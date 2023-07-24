https://ukraina.ru/20230724/1048226253.html

Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США

Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США - 24.07.2023 Украина.ру

Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США

Отправка истребителей F-16 Украине - один из самых опрометчивых и недальновидных шагов США. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев

2023-07-24T20:00

2023-07-24T20:00

2023-07-24T20:03

новости

истребители

f-16

поставки

сша

украина

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Решение о поставке Киеву истребителей F-16 Украине - один из наиболее опрометчивых и недальновидных шагов руководства США, написал Бондарев в телеграм. Президент США Джо Байден долгое время отнекивался от передачи истребителей, заявляя, что никогда не отправил Киеву F-16. Но провал контрнаступления ВСУ стал для Вашингтона поводом для "личного оскорбления", отметил сенатор.Истребители F-16 являются одними из самых многочисленных военных самолётов на Западе, количество выпущенных машин колеблется в районе 5 тыс. Поэтому порядка 50 запрошенных истребителей власти США могут свободно передать Украине, указал сенатор.Бондарев отметил, что дело совсем не в количестве переданных самолётов. Инфраструктура Украины малопригодна для их эксплуатации: большинство аэродромов, с которых F-16 могли бы стартовать, выведены из строя. Также у Киева нет пилотов, которые смогли бы управлять такими истребителями. Для их обучения понадобится долгое время.Если американцы решатся поставить на F-16 ядерное оружие, то это кардинально скажется на ходе СВО. Россия ответит незамедлительно на такой шаг и конфликт грозит выйти за рамки регионального, заключил сенатор.

https://ukraina.ru/20230721/1048156653.html

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новости, истребители, f-16, поставки, сша, украина