https://ukraina.ru/20230724/1048220994.html
"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео
"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео - 24.07.2023 Украина.ру
"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео
Крупнейший производитель танков в России "Уралвагонзавод" отгрузил Министерству обороны России очередную партию новейших бронемашин Т-90М "Прорыв", а также... Украина.ру, 24.07.2023
2023-07-24T16:16
2023-07-24T16:16
2023-07-24T16:16
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сво
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танки
михаил мишустин
прорыв
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Крупнейший производитель танков в России "Уралвагонзавод" отгрузил Министерству обороны России очередную партию новейших бронемашин Т-90М "Прорыв", а также модернизированные Т-72Б3М. За последний год предприятие втрое увеличило выпуск новейшей военной техники и модернизацию имеющихся на вооружении боевых машин. Так, танки Т-72Б модернизируют до Т-72БЗМ, а Т-80БВ - до Т-80БВМ. В частности, улучшена работа автоматического заряжания, усилена динамическая защита и повышена мощность двигателя, появились новые системы запуска дымовых гранат. В работе над повышением тактико-технических характеристик бронетехники учитываются боевой опыт и пожелания бойцов специальной военной операции.
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видео, россия, украина, сво, всу, танки, михаил мишустин, прорыв, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, танки, Михаил Мишустин, прорыв
Крупнейший производитель танков в России "Уралвагонзавод" отгрузил Министерству обороны России очередную партию новейших бронемашин Т-90М "Прорыв", а также модернизированные Т-72Б3М. За последний год предприятие втрое увеличило выпуск новейшей военной техники и модернизацию имеющихся на вооружении боевых машин.
Так, танки Т-72Б модернизируют до Т-72БЗМ, а Т-80БВ - до Т-80БВМ. В частности, улучшена работа автоматического заряжания, усилена динамическая защита и повышена мощность двигателя, появились новые системы запуска дымовых гранат.
В работе над повышением тактико-технических характеристик бронетехники учитываются боевой опыт и пожелания бойцов специальной военной операции.