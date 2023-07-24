https://ukraina.ru/20230724/1048227309.html

"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер

"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер - 24.07.2023 Украина.ру

"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер

В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 24 июля

2023-07-24T21:57

2023-07-24T21:57

2023-07-24T21:57

новости

чвк "вагнер"

белоруссия

лукашенко

защита

граница

польша

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Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений.По словам Кубракова, из-за сложной ситуации у границ Белоруссии нужно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. Практический опыт инструкторов "Вагнера", которые передают опыт белорусским бойцам, имеет огромное значение. Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.Бойцы "Вагнера" "не любят" польский Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко. Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.

https://ukraina.ru/20230721/1048174223.html

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новости, чвк "вагнер", белоруссия, лукашенко, защита, граница, польша