На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное дело
На 23-летнюю девушку, которая "пощекотала" памятник "Родина-мать" в Волгограде, завели уголовное дело об осквернении захоронений. Об этом 24 июля сообщили в Следственном комитете РФ
В региональной прокуратуре заявили, что подозреваемая "совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет".
А именно девушка сняла видео, где пальцем "щекочет" "бюст" скульптуры и смеется. Этот ролик, снабдив его смеющимся смайликом, девушка выложила в сеть. Однако подписчикам этот контент не понравился.
"Бесстыжая", "Я думаю, такие случаи надо пресекать на корню. По всей строгости закона и причем не втихую, а громко и на всю страну. Чтоб другие идиоты понимали что можно а что нельзя. Если родители и школа не могут донести", "На принудительные работы отправить! Труд облагораживает", "Штрафа хватит", "Нахайповалась безмозглая, потом извинилась неискренне. Сначала надо думать, а потом делать. Только жесткое пресечение подобного, достали блогеры-инфантилы!" - отреагировали пользователи сети.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации по факту осквернения мест захоронения на территории объекта культурного наследия в Волгоградской области.
Подозреваемая уже извинилась и заявила, что "сглупила".
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Скульптуура "Родина-мать зовет!" - одна из самых высоких статуй мира, она представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.
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