планировали, но время идет, а терпение людское... сами знаете.«Много людей осталось в городе?» — интересуюсь у продавщицы одного из немногих открытых магазинов. «Прилично. Думаю, что где-то половина людей уехала, а остальные живут»—, — бодро отвечает она.По улицам КременнойПросим бутылку воды без газа — тянет из-под прилавка. Газированную, мол, оплатите, а эту берите даром. «Как даром?» — удивляемся мы. Женщина объясняет, что водичка гуманитарная, ею не грех поделиться. Самой, дескать, хватает.— Как с военными живется? Не обижают вас? Только честно!— Да хорошо живется. Дружим.— Точно?— Знаете, я в принципе со всеми дружу, а ребята очень хорошие. Надо — помогают. Нет, хорошо мы с ними живем.В углу замечаю огромную упаковку энергетиков. Марку за толстой пленкой не разглядишь. Показываю Федору. Смеемся. На войне энергетик самый ходовой товар. Разве что в магазине игрушек его сейчас не найти.Выбираемся за город, ибо нам дальше — к позициям. Ищем стелу для красивого фото, но что-то более или менее похожее окружено солдатами.— Давайте сфотографируем!— Слушай, здесь прифронт. Если ты сейчас выскочишь из машины и начнешь что-то фоткать, то ночевать будем в комендатуре. И это в лучшем случае.— Не очень-то и хотелось.На крайнем блокпосте долго объясняем, что да, знаем, куда приехали, и понимаем, что дальше опасно, однако же нас ждут и посылку ребятам нужно передать. Махнув рукой, боец пропускает.А буквально в пятидесяти метрах ждут ребята из 2-го батальона 448-го полка: Александр и «Газпром». Каджит привез им настоящее сокровище — противодронное ружье. «Вот это спасибо так спасибо! Официально первая дронобойка в нашем подразделении!» — радуется Александр, вскрывая солидный черный кейс.Выходные за городомТем временем ребятам из волонтерской группы замечают в кустах импортный противотанковый гранатомет а-ля NLAW.— А посмотреть можно?— Посмотреть можно, а руками не трогайте!— Почему нет?— Да потому, что он заминирован.— В нейтралке много такого добра валяется. И оружие импортное, и бронежилеты, аптечки, разгрузки. Все заминировано.Излюбленный трюк ВСУ – заминировать что-нибудь ценное и оставить на видном месте. Авось кто неопытный подвернется и схватит. Новички любят импортные трофеи. А если гражданский какой схватит и подорвется, так наверняка же "сепаратистом" был. Такая вот сермяжная правда жизни."Газпром" – мужчина суровый, но улыбчивый. Правая нога его упакована в нечто красное, напоминающее чулок от ОЗК. Грязи вокруг предостаточно, однако же "чулок" этот всего один. Почему? Пока я размышляю, Федор заводит беседу.– А почему эта штука одна?– А сколько надо?– Так…на левую ногу.– Зачем?– Грязь же.– А-а-а! Так это не от грязи. Это мне пальцы оторвало. Ну…что-то оторвало, а что-то раздавило. Пришили, наложили повязку, а мужики мне к ступне железку присобачили, чтоб на педаль в машине давить мог. Ну и чехол этот сверху.Лесная спецификаОбращаю внимание на красные повязки, с помощью которых ребята отличают своих. В прошлом году, как правило, это либо скотч был, либо крашеное тряпье. Сегодня – что-то фабричное.– Как обстановка, братики?, – спрашиваю. – Да как? Работаем. Противник стал действовать подлее. То из минометов исподтишка обстреляет, то с беспилотника на голову что-нибудь сбросит. Но мы на месте не сидим. Потихоньку двигаемся, – отвечают бойцы.Слово за слово: выясняется, что "Газпром" – полевой медик. Говорит, что к осколочным ранениям в последнее время добавились ожоги. Достает из кармана телефон, демонстрирует обожженные ноги, руки, спины. Контент – не для слабонервных. Пациентов ласково называет "мои ребята". Хвастается, что недавно гуманитарщики передали квадроцикл для эвакуации раненых, который сильно упростил работу.