Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США - 24.07.2023 Украина.ру
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Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США
Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США - 24.07.2023 Украина.ру
Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США
Отправка истребителей F-16 Украине - один из самых опрометчивых и недальновидных шагов США. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
2023-07-24T20:00
2023-07-24T20:03
новости
истребители
f-16
поставки
сша
украина
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Решение о поставке Киеву истребителей F-16 Украине - один из наиболее опрометчивых и недальновидных шагов руководства США, написал Бондарев в телеграм. Президент США Джо Байден долгое время отнекивался от передачи истребителей, заявляя, что никогда не отправил Киеву F-16. Но провал контрнаступления ВСУ стал для Вашингтона поводом для "личного оскорбления", отметил сенатор.Истребители F-16 являются одними из самых многочисленных военных самолётов на Западе, количество выпущенных машин колеблется в районе 5 тыс. Поэтому порядка 50 запрошенных истребителей власти США могут свободно передать Украине, указал сенатор.Бондарев отметил, что дело совсем не в количестве переданных самолётов. Инфраструктура Украины малопригодна для их эксплуатации: большинство аэродромов, с которых F-16 могли бы стартовать, выведены из строя. Также у Киева нет пилотов, которые смогли бы управлять такими истребителями. Для их обучения понадобится долгое время.Если американцы решатся поставить на F-16 ядерное оружие, то это кардинально скажется на ходе СВО. Россия ответит незамедлительно на такой шаг и конфликт грозит выйти за рамки регионального, заключил сенатор.
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новости, истребители, f-16, поставки, сша, украина
Новости, истребители, F-16, поставки, США, Украина

Сенатор Бондарев: Поставка F-16 Украине - один из самых глупых шагов США

20:00 24.07.2023 (обновлено: 20:03 24.07.2023)
 
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Отправка истребителей F-16 Украине - один из самых опрометчивых и недальновидных шагов США. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
Решение о поставке Киеву истребителей F-16 Украине - один из наиболее опрометчивых и недальновидных шагов руководства США, написал Бондарев в телеграм.
Президент США Джо Байден долгое время отнекивался от передачи истребителей, заявляя, что никогда не отправил Киеву F-16. Но провал контрнаступления ВСУ стал для Вашингтона поводом для "личного оскорбления", отметил сенатор.

"Ну, действительно, снаряжают их [США], вооружают, а украинцы по-прежнему терпят фиаско на всех участках фронта. Умный человек какие сделает выводы? Правильно: не в коня корм. А [президент США Джо] Байден противоположные: надо кормить больше. Вот и пообещали истребители", - отметил Бондарев.

Истребители F-16 являются одними из самых многочисленных военных самолётов на Западе, количество выпущенных машин колеблется в районе 5 тыс. Поэтому порядка 50 запрошенных истребителей власти США могут свободно передать Украине, указал сенатор.
Бондарев отметил, что дело совсем не в количестве переданных самолётов. Инфраструктура Украины малопригодна для их эксплуатации: большинство аэродромов, с которых F-16 могли бы стартовать, выведены из строя. Также у Киева нет пилотов, которые смогли бы управлять такими истребителями. Для их обучения понадобится долгое время.
"Хотя и недооценивать угрозу, связанную с поставкой истребителей, нельзя. Ведь эти самолёты американцы планируют отправить в модификации, позволяющей оснастить их тактическим ядерным оружием", - указал Бондарев.
Если американцы решатся поставить на F-16 ядерное оружие, то это кардинально скажется на ходе СВО. Россия ответит незамедлительно на такой шаг и конфликт грозит выйти за рамки регионального, заключил сенатор.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 09:38
F-16 поставят на Украину до конца года - КирбиАмериканские истребители F-16 могут поставить Украине к концу года, но они вряд ли смогут изменить ситуацию, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News
 
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