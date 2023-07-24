https://ukraina.ru/20230724/1048208662.html

В МИД Китая прокомментировали обстрел российских журналистов кассетными боеприпасами

В МИД Китая прокомментировали обстрел российских журналистов кассетными боеприпасами - 24.07.2023 Украина.ру

В МИД Китая прокомментировали обстрел российских журналистов кассетными боеприпасами

Поставки США кассетных боеприпасов на Украину безответственны, Китай призывает соблюдать нормы международного гуманитарного права для азиаты гражданских лиц, включая журналистов, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-07-24T12:58

2023-07-24T12:58

2023-07-24T12:58

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Китай считает поставки США кассетных снарядов Украине безответственным, так как их использование может вызвать гуманитарные проблемы. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала обстрел украинскими военными российских военных корреспондентов в Запорожской области.Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования конфликта на Украине, отметила Мао Нин.22 июля вооруженные формирования Украины прицельно ударили кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ "Известия" и информагентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

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новости, кнр (китай), зарубежье, украина, сша, россия, мид кнр, кассетные боеприпасы, военкор, ростислав журавлёв, всу