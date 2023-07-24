https://ukraina.ru/20230724/1048219366.html

Карасев предложил обменять Крым на Одессу

Карасев предложил обменять Крым на Одессу - 24.07.2023 Украина.ру

Карасев предложил обменять Крым на Одессу

Украина будет никому не интересной, потеряв доступ к морю, заявил политолог Вадим Карасев, и предложил обменять Крым на Одессу. Такое высказывание он сделал 24 июля в интервью "Политнавигатору"

2023-07-24T15:43

2023-07-24T15:43

2023-07-24T15:43

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политолог

карасев

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Карасев заметил, что Россия может продолжать блокаду побережья сколько угодно. В этой связи, уверен эксперт, Украина могла бы обменять безопасность Крыма на безопасность Одессы.Он добавил, что Россия добивается того, чтобы ее услышали, и резюмировал, что когда-нибудь сторонам все равно придется искать какие-то компромиссы."Если мы не можем наступать, значит, надо где-то уступать", – подытожил Карасев.

https://ukraina.ru/20230724/1048215009.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, одесса, обмен, политолог, карасев