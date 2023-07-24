Москву атаковали два беспилотника - Собянин - 24.07.2023 Украина.ру
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Москву атаковали два беспилотника - Собянин
Москву атаковали два беспилотника - Собянин - 24.07.2023 Украина.ру
Москву атаковали два беспилотника - Собянин
Утром 24 июля два беспилотника нанесли удары по нежилым зданиям в Москве, сообщил мэр города в своём телеграм-канале
2023-07-24T07:22
2023-07-24T07:22
новости
москва
россия
сергей собянин
беспилотники
атака
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24 июля около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, сообщил Собянин. На месте работают все оперативные службы. 17 июля власти киевского режима совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь попала в больницу. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что Украина совершила атаку двумя беспилотными надводными аппаратами.В ответ на теракт на Крымском мосту Минобороны РФ сообщает о совершённых ударах возмездия, в частности по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотников, по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и области.
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новости, москва, россия, сергей собянин, беспилотники, атака
Новости, Москва, Россия, Сергей Собянин, беспилотники, атака

Москву атаковали два беспилотника - Собянин

07:22 24.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВ Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Утром 24 июля два беспилотника нанесли удары по нежилым зданиям в Москве, сообщил мэр города в своём телеграм-канале
24 июля около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям", - написал мэр Москвы.
Серьёзных разрушений и пострадавших нет, сообщил Собянин.
На месте работают все оперативные службы.
17 июля власти киевского режима совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь попала в больницу. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что Украина совершила атаку двумя беспилотными надводными аппаратами.
В ответ на теракт на Крымском мосту Минобороны РФ сообщает о совершённых ударах возмездия, в частности по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотников, по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и области.
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотникиО "войне дронов" до СВО говорили много и часто, однако лишь с началом операции по защите Донбасса стало понятно, как она будет выглядеть
 
НовостиМоскваРоссияСергей Собянинбеспилотникиатака
 
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Заголовок открываемого материала
07:39В Москве пресекли атаку украинских беспилотников - Минобороны РФ
07:22Москву атаковали два беспилотника - Собянин
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