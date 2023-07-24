https://ukraina.ru/20230724/1048220994.html

"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео

"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео - 24.07.2023 Украина.ру

"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео

Крупнейший производитель танков в России "Уралвагонзавод" отгрузил Министерству обороны России очередную партию новейших бронемашин Т-90М "Прорыв", а также... Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T16:16

2023-07-24T16:16

2023-07-24T16:16

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танки

михаил мишустин

прорыв

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Крупнейший производитель танков в России "Уралвагонзавод" отгрузил Министерству обороны России очередную партию новейших бронемашин Т-90М "Прорыв", а также модернизированные Т-72Б3М. За последний год предприятие втрое увеличило выпуск новейшей военной техники и модернизацию имеющихся на вооружении боевых машин. Так, танки Т-72Б модернизируют до Т-72БЗМ, а Т-80БВ - до Т-80БВМ. В частности, улучшена работа автоматического заряжания, усилена динамическая защита и повышена мощность двигателя, появились новые системы запуска дымовых гранат. В работе над повышением тактико-технических характеристик бронетехники учитываются боевой опыт и пожелания бойцов специальной военной операции.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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