Леса в тех местах хвойные – на машине не развернешься. Плюс – песок, в котором после дождичка застрянет все, что угодно. Квадроцикл здесь – самое то. В полях, к примеру, микроавтобусы да "Нивы" отвечают за эвакуацию, а тут лучше квадрика не сыщешь. Тоже специфика, которую нужно учитывать.Не знаю, на что здесь противник надеется. Здешние леса буквально напичканы российскими войсками, которые возводят все новые и новые укрепления. По-хорошему, сложить бы украинцам оружие и бежать со всех ног с луганской земли. Так ведь нет же – кусаются.Пыль и водаНа обратном пути заезжаем в Сватово и полчаса "тошним" по грунтовке за танком. Пацаны с башни машут – обгоняйте, мол, не дышите пылью. Да только обгонять здесь негде.– Смотри-смотри! Бордюры новые! Неужто Собянин и сюда добрался.– Почему Собянин?– Сразу видно, Игорь, что ты не москвич. Дорог нет, а бордюры поставили. Явно же его почерк.– Все может быть.В районе Сватово – волонтерская рутина: передать гуманитарку, обсудить ситуацию, помолчать о погибших. Десятки историй, которые, к сожалению, пока нельзя пересказывать. Когда-нибудь – возможно.На одном из блокпостов ребята просят воды, и мы протягиваем "гуманитарную" бутылку.– А пятилитровой хотя бы нет?– Нет, пацаны. У вас совсем нет воды?– Нету. Жарко. Она быстро заканчивается. А мы луганские мобилизованные. Нам никто ничего не везет.– На обратном пути завезем.Крюк стоит нам двух рессор, но литров сто к закату мужикам привозим. Те разве что обниматься не лезут. Очень уж знойный денек.На обратном пути думаю о покойном Владлене, а также всех, кто помогал и помогает налаживать те самые горизонтальные связи, благодаря которым, если совсем откровенно, на фронте все и держится.
https://ukraina.ru/20230629/1047667339.html
https://ukraina.ru/20230720/1048153429.html
https://ukraina.ru/20230719/1048107241.html
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Игорь Гомольский
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эксклюзив, кременная, сво, лнр, россия, украина, волонтеры, минобороны рф, днр
Эксклюзив, Кременная, СВО, ЛНР, Россия, Украина, волонтеры, Минобороны РФ, ДНР

"Противник действует исподтишка, но мы двигаемся". Что происходит на фронте под Кременной

06:12 25.07.2023 (обновлено: 09:10 25.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кременная, что в ЛНР, не остывает уже много месяцев кряду. Вместе с волонтерской группой "Повернутые на волонтерстве" журналисты издания Украина.ру вновь посетили этот город на краю Луганщины
«Ох ты ж блин!» — кричит коллега Фёдор Громов с заднего сиденья.
Мгновенье назад наш «Патриот» неловко прыгнул с бордюра — большая чашка горячего чая, которым Фёдор мечтал вылечить простуженное горло, расплескалась по салону, как синева в день десантника.
Бодрящий и согревающий
А ведь еще на заправке я почуял неладное.
«У нас большие стаканы без крышечек», — равнодушно брошенное сонным клиентам, нервная реплика волонтера «Каджита» насчет отставания от графика и просьба Федора ехать аккуратнее слились воедино и вылились в отчаянный крик журналиста, а также на мой бронежилет, Федоров рюкзак и коробки с гуманитарной помощью.
Поездка набирает обороты.
Едем в ЛНР. Если совсем конкретно, то в Кременную, ставшую одной из горячих точек Луганщины. Едем с ребятами из группировки «Повернутые на волонтерстве», ибо практика сто раз показала, что с добровольными помощниками фронту и договориться, и выехать куда-то проще, чем с официальным Минобороны.
