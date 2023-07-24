https://ukraina.ru/20230724/1048207229.html

На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное дело

На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное дело - 24.07.2023 Украина.ру

На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное дело

На 23-летнюю девушку, которая "пощекотала" памятник "Родина-мать" в Волгограде, завели уголовное дело об осквернении захоронений. Об этом 24 июля сообщили в Следственном комитете РФ

2023-07-24T11:15

2023-07-24T11:15

2023-07-24T11:15

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уголовное дело

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В региональной прокуратуре заявили, что подозреваемая "совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет".А именно девушка сняла видео, где пальцем "щекочет" "бюст" скульптуры и смеется. Этот ролик, снабдив его смеющимся смайликом, девушка выложила в сеть. Однако подписчикам этот контент не понравился."Бесстыжая", "Я думаю, такие случаи надо пресекать на корню. По всей строгости закона и причем не втихую, а громко и на всю страну. Чтоб другие идиоты понимали что можно а что нельзя. Если родители и школа не могут донести", "На принудительные работы отправить! Труд облагораживает", "Штрафа хватит", "Нахайповалась безмозглая, потом извинилась неискренне. Сначала надо думать, а потом делать. Только жесткое пресечение подобного, достали блогеры-инфантилы!" - отреагировали пользователи сети.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации по факту осквернения мест захоронения на территории объекта культурного наследия в Волгоградской области.Подозреваемая уже извинилась и заявила, что "сглупила".Скульптуура "Родина-мать зовет!" - одна из самых высоких статуй мира, она представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.

https://ukraina.ru/20230724/1048206700.html

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новости, волгоград, родина-мать, уголовное дело