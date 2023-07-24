https://ukraina.ru/20230724/1048225235.html

Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля

Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру

Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля

Песков: угроза для Крымского моста сохраняется; Киев готовит новое контрнаступление; декоммунизация идет не по плану

2023-07-24T18:10

2023-07-24T18:10

2023-07-24T18:11

эксклюзив

хроники

всу

украина

декоммунизация

львовская область

крымский мост

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048066123_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_799f781e56bcb59a5cca156dd2f08f47.jpg

Опасности для Крыма и Крымского мостаУгрозы безопасности Крымскому мосту сохраняются, заявил в понедельник в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Повышенного уровня бдительности, по его словам, требует безопасность инфраструктурного объекта, а том числе, в связи с тем, что несколькими днями ранее на борту турецкого сухогруза были найдены следы взрывчатки.Из заявления ФСБ следует, что судно, следовавшее из Турции в Россию, могло перевозить взрывчатые вещества на Украину.Кроме того, в МИД РФ дали оценку налету беспилотников на Крым и Москву, произошедшему утром 24 июля."За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.Атаки беспилотников нацелены исключительно на запугивание мирных жителей, это террористические методы украинского руководства, подчеркнули в МИД.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Крым был атакован 17-ю беспилотников, все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), никто не пострадал. В Джанкойском районе, по информации главы республики Сергея Аксёнова, было зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Новое контрнаступление ВСУВ немецком издании Bild в понедельник была опубликована статья о том, что Украина уже готовиться к новой волне контрнаступления.Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление приближается к решающему моменту, и в ближайшее время может набрать темпы. До сих пор, по словам Зеленского, украинские военные вели наступление "осторожно".В комментарии журналистам украинский военный, полковник ВСУ Сергей Баранов заявил, что украинские военные усилят работу ракетно-артиллерийских частей, что поможет контрнаступлению.Полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев."Наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось. Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24", - объяснил эксперт.Он также уверен, что российские вооруженные силы готовы к массированному контрудару, который может состояться через пять-семь месяцев при условии соответствующего политического решения.Тем временем на Украине продолжается тотальная мобилизация, против которой накануне попытались выступить жители одного из сел Львовской области. Они перекрыли дорогу, не пропуская работников военкомата в свое село.Мобилизуют не только военнообязанных, но и работников критической инфраструктуры – в украинской Госслужбе по труду сообщили, что их рабочая неделя может быть увеличена до 60-ти часов на время действия военного положения.Чтобы набрать 60 часов за неделю, человек должен работать 6 дней по 10 часов или 5 дней по 12 часов.Новости и трудности украинской декоммунизацииПолтавский горсовет 24 июля сообщил, что в течении недели расправится с тремя советскими памятниками: Герою СССР Николаю Ватутину, освободителю Полтавы генералу Алексею Зигину и поэту Александру Пушкину.Чиновники из Полтавы пожаловались, что хотели снести монументы еще в апреле, но все ожидали резолюцию от компетентной комиссии. Ответ так и не пришел, а памятники "необходимо" снести как можно скорее.Интересная история произошла во Львовской области: главу Белжской территориальной общины Червоноградского района Оксану Березу обвинили в "сокрытии" трех советских памятников.В городе Белз и селах Хлевчаны и Домашев специальная группа по вопросам декоммунизации обнаружила целых три монумента памяти Великой Отечественной войне, которые Береза "скрыла" по документам.Пикантность ситуации в том, что чиновница – член националистической партии "Свобода"*."Думал, уже не удивлюсь. Община Белза прячет от серпа декоммунизации три памятника. В чем удивление? Глава общины – активный член партии "Свобода" Береза Оксана давно заверила рабочую комиссию, что Белз свободен от истуканов. А имеем…Недавно, после беспощадной борьбы, упал коммунистический Любень (поселок Великий Любень на Львовщине – ред.), где правит ЕС. Падет и Белз, Верин, Рава-Русская, Червоноград, старый Самбор, Сокаль, Краковец, Семигинов и остальные сто оплотов прославления эпохи оккупации", - написал в своих соцсетях глава областной военно-гражданской администрации Олег Радик.Из его пламенной речи становится ясно, что на Львовщине не только остается еще множество советских мемориалов, но и местные жители, и некоторые местные власти стараются оберегать их, несмотря ни на что.*Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html

https://ukraina.ru/20230724/1048222676.html

https://ukraina.ru/20230724/1048221674.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, всу, украина, декоммунизация, львовская область, крымский мост, беспилотники