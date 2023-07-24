Карасев предложил обменять Крым на Одессу - 24.07.2023 Украина.ру
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Карасев предложил обменять Крым на Одессу
Карасев предложил обменять Крым на Одессу - 24.07.2023 Украина.ру
Карасев предложил обменять Крым на Одессу
Украина будет никому не интересной, потеряв доступ к морю, заявил политолог Вадим Карасев, и предложил обменять Крым на Одессу. Такое высказывание он сделал 24 июля в интервью "Политнавигатору"
2023-07-24T15:43
2023-07-24T15:43
новости
крым
одесса
обмен
политолог
карасев
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Карасев заметил, что Россия может продолжать блокаду побережья сколько угодно. В этой связи, уверен эксперт, Украина могла бы обменять безопасность Крыма на безопасность Одессы.Он добавил, что Россия добивается того, чтобы ее услышали, и резюмировал, что когда-нибудь сторонам все равно придется искать какие-то компромиссы."Если мы не можем наступать, значит, надо где-то уступать", – подытожил Карасев.
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новости, крым, одесса, обмен, политолог, карасев
Новости, Крым, Одесса, обмен, политолог, Карасев

Карасев предложил обменять Крым на Одессу

15:43 24.07.2023
 
© скриншот видео ТЕЛЕКАНАЛ НАШВадим Карасев
Вадим Карасев
© скриншот видео ТЕЛЕКАНАЛ НАШ
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Украина будет никому не интересной, потеряв доступ к морю, заявил политолог Вадим Карасев, и предложил обменять Крым на Одессу. Такое высказывание он сделал 24 июля в интервью "Политнавигатору"
Карасев заметил, что Россия может продолжать блокаду побережья сколько угодно. В этой связи, уверен эксперт, Украина могла бы обменять безопасность Крыма на безопасность Одессы.
"По кусочкам мы никому не интересны будем, а без Одессы – тем более. Поэтому надо обменять Крым на Одессу… Наступать на Одессу через сухопутье или сухопутной войной для России тяжело. Но, вот, морская блокада может длиться черт знает сколько, между прочим", – сказал эксперт.
Он добавил, что Россия добивается того, чтобы ее услышали, и резюмировал, что когда-нибудь сторонам все равно придется искать какие-то компромиссы.
"Если мы не можем наступать, значит, надо где-то уступать", – подытожил Карасев.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
14:05
Кремль указал на угрозу для Крымского моста Обнаруженные следы взрывчатки на украинском судне с зерном говорят о том, что опасность для Крымского моста существует. Об этом 24 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
НовостиКрымОдессаобменполитологКарасев
 
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