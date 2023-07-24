"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру
© Украина.руУкраина.ру
© Украина.ру
Журналист Пётр Лидов и телеведущий Тигран Кеосаян во время прямого эфира, посвященного, в частности гибели военкора Ростислава Журавлёва, посоветовали читателям новостной ресурс "Украина.ру"
Телеведущий и режиссёр Тигран Кеосаян порекомендовал подписаться на телеграм-канал "Украина.ру". Журналист Пётр Лидов его поддержал.
"Потрясающе, без воды, прям по минутам […] Молодцы, хорошее агентство", - отметил Кеосаян.
Пётр Лидов отметил, что редакция "Украина.ру" входит в медиахолдинг "Россия Сегодня".
"Замечательная команда. Они выросли за год, по-моему, с 20 тысяч до 200-300 тысяч [подписчиков]", - отметил Лидов.
По его словам, на Украине телеграм-канал "Украина.ру" занимает третье или четвёртое место среди всех новостных ресурсов.
"На "Украине.ру" я точно не видел ни одного заголовка из серии "Мальчик, запертый в холодильнике, съел собственную ногу", - резюмировал Кеосаян.
7 июля, 16:28Репрессии на Украине"Своих не бросаем". Как Россия может освободить политзаключенных на УкраинеТысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности