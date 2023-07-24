https://ukraina.ru/20230724/1048202366.html

Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России

Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России - 24.07.2023 Украина.ру

Глава Минцифры Украины Фёдоров подтвердил атаку беспилотников по России

Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале 24 июля

2023-07-24T10:24

2023-07-24T10:24

2023-07-24T10:24

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Украина снова косвенно взяла на себя ответственность за атаку беспилотников по территории России. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров заявил о том, что ночью были совершены атаки при помощи БПЛА и написал, что "этого будет больше".Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

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новости, украина, россия, михаил федоров, бпла, атака, крым, москва, сергей аксенов, сергей собянин