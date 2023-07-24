Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США
20:00 24.07.2023 (обновлено: 20:03 24.07.2023)
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© Public domain
Отправка истребителей F-16 Украине - один из самых опрометчивых и недальновидных шагов США. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
Решение о поставке Киеву истребителей F-16 Украине - один из наиболее опрометчивых и недальновидных шагов руководства США, написал Бондарев в телеграм.
Президент США Джо Байден долгое время отнекивался от передачи истребителей, заявляя, что никогда не отправил Киеву F-16. Но провал контрнаступления ВСУ стал для Вашингтона поводом для "личного оскорбления", отметил сенатор.
"Ну, действительно, снаряжают их [США], вооружают, а украинцы по-прежнему терпят фиаско на всех участках фронта. Умный человек какие сделает выводы? Правильно: не в коня корм. А [президент США Джо] Байден противоположные: надо кормить больше. Вот и пообещали истребители", - отметил Бондарев.
Истребители F-16 являются одними из самых многочисленных военных самолётов на Западе, количество выпущенных машин колеблется в районе 5 тыс. Поэтому порядка 50 запрошенных истребителей власти США могут свободно передать Украине, указал сенатор.
Бондарев отметил, что дело совсем не в количестве переданных самолётов. Инфраструктура Украины малопригодна для их эксплуатации: большинство аэродромов, с которых F-16 могли бы стартовать, выведены из строя. Также у Киева нет пилотов, которые смогли бы управлять такими истребителями. Для их обучения понадобится долгое время.
"Хотя и недооценивать угрозу, связанную с поставкой истребителей, нельзя. Ведь эти самолёты американцы планируют отправить в модификации, позволяющей оснастить их тактическим ядерным оружием", - указал Бондарев.
Если американцы решатся поставить на F-16 ядерное оружие, то это кардинально скажется на ходе СВО. Россия ответит незамедлительно на такой шаг и конфликт грозит выйти за рамки регионального, заключил сенатор.
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