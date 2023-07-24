https://ukraina.ru/20230724/1048223275.html

Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей

Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей - 24.07.2023 Украина.ру

Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей

В России ведется активная работа по расследованию преступлений, совершенных киевским режимом в отношении несовершеннолетних. Об этом на заседании Парламентской комиссии Совета Федерации рассказала заместитель Председателя ГД Анна Кузнецова

2023-07-24T17:20

2023-07-24T17:20

2023-07-24T17:20

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госдума

дети

преступления

киевский режим

россия

расследование

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По ее словам, анализ преступлений, совершенных на Украине, позволяет провести аналогию с другими схемами злодеяний, имевшими место в других странах. В частности, есть схожее с тем, что происходило в Сирии.По словам Кузнецовой, в ООН функционирует рабочая группа Совета Безопасности по вопросу о детях в вооруженных конфликтах, однако она не способствует принятию каких‑либо решений.Кузнецова отметила, что сегодня основными преступлениями киевского режима против детей являются убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, продажа на органы."Сегодня есть трансплантология на Украине, и эта сеть составляет $2 млрд. Это 7 % от доходов бюджета Украины", — уточнила депутат.Кроме того, отметила она, детей на Украине вербуют для наведения артиллерийских ударов, а также совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.На основании всех известных фактов, резюмировала Кузнецова, будут проведены расследования и приняты необходимые меры."Мы считаем необходимым изучить практику организации судопроизводства в отношении преступников, и у нас, уважаемые коллеги, такой опыт есть. Предлагаю провести консультации с Верховным судом, МИД России, Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и рассмотреть возможность принятия соответствующих решений по оценке перспектив судопроизводства", — подчеркнула заместитель Председателя ГД.

https://ukraina.ru/20230724/1048214661.html

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новости, госдума, дети, преступления, киевский режим, россия, расследование