Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты
Военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев из ЛНР в эфире Украина.ру оценил украинское наступление и готовность ВС РФ к уничтожению американских истребителей F-16, а также дал прогноз по срокам ликвидации преступного киевского режима.
0:30 – наступление ВСУ: есть или нет?
5:45 – насколько Россия готова к отражению массированных атак ВСУ при поддержке американских истребителей F-16;
8:40 – о том, как проходят бои на сватовско-кременском направлении;
12:15 – как россияне воюют на территории Украины: восприятие критики и учет мнений местных бойцов;
23:46 – от чего зависит срок взятия Киева российскими войсками;
0:30 – наступление ВСУ: есть или нет?
5:45 – насколько Россия готова к отражению массированных атак ВСУ при поддержке американских истребителей F-16;
8:40 – о том, как проходят бои на сватовско-кременском направлении;
12:15 – как россияне воюют на территории Украины: восприятие критики и учет мнений местных бойцов;
23:46 – от чего зависит срок взятия Киева российскими войсками;