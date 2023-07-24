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Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва

Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва - 24.07.2023 Украина.ру

Международная и Европейская федерации журналистов призвали расследовать убийство военкора Журавлёва

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призвали расследовать убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва и обеспечить журналистов наилучшей защитой для исполнения своих обязанностей. Совместное заявление размещено на официальных сайтах федераций

2023-07-24T16:17

2023-07-24T16:17

2023-07-24T16:17

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кассетные боеприпасы

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22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

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новости, зарубежье, журналисты, международная федерация журналистов, украина, россия, риа новости, ростислав журавлёв, кассетные боеприпасы