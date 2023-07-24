https://ukraina.ru/20230724/1048210459.html

Экс-премьер Малайзии предложил Киеву сдаться Москве, чтобы спастись

Экс-премьер Малайзии предложил Киеву сдаться Москве, чтобы спастись - 24.07.2023 Украина.ру

Экс-премьер Малайзии предложил Киеву сдаться Москве, чтобы спастись

Киев может сдаться Москве, и тогда украинский народ и города будут спасены. Таким мнением поделился 24 июля бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на своей странице в соцсети Facebook*

2023-07-24T12:58

2023-07-24T12:58

2023-07-24T12:58

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"Украина слишком маленькая и слабая, чтобы защищать свою территорию. Украина может подчиниться России. И народ Украины будет спасен, и его города будут спасены от уничтожения российской армией с ее передовыми пушками и ракетами", - написал он.Однако, по его словам Киев не хочет отдавать территории. Экс-премьер указал на большие потери ВСУ.Также он рассказал о своем отношении к беженцам. По его словам, Малайзия готова принимать беженцев и давать им гражданство.*Соцсеть запрещена в РФ.

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малайзия, новости, премьер, украина, зарубежье