https://ukraina.ru/20230724/1048224496.html

На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай

На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай - 24.07.2023 Украина.ру

На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай

На Украине глава фермерского хозяйства пытался подкупить сотрудника СБУ за 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины

2023-07-24T17:58

2023-07-24T17:58

2023-07-24T17:58

новости

николаевская область

фермер

взятка

сбу

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В Николаевской области украинские силовики задержали главу фермерского хозяйства. Он пытался дать взятку сотруднику СБУ в размере 1 млн гривен (2 453 015 руб.), говорится в сообщении.За взятку фермер хотел прекратить следствие по уголовное производству, которое было возбуждено по факту захвата земельного участка. На нём фермер хотел собрать незаконно посеянный урожай.После передачи сотруднику СБУ первой части взятки в сумме $12,5 тыс. мужчину задержали.Подозреваемого поместили под стражу с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн (14 718 090 руб.) Его обвинили в "Предложении взятки должностному лицу".Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) сообщила об обвинении главы Государственной судебной администрации Украины в попытке дачи взятки судьям Верховного суда. Глава ГСА был пойман на попытке дать взятку судьям Верховного суда Украины в обмен на решение в пользу одного из коммерческих предприятий, говорится в сообщении.В рамках расследования было установлено, что председатель ГСА Украины в марте текущего года получил от физического лица $7,5 тыс. Часть денег он должен был оставить себе, а остальные $5 тыс. - передать судьям за вынесение решения.

https://ukraina.ru/20230724/1048221405.html

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новости, николаевская область, фермер, взятка, сбу