К тому же волонтерам солдаты обычно рады, а журналистам — как получится. На втором году войны фронт по большей части держится на тех самых горизонтальных связях, формирование которых столь активно продвигал покойный Максим Фомин.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 11:29
WP: ВСУ пришлось отступать возле КременнойСитуация возле Кременной в Луганской Народной Республики становится всё более сложной для украинцев, сообщило издание The WashingtonPost со ссылкой на военнослужащих ВСУ
С ним, кстати, прошлый раз в Кременную и ездили. Волонтеры, правда, тогда были другие — из «Гуманитарного батальона», ныне переименованного в «Народную команду Владлена Татарского».
Температура в ту пору была пониже, грязи на дорогах больше, а пыли — меньше. Главное, морального ресурса и драйва хватало на всех. Теперь подустали, да и Максима с нами давно уже нет.
Но всё равно едем.
Если брать среднюю температуру по палате, дороги в ЛНР заметно лучше, чем в ДНР. Прифронтовые районы, понятно, в расчет не берем, ибо там, где катается бронетехника, дорог не может быть в принципе.
Даже с учетом перекуров, заправок и остановок на блокпостах, к Счастью, условно разделяющему республику на старую и новую Луганщину, добираемся часа за три.
— А Халк сегодня дежурит?
— Сейчас его нет.
— Увидишь — передай, что Каджит привез ему то, что обещал.
— Передам. Счастливого пути.
«Халк» — позывной здоровенного бойца лет сорока с лишним отроду. Накануне тот с пристрастием досматривал автомобили волонтеров, и результатом сего акта бдительности стала новая дружба.
Забегая наперед скажу, что Халка мы встретим уже поздней ночью и тот будет светиться от радости из-за того, что о нем не забыли. Суть вопроса — яркие магниты с артом DaZbastaDraw. Подобно малым детям, солдаты высоко ценят внимание.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 22:42
Противник придумывает, мы – отвечаем: как наши бойцы сбивают всё, что летает
Жизнь в мертвом городе
Дальше — хвойные леса, бесконечные следы войны и следы войны на хвойных лесах. Длинные участки их выгорели дотла. Едешь-едешь, а вдоль дорог лишь черный песок да такие же черные остовы сосенок. А ведь когда-то здесь пахло хвоей.
— Федь, а что это впереди?
— Если мне не изменяет память, то это завод «Азот». Но точно не помню.
— Похоже на какой-то завод, ага.
— Если слева все разбито к чертовой матери, то наверняка «Азот».
— Оно разбито к чертовой матери, но здесь буквально все разбито к чертовой матери.
— Ну тогда я не знаю.
Северодонецк вроде наш, но город практически мертв.«Мариуполь на минималках», как выразился один мой коллега.
Тем не менее среди в хлам разбитых домов и сгоревших магазинов бродят гражданские люди. Глядь — абсолютно мирный автомобиль у подъезда. Понятно, что рано или поздно восстановление и сюда доберется.
Понятно, что линия фронта вспахала землю не так далеко от Северодонецка, как многим хотелось бы. Но понятно и другое: помощь, которую знакомые волонтеры по личной инициативе таскают местным старикам — это капля в море. А зима всегда близко.
В прошлый раз из Северодонецка в Кременную мы гнали настолько быстро, насколько позволяли убитые дороги и местный танково-бронетранспортерный трафик. В бронежилеты и каски упаковывались на выезде из города, поскольку артиллерия противника не замолкала, а в небе роились украинские беспилотники.
Да и по городу неслись сломя голову, поскольку мины ложились не реже, чем на окраине любимой Петровки.
Две смены, два танчика: артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм. Видео
19 июля, 10:09
"Две смены, два танчика": артиллеристы рассказали, как стреляет снайперская винтовка калибра 100 мм
Тише громкого
Но с тех пор фронт заметно продвинулся, и железки наши валяются на заднем сидении, мешая ошпаренному и простуженному Громову вытянуть ноги.
— Ну и где тут лютая жесть, как мне докладывали некоторые?
— Зимой тут и в самом деле было жарко, но сейчас — вполне мирненько.
