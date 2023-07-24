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Крупный шрифт, карточки и короткий трап: команда Байдена спасает его от старости
Крупный шрифт, карточки и короткий трап: команда Байдена спасает его от старости - 24.07.2023 Украина.ру
Крупный шрифт, карточки и короткий трап: команда Байдена спасает его от старости
Когда президент США Джо Байден спотыкается и падает, это не самый лучший момент в его предвыборной кампании. Об этом пишут журналисты телеканала NBC News
2023-07-24T21:36
2023-07-24T21:36
2023-07-24T21:36
новости
джо байден
выборы
сша
зарубежье
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Помощники Джо Байдена поняли, что у них возникла проблема, когда президент споткнулся о мешок с песком. Это произошло на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии, пишут журналисты телеканала.После этого, во время подведения итогов, несколько помощников попытались выяснить, как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент "никогда больше не повторился", сообщает телеканал ссылаясь на двух человек, знакомых с обсуждением.Ответ Байдена избирателям, которые задаются вопросом, выдержит ли он суровые условия второго президентского срока, был прост: "Понаблюдайте за мной". Беда в том, что избиратели смотрят, и то, что они видят, укрепляет их мнение о том, что ему пора отойти в сторону, пишет издание.Согласно анализу, проведенному NBC News, использование Байденом более короткой лестницы, увеличилось более чем вдвое с момента падения Байдена на церемонии открытия. Перед тем, как споткнуться на сцене, Байден использовал более короткую лестницу для посадки и высадки из президентского самолета в 37% случаев. За последние семь недель президент использовал короткий трап в 84% случаев, или 31 раз из 37, когда садился и выходил из самолета.По словам телеканала, Белый дом не ответил прямо на вопрос о том, использовал ли Байден более короткую лестницу, чтобы свести к минимуму вероятность падения. Помощник сказал, что выбор трапа сводится к погоде, аэропорту и тому, хочет ли пресса сфотографироваться на летном поле.Другие "возрастные" меры для американского президента, вероятно, знакомы многим, кто достиг пожилого возраста: это очень крупный шрифт на его телесуфлере и карточки для заметок, чтобы напомнить ему о том, что он хочет сделать на собраниях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, выборы, сша, зарубежье
Крупный шрифт, карточки и короткий трап: команда Байдена спасает его от старости
Когда президент США Джо Байден спотыкается и падает, это не самый лучший момент в его предвыборной кампании. Об этом пишут журналисты телеканала NBC News
Помощники Джо Байдена поняли, что у них возникла проблема, когда президент споткнулся о мешок с песком. Это произошло на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии, пишут журналисты телеканала.
После этого, во время подведения итогов, несколько помощников попытались выяснить, как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент "никогда больше не повторился", сообщает телеканал ссылаясь на двух человек, знакомых с обсуждением.
"Ты не можешь быть слишком осторожным", — сказал один из них.
Ответ Байдена избирателям, которые задаются вопросом, выдержит ли он суровые условия второго президентского срока, был прост: "Понаблюдайте за мной". Беда в том, что избиратели смотрят, и то, что они видят, укрепляет их мнение о том, что ему пора отойти в сторону, пишет издание.
"Физически он довольно хил и падает с велосипеда или что-то в этом роде", — сказал журналистам бывший западный дипломат на условиях анонимности.
Согласно анализу, проведенному NBC News, использование Байденом более короткой лестницы, увеличилось более чем вдвое с момента падения Байдена на церемонии открытия.
Перед тем, как споткнуться на сцене, Байден использовал более короткую лестницу для посадки и высадки из президентского самолета в 37% случаев. За последние семь недель президент использовал короткий трап в 84% случаев, или 31 раз из 37, когда садился и выходил из самолета.
По словам телеканала, Белый дом не ответил прямо на вопрос о том, использовал ли Байден более короткую лестницу, чтобы свести к минимуму вероятность падения. Помощник сказал, что выбор трапа сводится к погоде, аэропорту и тому, хочет ли пресса сфотографироваться на летном поле.
Другие "возрастные" меры для американского президента, вероятно, знакомы многим, кто достиг пожилого возраста: это очень крупный шрифт на его телесуфлере и карточки для заметок, чтобы напомнить ему о том, что он хочет сделать на собраниях.