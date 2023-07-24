Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты - 24.07.2023 Украина.ру
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Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты
Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты - 24.07.2023 Украина.ру
Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру оценил украинское наступление и готовность ВС РФ к уничтожению американских... Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T17:41
2023-07-24T17:41
видео
киселев
лнр
россия
украина
всу
потери
потери всу
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Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру оценил украинское наступление и готовность ВС РФ к уничтожению американских истребителей F-16, а также дал прогноз по срокам ликвидации преступного киевского режима.0:30 – наступление ВСУ: есть или нет? 5:45 – насколько Россия готова к отражению массированных атак ВСУ при поддержке американских истребителей F-16;8:40 – о том, как проходят бои на сватовско-кременском направлении;12:15 – как россияне воюют на территории Украины: восприятие критики и учет мнений местных бойцов;23:46 – от чего зависит срок взятия Киева российскими войсками;
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видео, киселев, лнр, россия, украина, всу, потери, потери всу, f-16
Видео, Киселев, ЛНР, Россия, Украина, ВСУ, потери, потери ВСУ, F-16

Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты

17:41 24.07.2023
 
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Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру оценил украинское наступление и готовность ВС РФ к уничтожению американских истребителей F-16, а также дал прогноз по срокам ликвидации преступного киевского режима.

0:30 – наступление ВСУ: есть или нет?
5:45 – насколько Россия готова к отражению массированных атак ВСУ при поддержке американских истребителей F-16;
8:40 – о том, как проходят бои на сватовско-кременском направлении;
12:15 – как россияне воюют на территории Украины: восприятие критики и учет мнений местных бойцов;
23:46 – от чего зависит срок взятия Киева российскими войсками;
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
16:59
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ВидеоКиселевЛНРРоссияУкраинаВСУпотерипотери ВСУF-16
 
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