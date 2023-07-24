https://ukraina.ru/20230724/1048223977.html

Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты

Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты - 24.07.2023 Украина.ру

Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты

Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру оценил украинское наступление и готовность ВС РФ к уничтожению американских... Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T17:41

2023-07-24T17:41

2023-07-24T17:41

видео

киселев

лнр

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всу

потери

потери всу

f-16

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Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру оценил украинское наступление и готовность ВС РФ к уничтожению американских истребителей F-16, а также дал прогноз по срокам ликвидации преступного киевского режима.0:30 – наступление ВСУ: есть или нет? 5:45 – насколько Россия готова к отражению массированных атак ВСУ при поддержке американских истребителей F-16;8:40 – о том, как проходят бои на сватовско-кременском направлении;12:15 – как россияне воюют на территории Украины: восприятие критики и учет мнений местных бойцов;23:46 – от чего зависит срок взятия Киева российскими войсками;

https://ukraina.ru/20230724/1048221674.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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