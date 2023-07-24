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Москву атаковали два беспилотника - Собянин

Москву атаковали два беспилотника - Собянин - 24.07.2023 Украина.ру

Москву атаковали два беспилотника - Собянин

Утром 24 июля два беспилотника нанесли удары по нежилым зданиям в Москве, сообщил мэр города в своём телеграм-канале

2023-07-24T07:22

2023-07-24T07:22

2023-07-24T07:22

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сергей собянин

беспилотники

атака

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24 июля около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, сообщил Собянин. На месте работают все оперативные службы. 17 июля власти киевского режима совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь попала в больницу. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что Украина совершила атаку двумя беспилотными надводными аппаратами.В ответ на теракт на Крымском мосту Минобороны РФ сообщает о совершённых ударах возмездия, в частности по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотников, по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и области.

https://ukraina.ru/20230717/1048019245.html

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новости, москва, россия, сергей собянин, беспилотники, атака