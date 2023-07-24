https://ukraina.ru/20230724/1048212117.html

"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров

"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров - 24.07.2023 Украина.ру

"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстрел российских журналистов кассетными боеприпасами сознательной атакой киевского режима. Комментарий Песков опубликовал телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2023-07-24T13:47

2023-07-24T13:47

2023-07-24T13:47

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киевский режим

всу

атака

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Обстрел украинские вооруженными формированиями автомобиля с российскими корреспондентами в Запорожской области - это сознательная атака на журналистов. Песков назвал атаку серьезным преступлением, а ответственность возложил на украинские власти.Гибель любого человека -- это большая трагедия, отметил пресс-секретарь, а в данном случае речь идёт о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности. Песков выразил глубокие соболезнования и коллективу РИА Новостей, и всему журналистскому корпусу нашей страны, и родным и близким погибшего военкора Ростислава Журавлёва. Также пожелал скорейшего выздоровления другим корреспондентам, которые получили ранения в результате атаки. 22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".

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