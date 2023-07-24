"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер - 24.07.2023 Украина.ру
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"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер - 24.07.2023 Украина.ру
"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 24 июля
2023-07-24T21:57
2023-07-24T21:57
новости
чвк "вагнер"
белоруссия
лукашенко
защита
граница
польша
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Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений.По словам Кубракова, из-за сложной ситуации у границ Белоруссии нужно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. Практический опыт инструкторов "Вагнера", которые передают опыт белорусским бойцам, имеет огромное значение. Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.Бойцы "Вагнера" "не любят" польский Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко. Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, чвк "вагнер", белоруссия, лукашенко, защита, граница, польша
Новости, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, Лукашенко, защита, граница, Польша

"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер

21:57 24.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 24 июля
Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений.

"На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами. Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения", - говорится в сообщении МВД Белоруссии.

По словам Кубракова, из-за сложной ситуации у границ Белоруссии нужно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. Практический опыт инструкторов "Вагнера", которые передают опыт белорусским бойцам, имеет огромное значение.
"Обеспечение безопасности и правопорядка, защита родной земли – неоспоримые приоритеты каждого, кто носит погоны", - заключил Кубраков.
Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в плохом настроении и хотят на Запад, заявил 23 июля на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Бойцы "Вагнера" "не любят" польский Жешув, так как оттуда на Украину поставляется военная техника и оружие, отметил Лукашенко. Жешув – беда для тех, кто воевал под Артёмовском (Бахмутом), объяснил он.
При этом Лукашенко рассказал о двух бригадах польских вооруженных сил, переброшенных к белорусской границе – в районах Бреста и Гродно.
Юрий Баранчик интервью
21 июля, 16:29
Юрий Баранчик: ЧВК "Вагнер" готовит Белоруссию к городским боям с Польшей, чтобы она сразу не взяла ЛьвовНа территории Польши находится большое количество военных баз и мест хранения техники, которая потом идет на Украину. Там же есть и собственные вооруженные силы, и другие интересные объекты для атаки
 
НовостиЧВК "Вагнер"БелоруссияЛукашенкозащитаграницаПольша
 
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21:57"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
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