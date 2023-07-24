Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
В России ведется активная работа по расследованию преступлений, совершенных киевским режимом в отношении несовершеннолетних. Об этом на заседании Парламентской комиссии Совета Федерации рассказала заместитель Председателя ГД Анна Кузнецова
По ее словам, анализ преступлений, совершенных на Украине, позволяет провести аналогию с другими схемами злодеяний, имевшими место в других странах. В частности, есть схожее с тем, что происходило в Сирии.
По словам Кузнецовой, в ООН функционирует рабочая группа Совета Безопасности по вопросу о детях в вооруженных конфликтах, однако она не способствует принятию каких‑либо решений.
"Сегодня ООН признает, что ВСУ совершают преступления в отношении детей. Эти робкие обвинения есть в докладе. Более того, в докладе ООН есть и некоторые цифры по погибшим и пострадавшим детям. Да, они крайне неполные: гораздо — в разы — меньше, чем те, которые есть сегодня у нас. Но, опять же, мы видим схемы, похожие на подход к сирийской проблеме. Они не указывают на тех, кто конкретно совершал преступления", — подчеркнула депутат.
Кузнецова отметила, что сегодня основными преступлениями киевского режима против детей являются убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, продажа на органы.
"Сегодня есть трансплантология на Украине, и эта сеть составляет $2 млрд. Это 7 % от доходов бюджета Украины", — уточнила депутат.
Кроме того, отметила она, детей на Украине вербуют для наведения артиллерийских ударов, а также совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
На основании всех известных фактов, резюмировала Кузнецова, будут проведены расследования и приняты необходимые меры.
"Мы считаем необходимым изучить практику организации судопроизводства в отношении преступников, и у нас, уважаемые коллеги, такой опыт есть. Предлагаю провести консультации с Верховным судом, МИД России, Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и рассмотреть возможность принятия соответствующих решений по оценке перспектив судопроизводства", — подчеркнула заместитель Председателя ГД.
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