— Человек, который стращал меня, летом ездил.
— Тогда я не знаю. Обстановку сам видишь.
Боец на блокпосте сообщает, что мирных в городе осталось немного, но люди есть. Не все, мол, выехали. В прошлый раз у нас тут спрашивали какой-то пароль, но в итоге пустили без него. Сейчас не спрашивают — пускают по документам.
Надо полагать, что старая концепция безопасности не оправдала себя.
Смотрим в окна. Судя по тому, что я вижу, характер обстрелов здесь тот же, что в Донецке и других городах ДНР: прилеты по улицам и частному сектору, но минимум поврежденных многоэтажек.
Это, если кто вдруг не разбирается, намекает на два момента. Во-первых, российские военнослужащие не оборудуют позиции в жилых многоэтажках. Притом что в военном смысле это весьма удобно.
Во-вторых, обстрелы направлены против гражданских, которые нет-нет да и выйдут на улицу. В этом смысле удар по стоянке у магазина куда эффективнее, чем в крышу жилого дома. Снаряд попадает в асфальт, а осколки далеко разлетаются и косят всех, кто не прыгнул в укрытие.
Немудрено, что улицы пустые. В немногочисленных открытых магазинах, впрочем, теплится жизнь. Здесь люди встречаются, обмениваются новостями и делятся наболевшим.
— Зимой в этом магазине писали комментарии людей, и где-то рядышком ка-а-ак прилетела мина.
— Не в магазин?
— Нет, но тряхнуло нас знатно.
— А теперь он закрыт.
— Помнится, что уезжать хозяева не планировали, но время идет, а терпение людское... сами знаете.
«Много людей осталось в городе?» — интересуюсь у продавщицы одного из немногих открытых магазинов.
«Прилично. Думаю, что где-то половина людей уехала, а остальные живут»—, — бодро отвечает она.
По улицам Кременной
Просим бутылку воды без газа — тянет из-под прилавка. Газированную, мол, оплатите, а эту берите даром. «Как даром?» — удивляемся мы. Женщина объясняет, что водичка гуманитарная, ею не грех поделиться. Самой, дескать, хватает.
— Как с военными живется? Не обижают вас? Только честно!
— Да хорошо живется. Дружим.
— Точно?
— Знаете, я в принципе со всеми дружу, а ребята очень хорошие. Надо — помогают. Нет, хорошо мы с ними живем.
В углу замечаю огромную упаковку энергетиков. Марку за толстой пленкой не разглядишь. Показываю Федору. Смеемся. На войне энергетик самый ходовой товар. Разве что в магазине игрушек его сейчас не найти.
Выбираемся за город, ибо нам дальше — к позициям. Ищем стелу для красивого фото, но что-то более или менее похожее окружено солдатами.
— Давайте сфотографируем!
— Слушай, здесь прифронт. Если ты сейчас выскочишь из машины и начнешь что-то фоткать, то ночевать будем в комендатуре. И это в лучшем случае.
— Не очень-то и хотелось.
На крайнем блокпосте долго объясняем, что да, знаем, куда приехали, и понимаем, что дальше опасно, однако же нас ждут и посылку ребятам нужно передать. Махнув рукой, боец пропускает.
А буквально в пятидесяти метрах ждут ребята из 2-го батальона 448-го полка: Александр и «Газпром». Каджит привез им настоящее сокровище — противодронное ружье.
«Вот это спасибо так спасибо! Официально первая дронобойка в нашем подразделении!» — радуется Александр, вскрывая солидный черный кейс.
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 04:37
Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотникиО "войне дронов" до СВО говорили много и часто, однако лишь с началом операции по защите Донбасса стало понятно, как она будет выглядеть
Выходные за городом
Тем временем ребятам из волонтерской группы замечают в кустах импортный противотанковый гранатомет а-ля NLAW.
— А посмотреть можно?
— Посмотреть можно, а руками не трогайте!
— Почему нет?
— Да потому, что он заминирован.
