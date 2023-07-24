Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048222676.html
Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля
Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру
Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля
Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T17:06
2023-07-24T17:06
эксклюзив
всу
украина
польша
владимир зеленский
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047836173_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_e7be671b34ecef0160e7c194e1d2efee.jpg
Зеленский ищет спасения в ПольшеПольша уже вовлечена в украинский конфликт: власти республики активно поддерживают новые поставки вооружений Киеву, а польские наёмники воюют на стороне ВСУ."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза между Польшей и Украиной, который в буквальном смысле стёр бы границы между республиками", — не исключает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.Он предупреждает, что подобный проект очень рискован, поскольку грозит эскалацией, вплоть до прямого столкновения Польши и России. Но президент Украины Владимир Зеленский всё равно может решиться на этот шаг из-за отчаяния."Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идёт уже не о победе, Украина не может выиграть, и всё прекрасно это понимают", — заявил Риттер.На жизнь — всего 4 часаАмериканский военный журнал Military Watch отмечает, что попытки прорвать линию обороны российских войск приводят к колоссальным потерям ВСУ на ряде направлений."Западные источники сообщают, что ожидаемая продолжительность жизни на некоторых участках фронта составляет всего 4 часа. В первую очередь в городе Бахмут, где условия для украинских подразделений часто называют "мясорубкой", — говорится в статье.Нередко украинские власти бросают на передовую едва обученных призывников, сообщают собеседники издания.Большие потери среди личного состава несут не только ВСУ, но и воюющие на их стороне иностранные наёмники.Отголоски украинского кризиса дошли до ИндонезииБоевые действия хоть и идут на территории Украины, но последствия конфликта затронули даже страны, расположенные за много тысяч километров, в частности Индонезию. Это показали результаты исследования национального исследовательского института Segara.Одним из последствий украинского кризиса для Индонезии стал первый с 1970-х годов скачок цен на энергоносители."Несмотря на то, что Индонезия как крупнейший в мире экспортёр угля получила новую долю рынка из-за санкций Евросоюза в отношении России, цены на импорт нефти и газа почти удвоились, что привело к увеличению цен на субсидируемое топливо в Индонезии более чем на 30%", — сообщили авторы исследования.Подорожание энергоресурсов оказало большое влияние на местный сектор пищевой промышленности. Продовольственная инфляция в Индонезии достигла в июле 2022-го самого высокого с 2014 года показателя – 10,3%. Кроме того, ситуацию усугубило увеличение цен на удобрения – автоматически выросла себестоимость сельскохозяйственной продукции."Конфликт вызвал сбои в глобальных цепочках поставок, повысил цены на энергоносители и продовольственные товары и повлиял на международную торговлю и инвестиции во всём мире. Это наблюдается с начала конфликта", — заявил исполнительный директор института Segara Питер Абдулла Редджалам.
https://ukraina.ru/20230721/1048163409.html
https://ukraina.ru/20221116/1040885918.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047836173_45:0:972:695_1920x0_80_0_0_6fd3b348b1b338d7ff391a76d3ae1fe1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, украина, польша, владимир зеленский, индонезия
Эксклюзив, ВСУ, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Индонезия

Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля

17:06 24.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский ищет спасения в Польше
Польша уже вовлечена в украинский конфликт: власти республики активно поддерживают новые поставки вооружений Киеву, а польские наёмники воюют на стороне ВСУ.
"Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза между Польшей и Украиной, который в буквальном смысле стёр бы границы между республиками", — не исключает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Он предупреждает, что подобный проект очень рискован, поскольку грозит эскалацией, вплоть до прямого столкновения Польши и России.
Но президент Украины Владимир Зеленский всё равно может решиться на этот шаг из-за отчаяния.
"Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идёт уже не о победе, Украина не может выиграть, и всё прекрасно это понимают", — заявил Риттер.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 13:42
Польша планирует оккупацию Западной Украины - НарышкинПольша рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
На жизнь — всего 4 часа
Американский военный журнал Military Watch отмечает, что попытки прорвать линию обороны российских войск приводят к колоссальным потерям ВСУ на ряде направлений.
"Западные источники сообщают, что ожидаемая продолжительность жизни на некоторых участках фронта составляет всего 4 часа. В первую очередь в городе Бахмут, где условия для украинских подразделений часто называют "мясорубкой", — говорится в статье.
Нередко украинские власти бросают на передовую едва обученных призывников, сообщают собеседники издания.
Большие потери среди личного состава несут не только ВСУ, но и воюющие на их стороне иностранные наёмники.
Отголоски украинского кризиса дошли до Индонезии
Боевые действия хоть и идут на территории Украины, но последствия конфликта затронули даже страны, расположенные за много тысяч километров, в частности Индонезию. Это показали результаты исследования национального исследовательского института Segara.
Одним из последствий украинского кризиса для Индонезии стал первый с 1970-х годов скачок цен на энергоносители.
"Несмотря на то, что Индонезия как крупнейший в мире экспортёр угля получила новую долю рынка из-за санкций Евросоюза в отношении России, цены на импорт нефти и газа почти удвоились, что привело к увеличению цен на субсидируемое топливо в Индонезии более чем на 30%", — сообщили авторы исследования.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 13:37
Президент Индонезии рассказал о долгих спорах по Украине на G20Конфликт на Украине вызвал самые большие споры при обсуждении итоговой декларации саммита Группы двадцати на саммите в Бали, в Индонезии. Об этом 16 ноября сообщил президент Индонезии Джоко Видодо, передает РИА Новости
Подорожание энергоресурсов оказало большое влияние на местный сектор пищевой промышленности. Продовольственная инфляция в Индонезии достигла в июле 2022-го самого высокого с 2014 года показателя – 10,3%.
Кроме того, ситуацию усугубило увеличение цен на удобрения – автоматически выросла себестоимость сельскохозяйственной продукции.
"Конфликт вызвал сбои в глобальных цепочках поставок, повысил цены на энергоносители и продовольственные товары и повлиял на международную торговлю и инвестиции во всём мире. Это наблюдается с начала конфликта", — заявил исполнительный директор института Segara Питер Абдулла Редджалам.
 
ЭксклюзивВСУУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийИндонезия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру
17:20Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей
17:06Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля
16:59Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля
16:54Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда
16:18Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моря
16:17Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва
16:16"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео
16:15Патрушев: в интересах всех государств не допустить диктата американцев
15:58Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии
15:43Карасев предложил обменять Крым на Одессу
15:31"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
15:27Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал
15:19"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве
14:59Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
14:55Песков ответил на вопрос о работе ПВО в связи с атакой беспилотников
14:51Депутат Гурулев рассказал, как помешать украинским шпионам в России
14:31Камала Харрис "переиграла" Кличко
14:08Москва готовит ответ на попытки терактов. Главное на Украине на 14:00 24 июля
14:05Кремль указал на угрозу для Крымского моста
Лента новостейМолния