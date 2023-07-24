https://ukraina.ru/20230724/1048222676.html

Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля

Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру

Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля

Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T17:06

2023-07-24T17:06

2023-07-24T17:06

эксклюзив

всу

украина

польша

владимир зеленский

индонезия

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Зеленский ищет спасения в ПольшеПольша уже вовлечена в украинский конфликт: власти республики активно поддерживают новые поставки вооружений Киеву, а польские наёмники воюют на стороне ВСУ."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза между Польшей и Украиной, который в буквальном смысле стёр бы границы между республиками", — не исключает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Он предупреждает, что подобный проект очень рискован, поскольку грозит эскалацией, вплоть до прямого столкновения Польши и России. Но президент Украины Владимир Зеленский всё равно может решиться на этот шаг из-за отчаяния."Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идёт уже не о победе, Украина не может выиграть, и всё прекрасно это понимают", — заявил Риттер.На жизнь — всего 4 часаАмериканский военный журнал Military Watch отмечает, что попытки прорвать линию обороны российских войск приводят к колоссальным потерям ВСУ на ряде направлений."Западные источники сообщают, что ожидаемая продолжительность жизни на некоторых участках фронта составляет всего 4 часа. В первую очередь в городе Бахмут, где условия для украинских подразделений часто называют "мясорубкой", — говорится в статье.Нередко украинские власти бросают на передовую едва обученных призывников, сообщают собеседники издания.Большие потери среди личного состава несут не только ВСУ, но и воюющие на их стороне иностранные наёмники.Отголоски украинского кризиса дошли до ИндонезииБоевые действия хоть и идут на территории Украины, но последствия конфликта затронули даже страны, расположенные за много тысяч километров, в частности Индонезию. Это показали результаты исследования национального исследовательского института Segara.Одним из последствий украинского кризиса для Индонезии стал первый с 1970-х годов скачок цен на энергоносители."Несмотря на то, что Индонезия как крупнейший в мире экспортёр угля получила новую долю рынка из-за санкций Евросоюза в отношении России, цены на импорт нефти и газа почти удвоились, что привело к увеличению цен на субсидируемое топливо в Индонезии более чем на 30%", — сообщили авторы исследования.Подорожание энергоресурсов оказало большое влияние на местный сектор пищевой промышленности. Продовольственная инфляция в Индонезии достигла в июле 2022-го самого высокого с 2014 года показателя – 10,3%. Кроме того, ситуацию усугубило увеличение цен на удобрения – автоматически выросла себестоимость сельскохозяйственной продукции."Конфликт вызвал сбои в глобальных цепочках поставок, повысил цены на энергоносители и продовольственные товары и повлиял на международную торговлю и инвестиции во всём мире. Это наблюдается с начала конфликта", — заявил исполнительный директор института Segara Питер Абдулла Редджалам.

https://ukraina.ru/20230721/1048163409.html

https://ukraina.ru/20221116/1040885918.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, всу, украина, польша, владимир зеленский, индонезия