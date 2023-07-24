https://ukraina.ru/20230724/1048208216.html

Дайте тепловизоры: саперы ВСУ пожаловались французам на проблемы с поиском мин

Дайте тепловизоры: саперы ВСУ пожаловались французам на проблемы с поиском мин - 24.07.2023 Украина.ру

Дайте тепловизоры: саперы ВСУ пожаловались французам на проблемы с поиском мин

Саперы 128-й бригады территориальной обороны Украины рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются при поиске и обезвреживании большого числа мин в ходе так называемого контрнаступления, передает 24 июля агентство FRANCE 24

2023-07-24T12:04

2023-07-24T12:04

2023-07-24T12:04

всу

саперы

мины

французы

новости

зарубежье

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Военные уточнили, что саперы возглавляют контрнаступление. Однако они не могут обнаружить пластиковые мины, покрывающие сельскую местность, с помощью металлодетекторов.Саперы отметили, что если не получат их, поиск мин будет идти медленно. Они заверили, что впереди "большие минные поля".Украина начала контрнаступление в начале июня. Спустя почти месяц, ВСУ не смогли существенно изменить линию фронта. Наступление осложняют российские линии обороны, которые были выстроены заранее.По словам журналиста Патрика Дреннана в статье для The National Interest, западная техника на Украине осложнила ситуацию для бойцов. Ее трудно обслуживать, она дорого стоит. Также она не готова к местным боевым условиям.

https://ukraina.ru/20230723/1048189763.html

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всу, саперы, мины, французы, новости, зарубежье