https://ukraina.ru/20230724/1048226422.html
ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев
ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев - 24.07.2023 Украина.ру
ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев
В ООН выступили против украинской атаки, в результате которой погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак
2023-07-24T20:28
2023-07-24T20:28
2023-07-24T20:28
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запорожская область
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Он добавил, что эти слова также относятся к ранению журналиста агентства France-Presse Дилана Коллинза. Американский корреспондент 24 июля получил множественные осколочные ранения в результате атаки беспилотника в окрестностях Артемовска (Бахмута).9 мая агентство France-Presse сообщало о гибели своего журналиста Армана Сольдена. По утверждению AFP, Сольден погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр в ДНР.Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призвали расследовать убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и обеспечить журналистов наилучшей защитой для исполнения своих обязанностей.22 июля украинские военные прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв умер от ранений в результате разрыва украинского кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
https://ukraina.ru/20230724/1048218643.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, обстрелы, ростислав журавлёв, всу, журналисты, запорожская область, новые регионы
Новости, ООН, обстрелы, Ростислав Журавлёв, ВСУ, журналисты, Запорожская область, Новые регионы
ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев
В ООН выступили против украинской атаки, в результате которой погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак
"Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы. И, как заявил Стефан (Дюжаррик – официальный представитель генсека ООН. – Ред.), на прошлой неделе мы выступили против атаки, в результате которой был убит российский корреспондент", - так прокомментировал Хак гибель Журавлёва.
Он добавил, что эти слова также относятся к ранению журналиста агентства France-Presse Дилана Коллинза. Американский корреспондент 24 июля получил множественные осколочные ранения в результате атаки беспилотника в окрестностях Артемовска (Бахмута).
9 мая агентство France-Presse сообщало о гибели своего журналиста Армана Сольдена. По утверждению AFP, Сольден погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр в ДНР.
Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призвали расследовать убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и обеспечить журналистов наилучшей защитой для исполнения своих обязанностей.
22 июля украинские военные прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв умер от ранений в результате разрыва украинского кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.