https://ukraina.ru/20230724/1048202745.html

Мост через Днестровский лиман: как СССР смог то, что непосильно для Украины

Мост через Днестровский лиман: как СССР смог то, что непосильно для Украины - 24.07.2023 Украина.ру

Мост через Днестровский лиман: как СССР смог то, что непосильно для Украины

В связи с участившимися ударами ВКС России и Черноморского флота по Дунайско-Одесскому транспортному коридору Украины предметом особого внимания стал мост в посёлке Затока. Удары по мосту наносятся с апреля прошлого года, периодически он выходит из строя, но оперативно ремонтируется. Обрушить его до сих пор не удалось

2023-07-24T18:00

2023-07-24T18:00

2023-07-24T18:00

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Этот комбинированный путепровод (для железнодорожного и автомобильного сообщения), проложенный через 600-метровое гирло Днестровского лимана, является главным символом советской эпохи на Нижнем Поднестровье.За почти 70 лет своей эксплуатации мост сильно износился и морально устарел, однако независимая Украинская держава пока так и не изыскала средств для его модернизации, а уж тем более для замены.Идея организации прямого транспортного сообщения между Аккерманом (ныне Белгород-Днестровским) и Одессой возникла вскоре после присоединения Бессарабии к Российской империи в 1812 году. Однако долгое время на строительство моста через Царьградское гирло, соединяющее Днестровский лиман с морем, не могли изыскать необходимых средств. Благо, с 1840 года через лиман было организовано интенсивное и субсидируемое царским правительством пароходное сообщение.К идее путепровода вернулись в начале Первой мировой войны. Тогда Царьградское гирло перегородил деревянный плавучий мост, а затем понтонный. На нём проложили рельсы, по которым вручную перекатывали вагоны.В Гражданскую войну эта конструкция была разрушена и не могла быть восстановлена пока Днестр являлся фактической государственной границей Советского государства и Румынского королевства. СССР считал незаконной аннексию Бессарабии Румынией, поэтому связи между двумя берегами лимана были разорваны.Восстановление транспортного сообщения началось после вывода в 1940 года из Бессарабии румынских войск. Силами Народного комиссариата путей сообщения СССР на Днестровском лимане была организована паромная переправа, началась установка опор для капитального моста через гирло. Непосредственно эту работу выполнял мостовосстановительный поезд №49 (недавно созданное специальное подвижное формирование в системе Наркомата).Руководил этой организацией уроженец Полтавской губернии Иван Цюрупа. В юности он трудился в паровозном депо города Николаева, откуда был направлен на учёбу в рабфак ВСНХ имени Тимирязева. Профессиональное образование Иван получил в Московском институте инженеров транспорта.Первыми стройками, которыми руководил Цюрупа стали мосты через реку Риони в Аджарии и на линии Акмолинск-Карталы в Казахстане. На Днестр он прибыл уже обладая званием "Почётный железнодорожник".В первые дни Великой Отечественной войны обеспечение работы лиманской переправы стало главной задачей подчинённых Цюрупы. В их распоряжении были две баржи железнодорожного парка. Они могли перевозить по восемь вагонов или по три паровоза.Через Затоку на Запад перевозились войска и воинские грузы, а в обратную сторону происходила эвакуация мирных жителей и предприятий. Противник пытался уничтожить переправу действиями своей авиации.29 июля 1941 года после окончания боевых действий на Нижнем Дунае советские войска покинули Бессарабию и переправа через Днестровский лиман была ликвидирована.Уже осенью мостопоезд Ивана Цюрупы был занят сложнейшей работой на Волге, но на Днестровский лиман ему ещё суждено было вернуться.В 1943 году мостопоезд был реорганизован в Мостоотряд-5, а тем временем его работники восстанавливала мосты на Северном Кавказе, Дону, Днепре. В 1944 году Цюрупа был назначен главным инженером строительства мостового перехода через Керченский пролив. За тем были работы в Восточных Карпатах и Закарпатье. Войну глава Пятого мостоотряда завершал героем Социалистического Труда. Высоких наград удостоились и многие его подчинённые.