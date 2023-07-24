https://ukraina.ru/20230724/1048219366.html
Карасев предложил обменять Крым на Одессу
Карасев предложил обменять Крым на Одессу - 24.07.2023 Украина.ру
Карасев предложил обменять Крым на Одессу
Украина будет никому не интересной, потеряв доступ к морю, заявил политолог Вадим Карасев, и предложил обменять Крым на Одессу. Такое высказывание он сделал 24 июля в интервью "Политнавигатору"
2023-07-24T15:43
2023-07-24T15:43
2023-07-24T15:43
новости
крым
одесса
обмен
политолог
карасев
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Карасев заметил, что Россия может продолжать блокаду побережья сколько угодно. В этой связи, уверен эксперт, Украина могла бы обменять безопасность Крыма на безопасность Одессы.Он добавил, что Россия добивается того, чтобы ее услышали, и резюмировал, что когда-нибудь сторонам все равно придется искать какие-то компромиссы."Если мы не можем наступать, значит, надо где-то уступать", – подытожил Карасев.
https://ukraina.ru/20230724/1048215009.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, одесса, обмен, политолог, карасев
Новости, Крым, Одесса, обмен, политолог, Карасев
Карасев предложил обменять Крым на Одессу
Украина будет никому не интересной, потеряв доступ к морю, заявил политолог Вадим Карасев, и предложил обменять Крым на Одессу. Такое высказывание он сделал 24 июля в интервью "Политнавигатору"