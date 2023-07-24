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Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда

Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда - 24.07.2023 Украина.ру

Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда

Главу Государственной судебной администрации Украины обвинили в подстрекательстве дачи взятки судьям Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП)

2023-07-24T16:54

2023-07-24T16:54

2023-07-24T16:55

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Прокуроры САП совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА), говорится в сообщении. Он был пойман на попытке дать взятку судьям Верховного суда Украины в обмен на решение в пользу одного из коммерческих предприятий. В рамках расследования было установлено, что председатель ГСА Украины в марте текущего года получил от физического лица $7,5 тыс. Часть денег он должен был оставить себе, а остальные $5 тыс. - передать судьям за вынесение решения.Сообщается, что в дальнейшем председатель ГСА уведомлял некое лицо в том, что "вопрос решается", и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. Задержку в принятии решения глава ГСА объяснял объективными причинами. В настоящее время по месту работы председателя ГСА Украины проходят обыски. Действия председателя ГСА квалифицируются статьями: "Покушение на уголовное преступление", "Подстрекательство", "Предложение неправомерной выгоды" и "Овладение чужим имуществом" УК Украины.

https://ukraina.ru/20230516/1046250023.html

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новости, верховный суд, взятка, украина, судьи, статьи, набу, сап