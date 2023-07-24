"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу - 24.07.2023 Украина.ру
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"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу
"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу - 24.07.2023 Украина.ру
"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу
Украинское ПВО уничтожило здание в Одессе, которое было выставлено на продажу, и теперь владелец получит страховку. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-07-24T10:07
2023-07-24T10:07
новости
украина
здание
пво
продажа
страховка
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"Уже неоднократно действия украинского ПВО вызывали уйму вопросов не только из-за "криворукости" боевиков ВСУ, но и объектов, куда прилетали ракеты. Напомним, что летом прошлого года ракета С-300 "случайно" попала в спальню к соратнику Порошенко олигарху Вадатурскому, который играл знаковую роль в агробизнесе "отжатом" впоследствии "зелеными". Сейчас Одесса", - говорится в публикации.И если ситуация с собором вполне понятная, так как Зеленскому была нужна сакральная жертва, то с постройками, которые пострадали якобы от российских ракет, не все так просто, отмечают авторы канала.Например, один из бизнес-центров был выставлен на продажу ровно три дня назад, будучи застрахованным на сумму эквивалентную рыночной."Договорняк с ПВОшниками превращает Украину в руины", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков.
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новости, украина, здание, пво, продажа, страховка
Новости, Украина, здание, ПВО, продажа, страховка

"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу

10:07 24.07.2023
 
© УКРОПСКИЙ ФРЕШ/Telegram
© УКРОПСКИЙ ФРЕШ/Telegram
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Украинское ПВО уничтожило здание в Одессе, которое было выставлено на продажу, и теперь владелец получит страховку. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
© УКРОПСКИЙ ФРЕШ/Telegram
© УКРОПСКИЙ ФРЕШ/Telegram
© УКРОПСКИЙ ФРЕШ/Telegram
© УКРОПСКИЙ ФРЕШ/Telegram
"Уже неоднократно действия украинского ПВО вызывали уйму вопросов не только из-за "криворукости" боевиков ВСУ, но и объектов, куда прилетали ракеты. Напомним, что летом прошлого года ракета С-300 "случайно" попала в спальню к соратнику Порошенко олигарху Вадатурскому, который играл знаковую роль в агробизнесе "отжатом" впоследствии "зелеными". Сейчас Одесса", - говорится в публикации.
И если ситуация с собором вполне понятная, так как Зеленскому была нужна сакральная жертва, то с постройками, которые пострадали якобы от российских ракет, не все так просто, отмечают авторы канала.
Например, один из бизнес-центров был выставлен на продажу ровно три дня назад, будучи застрахованным на сумму эквивалентную рыночной.
"Теперь владелец получит 3,5 миллиона долларов на ровном месте, в то время как возможная продажа комплекса могла бы затянуться на месяца", - резюмирует "Укропский фреш".
"Договорняк с ПВОшниками превращает Украину в руины", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков.
09:42
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывовОдин из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
 
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