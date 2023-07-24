"Замечательная команда". Кеосаян и Лидов отметили работу редакции Украина.ру

"Своих не бросаем". Как Россия может освободить политзаключенных на Украине Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности