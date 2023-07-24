На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай
© Офіс Генерального прокурора/Telegram
© Офіс Генерального прокурора/Telegram
На Украине глава фермерского хозяйства пытался подкупить сотрудника СБУ за 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины
В Николаевской области украинские силовики задержали главу фермерского хозяйства. Он пытался дать взятку сотруднику СБУ в размере 1 млн гривен (2 453 015 руб.), говорится в сообщении.
За взятку фермер хотел прекратить следствие по уголовное производству, которое было возбуждено по факту захвата земельного участка. На нём фермер хотел собрать незаконно посеянный урожай.
После передачи сотруднику СБУ первой части взятки в сумме $12,5 тыс. мужчину задержали.
Подозреваемого поместили под стражу с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн (14 718 090 руб.) Его обвинили в "Предложении взятки должностному лицу".
Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) сообщила об обвинении главы Государственной судебной администрации Украины в попытке дачи взятки судьям Верховного суда.
Глава ГСА был пойман на попытке дать взятку судьям Верховного суда Украины в обмен на решение в пользу одного из коммерческих предприятий, говорится в сообщении.
В рамках расследования было установлено, что председатель ГСА Украины в марте текущего года получил от физического лица $7,5 тыс. Часть денег он должен был оставить себе, а остальные $5 тыс. - передать судьям за вынесение решения.