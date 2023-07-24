Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей - 24.07.2023 Украина.ру
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Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей
Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей - 24.07.2023 Украина.ру
Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей
В России ведется активная работа по расследованию преступлений, совершенных киевским режимом в отношении несовершеннолетних. Об этом на заседании Парламентской комиссии Совета Федерации рассказала заместитель Председателя ГД Анна Кузнецова
2023-07-24T17:20
2023-07-24T17:20
новости
госдума
дети
преступления
киевский режим
россия
расследование
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По ее словам, анализ преступлений, совершенных на Украине, позволяет провести аналогию с другими схемами злодеяний, имевшими место в других странах. В частности, есть схожее с тем, что происходило в Сирии.По словам Кузнецовой, в ООН функционирует рабочая группа Совета Безопасности по вопросу о детях в вооруженных конфликтах, однако она не способствует принятию каких‑либо решений.Кузнецова отметила, что сегодня основными преступлениями киевского режима против детей являются убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, продажа на органы."Сегодня есть трансплантология на Украине, и эта сеть составляет $2 млрд. Это 7 % от доходов бюджета Украины", — уточнила депутат.Кроме того, отметила она, детей на Украине вербуют для наведения артиллерийских ударов, а также совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.На основании всех известных фактов, резюмировала Кузнецова, будут проведены расследования и приняты необходимые меры."Мы считаем необходимым изучить практику организации судопроизводства в отношении преступников, и у нас, уважаемые коллеги, такой опыт есть. Предлагаю провести консультации с Верховным судом, МИД России, Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и рассмотреть возможность принятия соответствующих решений по оценке перспектив судопроизводства", — подчеркнула заместитель Председателя ГД.
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новости, госдума, дети, преступления, киевский режим, россия, расследование
Новости, Госдума, дети, преступления, киевский режим, Россия, Расследование

Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей

17:20 24.07.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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В России ведется активная работа по расследованию преступлений, совершенных киевским режимом в отношении несовершеннолетних. Об этом на заседании Парламентской комиссии Совета Федерации рассказала заместитель Председателя ГД Анна Кузнецова
По ее словам, анализ преступлений, совершенных на Украине, позволяет провести аналогию с другими схемами злодеяний, имевшими место в других странах. В частности, есть схожее с тем, что происходило в Сирии.
По словам Кузнецовой, в ООН функционирует рабочая группа Совета Безопасности по вопросу о детях в вооруженных конфликтах, однако она не способствует принятию каких‑либо решений.
"Сегодня ООН признает, что ВСУ совершают преступления в отношении детей. Эти робкие обвинения есть в докладе. Более того, в докладе ООН есть и некоторые цифры по погибшим и пострадавшим детям. Да, они крайне неполные: гораздо — в разы — меньше, чем те, которые есть сегодня у нас. Но, опять же, мы видим схемы, похожие на подход к сирийской проблеме. Они не указывают на тех, кто конкретно совершал преступления", — подчеркнула депутат.
Кузнецова отметила, что сегодня основными преступлениями киевского режима против детей являются убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, продажа на органы.
"Сегодня есть трансплантология на Украине, и эта сеть составляет $2 млрд. Это 7 % от доходов бюджета Украины", — уточнила депутат.
Кроме того, отметила она, детей на Украине вербуют для наведения артиллерийских ударов, а также совершают преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
На основании всех известных фактов, резюмировала Кузнецова, будут проведены расследования и приняты необходимые меры.
"Мы считаем необходимым изучить практику организации судопроизводства в отношении преступников, и у нас, уважаемые коллеги, такой опыт есть. Предлагаю провести консультации с Верховным судом, МИД России, Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и рассмотреть возможность принятия соответствующих решений по оценке перспектив судопроизводства", — подчеркнула заместитель Председателя ГД.
© duma.gov.ru
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