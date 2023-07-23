Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне

Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политики

Последнюю неделю на слуху новости об украинских спортсменах, но вовсе не из-за их выдающихся результатов и даже не из-за сенсационных трансферах — всё дело так или иначе в политике