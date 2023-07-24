Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда - 24.07.2023 Украина.ру
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Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда
Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда - 24.07.2023 Украина.ру
Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда
Главу Государственной судебной администрации Украины обвинили в подстрекательстве дачи взятки судьям Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП)
2023-07-24T16:54
2023-07-24T16:55
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верховный суд
взятка
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Прокуроры САП совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА), говорится в сообщении. Он был пойман на попытке дать взятку судьям Верховного суда Украины в обмен на решение в пользу одного из коммерческих предприятий. В рамках расследования было установлено, что председатель ГСА Украины в марте текущего года получил от физического лица $7,5 тыс. Часть денег он должен был оставить себе, а остальные $5 тыс. - передать судьям за вынесение решения.Сообщается, что в дальнейшем председатель ГСА уведомлял некое лицо в том, что "вопрос решается", и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. Задержку в принятии решения глава ГСА объяснял объективными причинами. В настоящее время по месту работы председателя ГСА Украины проходят обыски. Действия председателя ГСА квалифицируются статьями: "Покушение на уголовное преступление", "Подстрекательство", "Предложение неправомерной выгоды" и "Овладение чужим имуществом" УК Украины.
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новости, верховный суд, взятка, украина, судьи, статьи, набу, сап
Новости, Верховный Суд, взятка, Украина, судьи, Статьи, НАБУ, САП

Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда

16:54 24.07.2023 (обновлено: 16:55 24.07.2023)
 
© фотобанкгривна гривны конверт деньги
гривна гривны конверт деньги
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Главу Государственной судебной администрации Украины обвинили в подстрекательстве дачи взятки судьям Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП)
Прокуроры САП совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА), говорится в сообщении. Он был пойман на попытке дать взятку судьям Верховного суда Украины в обмен на решение в пользу одного из коммерческих предприятий.
В рамках расследования было установлено, что председатель ГСА Украины в марте текущего года получил от физического лица $7,5 тыс. Часть денег он должен был оставить себе, а остальные $5 тыс. - передать судьям за вынесение решения.
Сообщается, что в дальнейшем председатель ГСА уведомлял некое лицо в том, что "вопрос решается", и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. Задержку в принятии решения глава ГСА объяснял объективными причинами.
"После разоблачения бывшего председателя Верховного суда, чиновник продолжал убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов", - говорится в сообщении САП.
В настоящее время по месту работы председателя ГСА Украины проходят обыски. Действия председателя ГСА квалифицируются статьями: "Покушение на уголовное преступление", "Подстрекательство", "Предложение неправомерной выгоды" и "Овладение чужим имуществом" УК Украины.
доллары обыск взятка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая, 13:57
Взятка в 3 миллиона долларов. Коррупцию на Украине ничто не остановитНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов
 
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