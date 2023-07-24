https://ukraina.ru/20230724/1048205160.html

"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу

"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу - 24.07.2023 Украина.ру

"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу

Украинское ПВО уничтожило здание в Одессе, которое было выставлено на продажу, и теперь владелец получит страховку. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-07-24T10:07

2023-07-24T10:07

2023-07-24T10:07

новости

украина

здание

пво

продажа

страховка

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"Уже неоднократно действия украинского ПВО вызывали уйму вопросов не только из-за "криворукости" боевиков ВСУ, но и объектов, куда прилетали ракеты. Напомним, что летом прошлого года ракета С-300 "случайно" попала в спальню к соратнику Порошенко олигарху Вадатурскому, который играл знаковую роль в агробизнесе "отжатом" впоследствии "зелеными". Сейчас Одесса", - говорится в публикации.И если ситуация с собором вполне понятная, так как Зеленскому была нужна сакральная жертва, то с постройками, которые пострадали якобы от российских ракет, не все так просто, отмечают авторы канала.Например, один из бизнес-центров был выставлен на продажу ровно три дня назад, будучи застрахованным на сумму эквивалентную рыночной."Договорняк с ПВОшниками превращает Украину в руины", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков.

https://ukraina.ru/20230724/1048203278.html

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новости, украина, здание, пво, продажа, страховка