Летом 1945 году в составе Наркомата путей сообщения СССР создавались мостовосстановительные управления на бассейнах рек.Мостострой-3, отвечавший за Днестро-Бугский бассейн, было доверено возглавить Ивану Цюрупе. Местом базирования этого ведомства стала Одесса, а прошедший всю войну Пятый мостоотряд вошёл в его состав.Цурюпе вновь довелось отвечать за строительство путепровода на Днестровском лимане и в этот раз довести его до завершения.Мост должен был обеспечить не только транспортное сообщение Бессарабии с "материком", но и проход судов через Царьградское гирло. Ведь на лимане быстро рос Белгород-Днестровский порт.Однако классические типы разводных мостов не подходили из-за зыбких грунтов. В итоге реализовали проект с поднимающимся вверх центральным пролетом, закрепленным под П-образной аркой. Так сформировался оригинальный облик моста – визитной карточки современной Затоки.Строительные работы начались в 1950 году и заняли четыре года. 5 декабря 1955 года по мосту прошел первый железнодорожный состав. Кроме поездов было организовано движение автотранспорта и пешеходов.Вскоре после завершения этого строительства Мостоотряд отбыл на возведение Южно-Сибирской магистрали и базировался в Абакане. За тем он был задействован на стройке БАМа, моста через реку Лена в Иркутской области, преобразован в мостостроительный трест.Иван Цюрупа с 1958 году возглавлял лабораторию НИИ транспортного строительства Минтрансстроя СССР. До конца жизни он проживал в Одессе.Затокский мост исправно обеспечивал сообщение между Бессарабией и "материком" с учётом интересов торгового флота. Несколько раз в сутки его разводили для пропуска судов между морем и лиманом. Однако в постсоветский период износ моста без должного ремонта привёл к тому, что его стали разводить лишь до двух раз в сутки. Кроме того, автомобильная часть путепровода явно перестала соответствовать возросшему трафику. В период высокого туристического сезона по обеим сторонам моста образовывались большие очереди из автомобилей.В ноябре 2010 года в Киеве с большой помпой был представлен Национальный проект "Дунайский коридор". Он являлся одним из десяти стратегических проектов, провозглашённых с участием тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Основным элементом этой программы являлось строительство автострады Одесса – Рени, которая должна была по новому шестикилометровому мосту пересечь Днестровский лиман и пройти у Белгород-Днестровского. Новый мост, среди прочего, должен был разгрузить путепровод у Затоки, что позволило бы провести реконструкцию последнего.Правда в реализации столь масштабного проекта ставка делалась не столько на собственные силы, сколько на помощь со стороны других государств и международных структур. В 2013 году, ещё до Майдана, этот проект был фактически закрыт из-за отсутствия средств на его реализацию.Затем к идее нового моста через Днестровский лиман и автострады вернулись в правление Петра Порошенко. В начале 2018 года Одесская областная администрация даже продемонстрировала презентационный видеоролик для потенциальных инвесторов этого проекта. В полном соответствии с идеями евроинтеграции он виделся инициаторам как продолжение европейской транспортной сети TEN-T.В последний раз тему нового моста на государственном уровне рассматривали в июле 2021 года в ходе визита в Одесскую область вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского. Киевскому гостю не просто показали перспективный эскиз моста, но и ознакомили с местом, где целесообразно его строительство.Примечательно, что во всех трёх описанных эпизодах речь шла о строительстве исключительно автомобильного, а не комбинированного моста, но даже эта заметно упрощённая задача не была решена.

https://ukraina.ru/20200812/1028483188.html

https://ukraina.ru/20191224/1026157319.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, история новороссии, затока (одесская область), одесса, днестр (река), мост