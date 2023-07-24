Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру
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Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля
Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру
Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля
Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T16:59
2023-07-24T16:59
эксклюзив
дмитрий дробницкий
великобритания
джонсон
всу
украина
россия
владимир ераносян
ракеты
крым
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"Неполноценное" наступление ВСУ и готовность к контрударуСейчас на Запорожском направлении, которое в приоритете для противника, где Украина пытается дойти до Азовского моря и пробить брешь между нашими подразделениями, бои не прекращаются круглые сутки, говорит военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.При этом, отмечает он, "контрнаступ" пока нельзя назвать полноценным наступлением. Оно носит вялотекущий характер. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей."Кстати, когда враг ударил по Крыму и взорвал там несколько складов, это сделала не Украина. Это сделали американцы или британцы, которые при помощи своей разведки пытаются вычислить слабину в нашей обороне и совершить прорыв.Поэтому они обстреливают наши тыловые города и районы, чтобы как можно больше людей выехало с их территории", – сообщил Киселев.В то же время, продолжил он, попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" – это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма."Полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою. Потому что наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось.Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24", – рассказал эксперт.По его словам, российские войска готовы к массированному контрудару."По моему личному мнению, мы его нанесем через пять-семь месяцев, если будет соответствующее политическое решение. Мы разобьем киевский режим в пух и прах.Пока же нам нужно дождаться, пока противник бросит в бой все резервы. Именно поэтому мы наступаем в районе Сватово, Кременной и Купянска", – заявил Киселев.Защита Крыма от дальнобойных ракетБывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес призвал поставить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы сделать Крым "непригодным для обороны российскими войсками" и заставить Черноморский флот России передислоцироваться в Новороссийск.Предполагаемая поставка ATACMS, которые могут запускаться с платформы M270 MLRS и РСЗО HIMARS, не сможет повлиять на дислокацию Черноморского флота и военных частей на Крымском полуострове. Об этом говорит эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Как показывает практика, наши системы ПВО сбивают 99% дальнобойных баллистических ракет противника, указывает Ераносян."Что касается оперативно-тактических, а ATACMS является оперативно-тактической ракетой, нельзя сказать, что у Украины их не было.Больше 200 установок "Точки-У" сохранялось после развала СССР. Это тоже дальнобойные ракеты, хотя летят они на 120 км. Но переход Украины к методам террористической войны означает ставку на нанесение ударов издалека.Для этого они используют оперативно-тактические ракеты, БПЛА и переоборудованный под камикадзе дрон с турбореактивным двигателем Ту-141 "Стриж" еще советской разработки", – сообщил эксперт.По поводу же ATACMS нужно отметить, что на Черноморском флоте есть все системы ПВО, которые могут их сбивать ракеты ближнего и дальнего радиуса действия. Эти системы уже сбивали "Громы", поражают "Точки – У" и HIMARS, отмечает Ераносян."Мало того, они их даже глушат с помощью РЭБ. То есть если ATACMS появятся на вооружении, а я думаю они уже поступили на Украину, эту угрозу есть чем купировать", – подчеркнул эксперт.Зачем Украина нужна ВеликобританииАмериканист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий рассказал о роли Великобритании в украинском конфликте.Британцы, уверен Дробницкий, действительно сделали из Украины боевую лабораторию и заставили ВСУ сопротивляться."ВСУ были готовы рассыпаться, они уже гарантии личной безопасности выбивали. Приехали британцы и сказали, вы что, охренели? Мы вас сейчас всех расстреляем. Причем не здесь, а в Гааге.Они надавили на поставщиков оружия, и оружие стало поступать раньше, чем за него было заплачено. Британцы там серьезно поработали. Другое дело, что Борис Джонсон стал играть на поле Вашингтона. Его за это убрали.Но ЧВК на Украине очень близки к оборонному ведомству, поэтому глава Минобороны приобретает такое большое значение, и поэтому Уоллеса, в частности, убрали", – сообщил политолог.При этом, указывает он, Лондон поддерживает Киев не из любви к тризубу. Он хочет получить исключительное место в новом Западе, в AUKUS+, и руководил всеми военными усилиями на нашей западной дуге сдерживания. Для нас западная, а для них это восточная дуга, начиная от прибалтийских стран до Румынии."То есть все восточноевропейские страны, которые единственные останутся от НАТО в ближайшее время. Лондон хочет себе это в управление, это деньги, это власть, это влияние, это место в AUKUS.Сейчас все очень сильно будет зависеть от успехов на технологическом фронте, на полях СВО и от размеров будущего финансового кризиса. А он будет, потому что деньги можно напечатать, но непонятно во что их вкладывать", – сказал Дробницкий.
https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html
https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, дмитрий дробницкий, великобритания, джонсон, всу, украина, россия, владимир ераносян, ракеты, крым, бен ходжес, пво, лнр, наступление, контрнаступление
Эксклюзив, Дмитрий Дробницкий, Великобритания, Джонсон, ВСУ, Украина, Россия, Владимир Ераносян, ракеты, Крым, Бен Ходжес, ПВО, ЛНР, наступление, контрнаступление

Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля

16:59 24.07.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Неполноценное" наступление ВСУ и готовность к контрудару
Сейчас на Запорожском направлении, которое в приоритете для противника, где Украина пытается дойти до Азовского моря и пробить брешь между нашими подразделениями, бои не прекращаются круглые сутки, говорит военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.
При этом, отмечает он, "контрнаступ" пока нельзя назвать полноценным наступлением. Оно носит вялотекущий характер. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.
"Кстати, когда враг ударил по Крыму и взорвал там несколько складов, это сделала не Украина. Это сделали американцы или британцы, которые при помощи своей разведки пытаются вычислить слабину в нашей обороне и совершить прорыв.
Поэтому они обстреливают наши тыловые города и районы, чтобы как можно больше людей выехало с их территории", – сообщил Киселев.
В то же время, продолжил он, попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" – это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.
"Полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою. Потому что наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось.
Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24", – рассказал эксперт.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
13:19
Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война У нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов
По его словам, российские войска готовы к массированному контрудару.
"По моему личному мнению, мы его нанесем через пять-семь месяцев, если будет соответствующее политическое решение. Мы разобьем киевский режим в пух и прах.
Пока же нам нужно дождаться, пока противник бросит в бой все резервы. Именно поэтому мы наступаем в районе Сватово, Кременной и Купянска", – заявил Киселев.
Защита Крыма от дальнобойных ракет
Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес призвал поставить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы сделать Крым "непригодным для обороны российскими войсками" и заставить Черноморский флот России передислоцироваться в Новороссийск.
Предполагаемая поставка ATACMS, которые могут запускаться с платформы M270 MLRS и РСЗО HIMARS, не сможет повлиять на дислокацию Черноморского флота и военных частей на Крымском полуострове. Об этом говорит эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Как показывает практика, наши системы ПВО сбивают 99% дальнобойных баллистических ракет противника, указывает Ераносян.
"Что касается оперативно-тактических, а ATACMS является оперативно-тактической ракетой, нельзя сказать, что у Украины их не было.
Больше 200 установок "Точки-У" сохранялось после развала СССР. Это тоже дальнобойные ракеты, хотя летят они на 120 км. Но переход Украины к методам террористической войны означает ставку на нанесение ударов издалека.
Для этого они используют оперативно-тактические ракеты, БПЛА и переоборудованный под камикадзе дрон с турбореактивным двигателем Ту-141 "Стриж" еще советской разработки", – сообщил эксперт.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
16:18
Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моряКрым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
По поводу же ATACMS нужно отметить, что на Черноморском флоте есть все системы ПВО, которые могут их сбивать ракеты ближнего и дальнего радиуса действия. Эти системы уже сбивали "Громы", поражают "Точки – У" и HIMARS, отмечает Ераносян.
"Мало того, они их даже глушат с помощью РЭБ. То есть если ATACMS появятся на вооружении, а я думаю они уже поступили на Украину, эту угрозу есть чем купировать", – подчеркнул эксперт.
Зачем Украина нужна Великобритании
Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий рассказал о роли Великобритании в украинском конфликте.
Британцы, уверен Дробницкий, действительно сделали из Украины боевую лабораторию и заставили ВСУ сопротивляться.
"ВСУ были готовы рассыпаться, они уже гарантии личной безопасности выбивали. Приехали британцы и сказали, вы что, охренели? Мы вас сейчас всех расстреляем. Причем не здесь, а в Гааге.
Они надавили на поставщиков оружия, и оружие стало поступать раньше, чем за него было заплачено. Британцы там серьезно поработали. Другое дело, что Борис Джонсон стал играть на поле Вашингтона. Его за это убрали.
Но ЧВК на Украине очень близки к оборонному ведомству, поэтому глава Минобороны приобретает такое большое значение, и поэтому Уоллеса, в частности, убрали", – сообщил политолог.
При этом, указывает он, Лондон поддерживает Киев не из любви к тризубу. Он хочет получить исключительное место в новом Западе, в AUKUS+, и руководил всеми военными усилиями на нашей западной дуге сдерживания. Для нас западная, а для них это восточная дуга, начиная от прибалтийских стран до Румынии.
"То есть все восточноевропейские страны, которые единственные останутся от НАТО в ближайшее время. Лондон хочет себе это в управление, это деньги, это власть, это влияние, это место в AUKUS.
Сейчас все очень сильно будет зависеть от успехов на технологическом фронте, на полях СВО и от размеров будущего финансового кризиса. А он будет, потому что деньги можно напечатать, но непонятно во что их вкладывать", – сказал Дробницкий.
Дмитрий Дробницкий интервью
05:02
Дмитрий Дробницкий: Когда возьмут Одессу, дедушка Байден сразу заболеет и его быстро сольют
 
ЭксклюзивДмитрий ДробницкийВеликобританияДжонсонВСУУкраинаРоссияВладимир ЕраносянракетыКрымБен ХоджесПВОЛНРнаступлениеконтрнаступление
 
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