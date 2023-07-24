https://ukraina.ru/20230724/1048226059.html

Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие Запада

Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие Запада - 24.07.2023 Украина.ру

Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие Запада

Международный уголовный суд (МУС) потерял доверие задолго до того, как выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в опубликованном на днях интервью.

2023-07-24T19:08

2023-07-24T19:08

2023-07-24T19:11

международный уголовный суд

венесуэла

генпрокурор

ирак

афганистан

владимир путин

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"Я думаю, что МУС потерял доверие, когда не смог судить британских солдат, совершивших серьёзные преступления в Ираке", — сказал прокурор.Он напомнил, что Международный уголовный суд 10 лет назад закрыл дело британских солдат, которые, по мнению самой же прокуратуры МУС, совершали военные преступления в арабской стране."Великобритания препятствовала расследованию МУС, и тем не менее была вознаграждена закрытием дела", — подчеркнул высокопоставленный венесуэльский чиновник.МУС также не смог продолжить расследования в отношении американских солдат, причастных к серьёзным преступлениям в Афганистане, отмечает Сааб.

https://ukraina.ru/20221211/1041700135.html

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международный уголовный суд, венесуэла, генпрокурор, ирак, афганистан, владимир путин