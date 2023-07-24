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Экс-премьер Малайзии предложил Киеву сдаться Москве, чтобы спастись
Экс-премьер Малайзии предложил Киеву сдаться Москве, чтобы спастись - 24.07.2023 Украина.ру
Экс-премьер Малайзии предложил Киеву сдаться Москве, чтобы спастись
Киев может сдаться Москве, и тогда украинский народ и города будут спасены. Таким мнением поделился 24 июля бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на своей странице в соцсети Facebook*
2023-07-24T12:58
2023-07-24T12:58
2023-07-24T12:58
малайзия
новости
премьер
украина
зарубежье
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"Украина слишком маленькая и слабая, чтобы защищать свою территорию. Украина может подчиниться России. И народ Украины будет спасен, и его города будут спасены от уничтожения российской армией с ее передовыми пушками и ракетами", - написал он.Однако, по его словам Киев не хочет отдавать территории. Экс-премьер указал на большие потери ВСУ.Также он рассказал о своем отношении к беженцам. По его словам, Малайзия готова принимать беженцев и давать им гражданство.*Соцсеть запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20230619/1047384109.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
малайзия, новости, премьер, украина, зарубежье
Малайзия, Новости, премьер, Украина, Зарубежье
Экс-премьер Малайзии предложил Киеву сдаться Москве, чтобы спастись
Киев может сдаться Москве, и тогда украинский народ и города будут спасены. Таким мнением поделился 24 июля бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на своей странице в соцсети Facebook*