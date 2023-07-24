Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России - 24.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230724/1048202366.html
Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России - 24.07.2023 Украина.ру
Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале 24 июля
2023-07-24T10:24
2023-07-24T10:24
новости
украина
россия
михаил федоров
бпла
атака
крым
москва
сергей аксенов
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048202646_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc0844b967260a9e1c69a3ad329c73f5.jpg.webp
Украина снова косвенно взяла на себя ответственность за атаку беспилотников по территории России. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров заявил о том, что ночью были совершены атаки при помощи БПЛА и написал, что "этого будет больше".Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048202646_0:0:1228:920_1920x0_80_0_0_6ff160119285ed95be294edb50865730.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, михаил федоров, бпла, атака, крым, москва, сергей аксенов, сергей собянин
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, БПЛА, атака, Крым, Москва, Сергей Аксенов, Сергей Собянин

Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России

10:24 24.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© commons.wikimedia.org / Web Summit
Читать в
Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале 24 июля
Украина снова косвенно взяла на себя ответственность за атаку беспилотников по территории России. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров заявил о том, что ночью были совершены атаки при помощи БПЛА и написал, что "этого будет больше".
„Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу [России] и Крым. Что бы там не происходило, но этого будет больше“, - написал Фёдоров.
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:00
Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля
 
НовостиУкраинаРоссияМихаил ФедоровБПЛАатакаКрымМоскваСергей АксеновСергей Собянин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53ГБР задержало в Киеве "испанского" военкома Борисова
11:40Поезда на Крымский полуостров следуют с задержкой
11:40Как трансформировалась Белоруссия после начала СВО и что произошло с рейтингом Лукашенко - Глушаков
11:27В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин
11:24Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО
11:15На девушку, которая "пощекотала" "Родину-мать" в Волгограде, завели уголовное дело
10:58"Зерно остаётся в недобросовестных руках европейцев". Путин написал статью о сотрудничестве с Африкой
10:56Bloomberg: Украине нужно вернуть своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики
10:55В Джанкойском районе Крыма возобновлено движение поездов и автомобилей
10:55Россия — и точка. Как российские банки уходят из недружественных стран после начала СВО
10:55Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр
10:42Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией
10:27Mysl Polska назвала семь критических ошибок Зеленского
10:24Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
10:23Беспилотник без взрывчатки упал на кладбище в Зеленоградском округе Москвы
10:07"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажу
10:00В Минобороны РФ заявили о провалившейся атаке беспилотников на Крым
09:58Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая
09:42Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
09:16Аксенов сообщил об эвакуации населения из-за атаки беспилотников на Крым
Лента новостейМолния