https://ukraina.ru/20230724/1048224629.html

"Не по-человечески": главу Белжской общины обвинили в укрывательстве трех коммунистических памятников

"Не по-человечески": главу Белжской общины обвинили в укрывательстве трех коммунистических памятников - 24.07.2023 Украина.ру

"Не по-человечески": главу Белжской общины обвинили в укрывательстве трех коммунистических памятников

Главу Белжской территориальной общины (ОТГ) Львовской области Оксану Березу обвинили в укрывательстве от демонтажа трех коммунистических памятников. Об этом 24 июля написало издание ZAXID.NET

2023-07-24T17:55

2023-07-24T17:55

2023-07-24T17:55

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"Думал, уже не удивлюсь. Общество Белза (город в Червоноградском районе Львовской области Украины - Ред.) скрывает от серпа декоммунизации три памятника. В чем странность? Глава общины – активная член ВО "Свобода" Береза ​​Оксана давно заверила рабочую комиссию, что Белз свободен от истуканов. А есть…", - заявил советник председателя Львовской областной военной администрации Олег Радик.Секретарь инициативной группы Львовской областной военной администрации по декоммунизации Анна Герич также возмутилась, заявив, что Белжская община с начала 2023 года не предоставляла информацию о имеющихся на ее территории коммунистических памятниках и не появилась ни на одном совещании."Это было сокрытие, потому что постоянно обо всем информируем и подчеркиваем, что нужно избавиться от маркеров тоталитаризма", – заявила Герич.Она добавила, что о памятниках в Белжской общине начали сообщать местные жители летом этого года, в итоге и были найдены три "сокрытых" объекта. И глава общины не могла о них не знать, подчеркнула Герич, так как один из них "находится в нескольких десятках метров от ее жилья".Глава Белжской ОТГ Оксана Береза ​​пояснила, что не сообщала о памятниках, потому что они не находились на балансе у общины."Памятники не были на балансе у сельских советов. Соответственно, Белжская ОТГ как правопреемник сельсоветов нечего было перебрать на баланс. Однако ясно понимаем, какие из них снесем уже, а какие позже. У нас все в работе", – сказала Береза.Она добавила, что один из трех указанных памятников не имеет никаких признаков советской символики."Будем откровенны, что Родину-Мать в Киеве не сносят, только хотят трезубец добавить. Из Хлевчан двое ребят на Востоке отдали свою жизнь за независимость. Где-нибудь в перспективе поддержим, чтобы в Хлевчанах поставить другой мемориал. Но это на будущее, потому что сделать развалину в центре села? Это тоже неправильно. Это мемориал жертвам [Великой Отечественной войны]. А наши люди тоже погибли", – отметила Береза.На другом памятнике, отметила глава общины, есть советская символика, и объект давно хотели снести, но откладывали, так как он стоит на месте захоронений.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.

https://ukraina.ru/20230628/1047634917.html

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новости, украина, львовская область, памятник