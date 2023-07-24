https://ukraina.ru/20230724/1048227309.html
"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер - 24.07.2023 Украина.ру
"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 24 июля
2023-07-24T21:57
2023-07-24T21:57
2023-07-24T21:57
новости
чвк "вагнер"
белоруссия
лукашенко
защита
граница
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046583217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1eef2fa53f14321844b7cc2367277245.jpg
Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений.По словам Кубракова, из-за сложной ситуации у границ Белоруссии нужно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. Практический опыт инструкторов "Вагнера", которые передают опыт белорусским бойцам, имеет огромное значение. Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.Бойцы "Вагнера" "не любят" польский Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко. Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.
https://ukraina.ru/20230721/1048174223.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046583217_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_13d64b64547bd5ad82253d89ac02e02b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", белоруссия, лукашенко, защита, граница, польша
Новости, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, Лукашенко, защита, граница, Польша
"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 24 июля
Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений.
"На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами. Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения", - говорится в сообщении МВД Белоруссии.
По словам Кубракова, из-за сложной ситуации у границ Белоруссии нужно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. Практический опыт инструкторов "Вагнера", которые передают опыт белорусским бойцам, имеет огромное значение.
"Обеспечение безопасности и правопорядка, защита родной земли – неоспоримые приоритеты каждого, кто носит погоны", - заключил Кубраков.
Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Бойцы "Вагнера" "не любят" польский Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко. Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.
При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.