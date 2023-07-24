"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048220745.html
"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру
"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру - 24.07.2023 Украина.ру
"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру
Журналист Пётр Лидов и телеведущий Тигран Кеосаян во время прямого эфира, посвященного, в частности гибели военкора Ростислава Журавлёва, посоветовали читателям новостной ресурс "Украина.ру"
2023-07-24T17:31
2023-07-24T17:31
новости
россия
украина.ру
кеосаян
журналисты
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/19/1033581914_91:0:1830:978_1920x0_80_0_0_4aac80dcb2386b7ee9660b5763747e99.jpg
Телеведущий и режиссёр Тигран Кеосаян порекомендовал подписаться на телеграм-канал "Украина.ру". Журналист Пётр Лидов его поддержал.Пётр Лидов отметил, что редакция "Украина.ру" входит в медиахолдинг "Россия Сегодня".По его словам, на Украине телеграм-канал "Украина.ру" занимает третье или четвёртое место среди всех новостных ресурсов.
https://ukraina.ru/20230707/1047875192.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103358/19/1033581914_308:0:1612:978_1920x0_80_0_0_efd0769dff5373de9b7af00c7621d805.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, кеосаян, журналисты, риа новости
Новости, Россия, Украина.ру, Кеосаян, журналисты, РИА Новости

"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру

17:31 24.07.2023
 
© Украина.руУкраина.ру
Украина.ру
© Украина.ру
Читать в
Журналист Пётр Лидов и телеведущий Тигран Кеосаян во время прямого эфира, посвященного, в частности гибели военкора Ростислава Журавлёва, посоветовали читателям новостной ресурс "Украина.ру"
Телеведущий и режиссёр Тигран Кеосаян порекомендовал подписаться на телеграм-канал "Украина.ру". Журналист Пётр Лидов его поддержал.

"Потрясающе, без воды, прям по минутам […] Молодцы, хорошее агентство", - отметил Кеосаян.

Пётр Лидов отметил, что редакция "Украина.ру" входит в медиахолдинг "Россия Сегодня".

"Замечательная команда. Они выросли за год, по-моему, с 20 тысяч до 200-300 тысяч [подписчиков]", - отметил Лидов.

По его словам, на Украине телеграм-канал "Украина.ру" занимает третье или четвёртое место среди всех новостных ресурсов.

"На "Украине.ру" я точно не видел ни одного заголовка из серии "Мальчик, запертый в холодильнике, съел собственную ногу", - резюмировал Кеосаян.

© YouTubeскриншот с видео
скриншот с видео - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© YouTube
скриншот с видео
Украинское досье. Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 16:28Репрессии на Украине
"Своих не бросаем". Как Россия может освободить политзаключенных на УкраинеТысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности
 
НовостиРоссияУкраина.руКеосаянжурналистыРИА Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие Запада
18:10Угроза для Крымского моста, приключения советских памятников на Галичине. Итоги 24 июля
18:10Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО
18:00Мост через Днестровский лиман: как СССР смог то, что непосильно для Украины
17:58На Украине фермер дал взятку СБУшнику в миллион гривен за разрешение собрать урожай
17:55"Не по-человечески": главу Белжской общины обвинили в укрывательстве трех коммунистических памятников
17:41Готовы к удару, ждем приказ: полковник запаса Киселев о сроках свержения киевской хунты
17:31"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру
17:20Убийства и продажи: в России расследуют преступления киевского режима против детей
17:06Зеленский в отчаянии может присоединить Украину к Польше: что говорили об Украине в мире 24 июля
16:59Почему буксует наступление ВСУ, угроза для Крыма. О чём говорили эксперты 24 июля
16:54Главу судебной администрации Украины задержали со взяткой для судей Верховного суда
16:18Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моря
16:17Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва
16:16"Уралвагонзавод" показал, как собирают и отправляют на фронт новейшую бронетехнику. Видео
16:15Патрушев: в интересах всех государств не допустить диктата американцев
15:58Врать уже бесполезно. Запад признал горькую правду о ВСУ и российской армии
15:43Карасев предложил обменять Крым на Одессу
15:31"Россияне стали умнее": украинские "колл-центры" нашли новых жертв
15:27Как в центре Ялты Арсений Яценюк колготками торговал
Лента новостейМолния