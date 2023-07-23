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Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне
Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне - 23.07.2023 Украина.ру
Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне
Министерство молодежи и спорта Украины пересмотрит запрет об участии в соревнованиях, на которые приезжают белорусские и российские спортсмены, для украинцев. Об этом 23 июля заявил глава ведомства Вадим Гутцайт в ходе брифинга
2023-07-23T17:54
2023-07-23T17:54
2023-07-23T17:54
новости
спорт
украина
министерство
россия
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Запрет может быть снят, и украинские спортсмены смогут поучаствовать в международных соревнованиях, на которые сейчас они поехать не могут, уже в 2023 году.Федерации разных видов спорта Украины неоднократно подавали Гутцайту прошения об этом, отмечая, что своим запретом Министерство "наказало" их, а не россиян.Сам Гутцайт, напротив, настаивал на радикальной позиции и требовал от Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спорт, украина, министерство, россия
Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне
Министерство молодежи и спорта Украины пересмотрит запрет об участии в соревнованиях, на которые приезжают белорусские и российские спортсмены, для украинцев. Об этом 23 июля заявил глава ведомства Вадим Гутцайт в ходе брифинга