— В нейтралке много такого добра валяется. И оружие импортное, и бронежилеты, аптечки, разгрузки. Все заминировано.
Излюбленный трюк ВСУ – заминировать что-нибудь ценное и оставить на видном месте. Авось кто неопытный подвернется и схватит. Новички любят импортные трофеи. А если гражданский какой схватит и подорвется, так наверняка же "сепаратистом" был. Такая вот сермяжная правда жизни.
"Газпром" – мужчина суровый, но улыбчивый. Правая нога его упакована в нечто красное, напоминающее чулок от ОЗК. Грязи вокруг предостаточно, однако же "чулок" этот всего один. Почему? Пока я размышляю, Федор заводит беседу.
– А почему эта штука одна?
– А сколько надо?
– Так…на левую ногу.
– Зачем?
– Грязь же.
– А-а-а! Так это не от грязи. Это мне пальцы оторвало. Ну…что-то оторвало, а что-то раздавило. Пришили, наложили повязку, а мужики мне к ступне железку присобачили, чтоб на педаль в машине давить мог. Ну и чехол этот сверху.
Лесная специфика
Обращаю внимание на красные повязки, с помощью которых ребята отличают своих. В прошлом году, как правило, это либо скотч был, либо крашеное тряпье. Сегодня – что-то фабричное.
Как обстановка, братики?, – спрашиваю.
– Да как? Работаем. Противник стал действовать подлее. То из минометов исподтишка обстреляет, то с беспилотника на голову что-нибудь сбросит. Но мы на месте не сидим. Потихоньку двигаемся, – отвечают бойцы.
Слово за слово: выясняется, что "Газпром" – полевой медик. Говорит, что к осколочным ранениям в последнее время добавились ожоги. Достает из кармана телефон, демонстрирует обожженные ноги, руки, спины. Контент – не для слабонервных.
Пациентов ласково называет "мои ребята". Хвастается, что недавно гуманитарщики передали квадроцикл для эвакуации раненых, который сильно упростил работу.
Леса в тех местах хвойные – на машине не развернешься. Плюс – песок, в котором после дождичка застрянет все, что угодно. Квадроцикл здесь – самое то. В полях, к примеру, микроавтобусы да "Нивы" отвечают за эвакуацию, а тут лучше квадрика не сыщешь. Тоже специфика, которую нужно учитывать.
Не знаю, на что здесь противник надеется. Здешние леса буквально напичканы российскими войсками, которые возводят все новые и новые укрепления. По-хорошему, сложить бы украинцам оружие и бежать со всех ног с луганской земли. Так ведь нет же – кусаются.
Бойцы Первой Славянской бригады. - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля, 13:43
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Пыль и вода
На обратном пути заезжаем в Сватово и полчаса "тошним" по грунтовке за танком. Пацаны с башни машут – обгоняйте, мол, не дышите пылью. Да только обгонять здесь негде.
– Смотри-смотри! Бордюры новые! Неужто Собянин и сюда добрался.
– Почему Собянин?
– Сразу видно, Игорь, что ты не москвич. Дорог нет, а бордюры поставили. Явно же его почерк.
– Все может быть.
В районе Сватово – волонтерская рутина: передать гуманитарку, обсудить ситуацию, помолчать о погибших. Десятки историй, которые, к сожалению, пока нельзя пересказывать. Когда-нибудь – возможно.
На одном из блокпостов ребята просят воды, и мы протягиваем "гуманитарную" бутылку.
– А пятилитровой хотя бы нет?
– Нет, пацаны. У вас совсем нет воды?
– Нету. Жарко. Она быстро заканчивается. А мы луганские мобилизованные. Нам никто ничего не везет.
– На обратном пути завезем.
Крюк стоит нам двух рессор, но литров сто к закату мужикам привозим. Те разве что обниматься не лезут. Очень уж знойный денек.
На обратном пути думаю о покойном Владлене, а также всех, кто помогал и помогает налаживать те самые горизонтальные связи, благодаря которым, если совсем откровенно, на фронте все и держится.
 
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