https://ukraina.ru/20230724/1048226422.html

ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев

ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев - 24.07.2023 Украина.ру

ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев

В ООН выступили против украинской атаки, в результате которой погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак

2023-07-24T20:28

2023-07-24T20:28

2023-07-24T20:28

новости

оон

обстрелы

ростислав журавлёв

всу

журналисты

запорожская область

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/16/1048185358_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5389d1a6b06dd66aec9761f69e996eba.jpg

Он добавил, что эти слова также относятся к ранению журналиста агентства France-Presse Дилана Коллинза. Американский корреспондент 24 июля получил множественные осколочные ранения в результате атаки беспилотника в окрестностях Артемовска (Бахмута).9 мая агентство France-Presse сообщало о гибели своего журналиста Армана Сольдена. По утверждению AFP, Сольден погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр в ДНР.Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призвали расследовать убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и обеспечить журналистов наилучшей защитой для исполнения своих обязанностей.22 июля украинские военные прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв умер от ранений в результате разрыва украинского кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

https://ukraina.ru/20230724/1048218643.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оон, обстрелы, ростислав журавлёв, всу, журналисты, запорожская область, новые регионы