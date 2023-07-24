https://ukraina.ru/20230724/1048212117.html
"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров
"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров - 24.07.2023 Украина.ру
"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстрел российских журналистов кассетными боеприпасами сознательной атакой киевского режима. Комментарий Песков опубликовал телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-07-24T13:47
2023-07-24T13:47
2023-07-24T13:47
новости
россия
дмитрий песков
военкор
риа новости
ростислав журавлёв
киевский режим
всу
атака
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Обстрел украинские вооруженными формированиями автомобиля с российскими корреспондентами в Запорожской области - это сознательная атака на журналистов. Песков назвал атаку серьезным преступлением, а ответственность возложил на украинские власти.Гибель любого человека -- это большая трагедия, отметил пресс-секретарь, а в данном случае речь идёт о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности. Песков выразил глубокие соболезнования и коллективу РИА Новостей, и всему журналистскому корпусу нашей страны, и родным и близким погибшего военкора Ростислава Журавлёва. Также пожелал скорейшего выздоровления другим корреспондентам, которые получили ранения в результате атаки. 22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
https://ukraina.ru/20230723/1048189881.html
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новости, россия, дмитрий песков, военкор, риа новости, ростислав журавлёв, киевский режим, всу, атака
Новости, Россия, Дмитрий Песков, военкор, РИА Новости, Ростислав Журавлёв, киевский режим, ВСУ, атака
"Сознательная атака Киева". Песков прокомментировал обстрел кассетными боеприпасами российских военкоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстрел российских журналистов кассетными боеприпасами сознательной атакой киевского режима. Комментарий Песков опубликовал телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Обстрел украинские вооруженными формированиями автомобиля с российскими корреспондентами в Запорожской области - это сознательная атака на журналистов. Песков назвал атаку серьезным преступлением, а ответственность возложил на украинские власти.
"Это сознательная атака на журналистов. И, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", - заявил Песков.
Гибель любого человека -- это большая трагедия, отметил пресс-секретарь, а в данном случае речь идёт о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности.
Песков выразил глубокие соболезнования и коллективу РИА Новостей, и всему журналистскому корпусу нашей страны, и родным и близким погибшего военкора Ростислава Журавлёва. Также пожелал скорейшего выздоровления другим корреспондентам, которые получили ранения в результате атаки.
22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".