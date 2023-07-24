Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва - 24.07.2023 Украина.ру
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Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва
Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва - 24.07.2023 Украина.ру
Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва
Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призвали расследовать убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и обеспечить журналистов наилучшей защитой для исполнения своих обязанностей. Совместное заявление размещено на официальных сайтах федераций
2023-07-24T16:17
2023-07-24T16:17
новости
зарубежье
журналисты
международная федерация журналистов
украина
россия
риа новости
ростислав журавлёв
кассетные боеприпасы
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22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
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новости, зарубежье, журналисты, международная федерация журналистов, украина, россия, риа новости, ростислав журавлёв, кассетные боеприпасы
Новости, Зарубежье, журналисты, Международная федерация журналистов, Украина, Россия, РИА Новости, Ростислав Журавлёв, кассетные боеприпасы

Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва

16:17 24.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкЦветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призвали расследовать убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и обеспечить журналистов наилучшей защитой для исполнения своих обязанностей. Совместное заявление размещено на официальных сайтах федераций
"Мы сожалеем о гибели ещё одного журналиста в этом смертоносном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлёва. Мы призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении.
22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
Ростислав Журавлев
22 июля, 16:25
Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.
 
НовостиЗарубежьежурналистыМеждународная федерация журналистовУкраинаРоссияРИА НовостиРостислав Журавлёвкассетные боеприпасы
 
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