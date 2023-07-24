https://ukraina.ru/20230724/1048202366.html
Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России - 24.07.2023 Украина.ру
Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале 24 июля
2023-07-24T10:24
2023-07-24T10:24
2023-07-24T10:24
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Украина снова косвенно взяла на себя ответственность за атаку беспилотников по территории России. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров заявил о том, что ночью были совершены атаки при помощи БПЛА и написал, что "этого будет больше".Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, россия, михаил федоров, бпла, атака, крым, москва, сергей аксенов, сергей собянин
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, БПЛА, атака, Крым, Москва, Сергей Аксенов, Сергей Собянин
Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России
Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале 24 июля
Украина снова косвенно взяла на себя ответственность за атаку беспилотников по территории России. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров заявил о том, что ночью были совершены атаки при помощи БПЛА и написал, что "этого будет больше".
„Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу [России] и Крым. Что бы там не происходило, но этого будет больше“, - написал Фёдоров.
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.