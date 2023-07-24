Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие Запада
19:08 24.07.2023 (обновлено: 19:11 24.07.2023)
Тарек Виллиам Сааб
Международный уголовный суд (МУС) потерял доверие задолго до того, как выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в опубликованном на днях интервью.
"Я думаю, что МУС потерял доверие, когда не смог судить британских солдат, совершивших серьёзные преступления в Ираке", — сказал прокурор.
Он напомнил, что Международный уголовный суд 10 лет назад закрыл дело британских солдат, которые, по мнению самой же прокуратуры МУС, совершали военные преступления в арабской стране.
11 декабря 2022, 21:11Генеральный прокурор: Венесуэла готова участвовать в расследовании военных преступлений на УкраинеВ случае создания международного трибунала по расследованию военных преступлений, совершённых в ходе конфликта на Украине, Венесуэла готова направить своих представителей для участия в нём. Такое заявление сделал для издания Украина.ру 9 декабря Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Виллиам Сааб
"Великобритания препятствовала расследованию МУС, и тем не менее была вознаграждена закрытием дела", — подчеркнул высокопоставленный венесуэльский чиновник.
МУС также не смог продолжить расследования в отношении американских солдат, причастных к серьёзным преступлениям в Афганистане, отмечает Сааб.
Поэтому скорость, с которой он выпустил ордер на арест президента России, свидетельствует только о том, что суд обслуживает политические интересы и действует избирательно.