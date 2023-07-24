На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай - 24.07.2023 Украина.ру
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На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай
На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай - 24.07.2023 Украина.ру
На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай
На Украине глава фермерского хозяйства пытался подкупить сотрудника СБУ за 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины
2023-07-24T17:58
2023-07-24T17:58
новости
николаевская область
фермер
взятка
сбу
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В Николаевской области украинские силовики задержали главу фермерского хозяйства. Он пытался дать взятку сотруднику СБУ в размере 1 млн гривен (2 453 015 руб.), говорится в сообщении.За взятку фермер хотел прекратить следствие по уголовное производству, которое было возбуждено по факту захвата земельного участка. На нём фермер хотел собрать незаконно посеянный урожай.После передачи сотруднику СБУ первой части взятки в сумме $12,5 тыс. мужчину задержали.Подозреваемого поместили под стражу с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн (14 718 090 руб.) Его обвинили в "Предложении взятки должностному лицу".Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) сообщила об обвинении главы Государственной судебной администрации Украины в попытке дачи взятки судьям Верховного суда. Глава ГСА был пойман на попытке дать взятку судьям Верховного суда Украины в обмен на решение в пользу одного из коммерческих предприятий, говорится в сообщении.В рамках расследования было установлено, что председатель ГСА Украины в марте текущего года получил от физического лица $7,5 тыс. Часть денег он должен был оставить себе, а остальные $5 тыс. - передать судьям за вынесение решения.
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новости, николаевская область, фермер, взятка, сбу
Новости, Николаевская область, фермер, взятка, СБУ

На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай

17:58 24.07.2023
 
© Офіс Генерального прокурора/Telegram
© Офіс Генерального прокурора/Telegram
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На Украине глава фермерского хозяйства пытался подкупить сотрудника СБУ за 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины
В Николаевской области украинские силовики задержали главу фермерского хозяйства. Он пытался дать взятку сотруднику СБУ в размере 1 млн гривен (2 453 015 руб.), говорится в сообщении.
За взятку фермер хотел прекратить следствие по уголовное производству, которое было возбуждено по факту захвата земельного участка. На нём фермер хотел собрать незаконно посеянный урожай.
После передачи сотруднику СБУ первой части взятки в сумме $12,5 тыс. мужчину задержали.
Подозреваемого поместили под стражу с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн (14 718 090 руб.) Его обвинили в "Предложении взятки должностному лицу".
Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) сообщила об обвинении главы Государственной судебной администрации Украины в попытке дачи взятки судьям Верховного суда.
Глава ГСА был пойман на попытке дать взятку судьям Верховного суда Украины в обмен на решение в пользу одного из коммерческих предприятий, говорится в сообщении.
В рамках расследования было установлено, что председатель ГСА Украины в марте текущего года получил от физического лица $7,5 тыс. Часть денег он должен был оставить себе, а остальные $5 тыс. - передать судьям за вынесение решения.
гривна гривны конверт деньги
16:54
Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда Главу Государственной судебной администрации Украины обвинили в подстрекательстве дачи взятки судьям Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП)
 
НовостиНиколаевская областьфермервзяткаСБУ
 
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