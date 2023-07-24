Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048225235.html
Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля
Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру
Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля
Песков: угроза для Крымского моста сохраняется; Киев готовит новое контрнаступление; декоммунизация идет не по плану
2023-07-24T18:10
2023-07-24T18:11
эксклюзив
хроники
всу
украина
декоммунизация
львовская область
крымский мост
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048066123_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_799f781e56bcb59a5cca156dd2f08f47.jpg
Опасности для Крыма и Крымского мостаУгрозы безопасности Крымскому мосту сохраняются, заявил в понедельник в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Повышенного уровня бдительности, по его словам, требует безопасность инфраструктурного объекта, а том числе, в связи с тем, что несколькими днями ранее на борту турецкого сухогруза были найдены следы взрывчатки.Из заявления ФСБ следует, что судно, следовавшее из Турции в Россию, могло перевозить взрывчатые вещества на Украину.Кроме того, в МИД РФ дали оценку налету беспилотников на Крым и Москву, произошедшему утром 24 июля."За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.Атаки беспилотников нацелены исключительно на запугивание мирных жителей, это террористические методы украинского руководства, подчеркнули в МИД.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Крым был атакован 17-ю беспилотников, все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), никто не пострадал. В Джанкойском районе, по информации главы республики Сергея Аксёнова, было зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Новое контрнаступление ВСУВ немецком издании Bild в понедельник была опубликована статья о том, что Украина уже готовиться к новой волне контрнаступления.Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление приближается к решающему моменту, и в ближайшее время может набрать темпы. До сих пор, по словам Зеленского, украинские военные вели наступление "осторожно".В комментарии журналистам украинский военный, полковник ВСУ Сергей Баранов заявил, что украинские военные усилят работу ракетно-артиллерийских частей, что поможет контрнаступлению.Полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев."Наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось. Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24", - объяснил эксперт.Он также уверен, что российские вооруженные силы готовы к массированному контрудару, который может состояться через пять-семь месяцев при условии соответствующего политического решения.Тем временем на Украине продолжается тотальная мобилизация, против которой накануне попытались выступить жители одного из сел Львовской области. Они перекрыли дорогу, не пропуская работников военкомата в свое село.Мобилизуют не только военнообязанных, но и работников критической инфраструктуры – в украинской Госслужбе по труду сообщили, что их рабочая неделя может быть увеличена до 60-ти часов на время действия военного положения.Чтобы набрать 60 часов за неделю, человек должен работать 6 дней по 10 часов или 5 дней по 12 часов.Новости и трудности украинской декоммунизацииПолтавский горсовет 24 июля сообщил, что в течении недели расправится с тремя советскими памятниками: Герою СССР Николаю Ватутину, освободителю Полтавы генералу Алексею Зигину и поэту Александру Пушкину.Чиновники из Полтавы пожаловались, что хотели снести монументы еще в апреле, но все ожидали резолюцию от компетентной комиссии. Ответ так и не пришел, а памятники "необходимо" снести как можно скорее.Интересная история произошла во Львовской области: главу Белжской территориальной общины Червоноградского района Оксану Березу обвинили в "сокрытии" трех советских памятников.В городе Белз и селах Хлевчаны и Домашев специальная группа по вопросам декоммунизации обнаружила целых три монумента памяти Великой Отечественной войне, которые Береза "скрыла" по документам.Пикантность ситуации в том, что чиновница – член националистической партии "Свобода"*."Думал, уже не удивлюсь. Община Белза прячет от серпа декоммунизации три памятника. В чем удивление? Глава общины – активный член партии "Свобода" Береза Оксана давно заверила рабочую комиссию, что Белз свободен от истуканов. А имеем…Недавно, после беспощадной борьбы, упал коммунистический Любень (поселок Великий Любень на Львовщине – ред.), где правит ЕС. Падет и Белз, Верин, Рава-Русская, Червоноград, старый Самбор, Сокаль, Краковец, Семигинов и остальные сто оплотов прославления эпохи оккупации", - написал в своих соцсетях глава областной военно-гражданской администрации Олег Радик.Из его пламенной речи становится ясно, что на Львовщине не только остается еще множество советских мемориалов, но и местные жители, и некоторые местные власти стараются оберегать их, несмотря ни на что.*Организация запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html
https://ukraina.ru/20230724/1048222676.html
https://ukraina.ru/20230724/1048221674.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048066123_198:0:2726:1896_1920x0_80_0_0_450cd256815fb08b103082f77b5079f7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, всу, украина, декоммунизация, львовская область, крымский мост, беспилотники
Эксклюзив, Хроники, ВСУ, Украина, декоммунизация, Львовская область, Крымский мост, беспилотники

Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля

18:10 24.07.2023 (обновлено: 18:11 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Песков: угроза для Крымского моста сохраняется; Киев готовит новое контрнаступление; декоммунизация идет не по плану
Опасности для Крыма и Крымского моста
Угрозы безопасности Крымскому мосту сохраняются, заявил в понедельник в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняет наш соответствующий орган."
Повышенного уровня бдительности, по его словам, требует безопасность инфраструктурного объекта, а том числе, в связи с тем, что несколькими днями ранее на борту турецкого сухогруза были найдены следы взрывчатки.
Из заявления ФСБ следует, что судно, следовавшее из Турции в Россию, могло перевозить взрывчатые вещества на Украину.
Кроме того, в МИД РФ дали оценку налету беспилотников на Крым и Москву, произошедшему утром 24 июля.
"За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Атаки беспилотников нацелены исключительно на запугивание мирных жителей, это террористические методы украинского руководства, подчеркнули в МИД.
"Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку."
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
16:18
Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моряКрым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
Крым был атакован 17-ю беспилотников, все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), никто не пострадал. В Джанкойском районе, по информации главы республики Сергея Аксёнова, было зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Новое контрнаступление ВСУ
В немецком издании Bild в понедельник была опубликована статья о том, что Украина уже готовиться к новой волне контрнаступления.
Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление приближается к решающему моменту, и в ближайшее время может набрать темпы. До сих пор, по словам Зеленского, украинские военные вели наступление "осторожно".
В комментарии журналистам украинский военный, полковник ВСУ Сергей Баранов заявил, что украинские военные усилят работу ракетно-артиллерийских частей, что поможет контрнаступлению.
Полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.
Зеленский
17:06
Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля
"Наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось. Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24", - объяснил эксперт.
Он также уверен, что российские вооруженные силы готовы к массированному контрудару, который может состояться через пять-семь месяцев при условии соответствующего политического решения.
Тем временем на Украине продолжается тотальная мобилизация, против которой накануне попытались выступить жители одного из сел Львовской области. Они перекрыли дорогу, не пропуская работников военкомата в свое село.
Мобилизуют не только военнообязанных, но и работников критической инфраструктуры – в украинской Госслужбе по труду сообщили, что их рабочая неделя может быть увеличена до 60-ти часов на время действия военного положения.
Чтобы набрать 60 часов за неделю, человек должен работать 6 дней по 10 часов или 5 дней по 12 часов.
Новости и трудности украинской декоммунизации
Полтавский горсовет 24 июля сообщил, что в течении недели расправится с тремя советскими памятниками: Герою СССР Николаю Ватутину, освободителю Полтавы генералу Алексею Зигину и поэту Александру Пушкину.
Чиновники из Полтавы пожаловались, что хотели снести монументы еще в апреле, но все ожидали резолюцию от компетентной комиссии. Ответ так и не пришел, а памятники "необходимо" снести как можно скорее.
Интересная история произошла во Львовской области: главу Белжской территориальной общины Червоноградского района Оксану Березу обвинили в "сокрытии" трех советских памятников.
В городе Белз и селах Хлевчаны и Домашев специальная группа по вопросам декоммунизации обнаружила целых три монумента памяти Великой Отечественной войне, которые Береза "скрыла" по документам.
Пикантность ситуации в том, что чиновница – член националистической партии "Свобода"*.
"Думал, уже не удивлюсь. Община Белза прячет от серпа декоммунизации три памятника. В чем удивление? Глава общины – активный член партии "Свобода" Береза Оксана давно заверила рабочую комиссию, что Белз свободен от истуканов. А имеем…
Недавно, после беспощадной борьбы, упал коммунистический Любень (поселок Великий Любень на Львовщине – ред.), где правит ЕС. Падет и Белз, Верин, Рава-Русская, Червоноград, старый Самбор, Сокаль, Краковец, Семигинов и остальные сто оплотов прославления эпохи оккупации", - написал в своих соцсетях глава областной военно-гражданской администрации Олег Радик.
Из его пламенной речи становится ясно, что на Львовщине не только остается еще множество советских мемориалов, но и местные жители, и некоторые местные власти стараются оберегать их, несмотря ни на что.
*Организация запрещена в РФ
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
16:59
Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля
 
ЭксклюзивХроникиВСУУкраинадекоммунизацияЛьвовская областьКрымский мостбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие Запада
18:10Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля
18:10Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО
18:00Мост через Днестровский лиман: как СССР смог то, что непосильно для Украины
17:58На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай
17:55"Не по-человечески": главу Белжской общины обвинили в укрывательстве трех коммунистических памятников
17:41Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты
17:31"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру
17:20Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей
17:06Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля
16:59Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля
16:54Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда
16:18Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моря
16:17Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва
16:16"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео
16:15Патрушев: в интересах всех государств не допустить диктата американцев
15:58Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии
15:43Карасев предложил обменять Крым на Одессу
15:31"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
15:27Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал
Лента новостейМолния