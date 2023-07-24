https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html

Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля

Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля - 24.07.2023 Украина.ру

Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля

Украина.ру, 24.07.2023

2023-07-24T09:00

2023-07-24T09:00

2023-07-24T09:00

взрывы

хроники

эксклюзив

спецоперация

беспилотники

москва

крым

атаки

одесская область

всу

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Киев попытался атаковать Москву и Крым беспилотниками. Мощные взрывы прогремели в Одесской области и Сумах. Резников назвал предполагаемую дату вступления Киева в НАТОУкраина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, сообщили в понедельник в Минобороны России."Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "в результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет".Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям около четырех часов утра.Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Был поврежден дом № 17, сообщали в экстренных службах. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области у дома № 18 было перекрыто, указывал Дептранс Москвы. Как уточнял телеграм-канал "112", в двухэтажном здании разрушена кровля, в доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. В соседнем доме также "нарушено остекление".Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Как писали, он угодил в высотное здание, на котором есть вывеска "Леруа Мерлен". Согласно данным "Яндекс.Карт", речь идет о доме № 15. Там находится магазин компании.Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в комментарии телеканалу RTVI назвала атаки беспилотников на столицу актом международного терроризма.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил в телеграм-канале, что в небе над полуостровом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников противника."В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника", - написал Аксенов.Глава республики призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Позже он уточнил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма."Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - указал Аксенов.В пресс-службе компании "ГрандСервисЭкспресс" отметили, что из-за атак дронов временно закрыли для движения поездов перегон в Джанкойском районе."Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет", - сообщили в пресс-службе компании.Также в Крыму создали оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских беспилотников, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Кроме того, в ночь на вторник украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра и центр Горловки тремя снарядами калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 01.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметраов 01.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.В 7.30 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому району Горловки.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Также киевские силовики активнее пытаются атаковать позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."На участке Кременная-Сватово отмечается незначительный рост атакующих действий со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Марочко отметил, что все украинские атаки пресекаются артиллерией, тяжелыми огнеметными системами при поддержке ВКС РФ.Военнослужащий 63-й бригады ВС Украины Виталий Серый, попавший в плен при попытке отбить украинские позиции, рассказал, что солдат украинской армии, базирующихся в тыловом районе в подконтрольной Киеву части Донбасса, перебрасывают на штурм позиций к линии соприкосновения на Краснолиманском участке фронта."Нас поднял старший лейтенант, сказал, готовность номер один, хотя в бою мы не были, были все время в тылу. В 9 часов утра мы выехали… Поехали в штаб, нам сказали, что россияне наступили, отбили позиции, блиндажи… Мы поехали в первый раз, не понимали того, что будет", - рассказал солдат, вспоминая день, когда был перекинут из тылового района на передовую в составе штурмовой группы.Он уточнил, что его группе, которой командовал старший солдат, было поручено отбить позиции, которые заняли российские бойцы. По словам пленного, опыта штурмовых действий ни у одного из членов группы до этого дня не было."Мы доехали до точки спешивания, прошли метров 50 – и нас начали "крыть" (обстреливать – ред.) минометы, причем серьезно "крыть". У нас сразу одному руку оторвало, двое контуженных, мы прошли метров только 500", - сказал пленный.По его словам, после обстрела оставшейся части группы удалось перебежать в ближайший блиндаж. Пленный уточнил, что украинские боевики, не имеющие опыта штурмовых действий, только спасались от атак российской армии, которая сама в тот момент вела наступление на данном участке. Украинский военнослужащий добавил, что когда старший солдат получил отказ, когда пытался запросить у командования поддержку артиллерии."Забежали в первый окоп, там было наших несколько человек, начали нас накрывать из танка, танк, миномет и АГС (автоматический гранатомет станковый – ред.), было слышно издалека. Просили поддержку артиллерии. Мы просили поддержку по рации, старший солдат просил артподдержку. "Потерпите!", - нам сказали. У меня земля ушла из-под ног просто. Сказали, что мы и потерпеть можем… Нас было восемь человек в блиндаже, семь из них были ранены, с осколками", - пояснил украинский солдат.По его словам, после прилета очередной гранаты было принято решение сдаваться в плен."Парни кричали: "Выходи с поднятыми руками – и будешь жить". Я выкинул автомат и полез к ним, и через минут пять-десять вышли еще три человека, остальные погибли", - рассказал пленный.Ситуация на Краснолиманском направлении в Донбассе остается сложной, на некоторых участках идут позиционные бои. По данным Минобороны России, ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступательных действий на донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях.Мощные взрывыМощные взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, заявило украинское издание "Зеркало недели"."Сообщают о мощных взрывах в городе Измаил", - говорится в материале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.Ранее украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Одесской области.Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заверил, что здание консульства Греции на Украине пострадало в результате удара РФ в районе Одессы."Только за минувшую ночь в Одессе пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры... Также пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в Одессе", - сказал Зеленский во время вечернего выступления.Это уже не первое подобное обвинение со стороны Киева. В воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.В Минобороны России подчеркивали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев указывал, что удары ВС РФ в районе Одессы - это прежде всего удары по спецслужбам западных стран, такие упреждающие удары предотвращают десятки терактов в России.Украинские СМИ 24 июля также сообщили о взрывах в городе Сумы, в Сумской области объявлена воздушная тревога.Воздушная тревога звучала в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, тревога в Днепропетровской области начала звучать с 22.58 (совпадает с мск), в Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области - с 22.59.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Мечты о НАТОМинистр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что Киев могут принять в НАТО на следующем саммите альянса в 2024 году.Он сказал в интервью телеканалу CNN, что в июле 2024 года, когда будет проводиться саммит НАТО, будет 75-летняя годовщина создания альянса."Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз", – сказал он.Резников сказал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания конфликта, и добавил, что "нет возможности получить единодушное одобрение", пока конфликт продолжается.Ранее Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина–НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, и, по его словам, встреча состоится на днях. Позднее глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску сообщила, что заседание совета для обсуждения доставки украинских зерновых через Черное море пройдет 26 июля на уровне постоянных представителей.Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение ее права на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.В том же интервью Резников заверил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в августе.По его словам, обучение пилотов займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах.По его мнению, к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной."Обучение пилотов может быть разделено между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются", - сказал он.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20230721/1048162357.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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