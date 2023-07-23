Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне - 23.07.2023 Украина.ру
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Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне
Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне - 23.07.2023 Украина.ру
Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне
Министерство молодежи и спорта Украины пересмотрит запрет об участии в соревнованиях, на которые приезжают белорусские и российские спортсмены, для украинцев. Об этом 23 июля заявил глава ведомства Вадим Гутцайт в ходе брифинга
2023-07-23T17:54
2023-07-23T17:54
новости
спорт
украина
министерство
россия
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Запрет может быть снят, и украинские спортсмены смогут поучаствовать в международных соревнованиях, на которые сейчас они поехать не могут, уже в 2023 году.Федерации разных видов спорта Украины неоднократно подавали Гутцайту прошения об этом, отмечая, что своим запретом Министерство "наказало" их, а не россиян.Сам Гутцайт, напротив, настаивал на радикальной позиции и требовал от Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года.
https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html
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новости, спорт, украина, министерство, россия
Новости, спорт, Украина, министерство, Россия

Минспорта Украины собирается пересмотреть бойкот соревнований, на которых выступают россияне

17:54 23.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Прыжки в высоту. Женщины
Олимпиада-2020. Прыжки в высоту. Женщины - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Министерство молодежи и спорта Украины пересмотрит запрет об участии в соревнованиях, на которые приезжают белорусские и российские спортсмены, для украинцев. Об этом 23 июля заявил глава ведомства Вадим Гутцайт в ходе брифинга
Запрет может быть снят, и украинские спортсмены смогут поучаствовать в международных соревнованиях, на которые сейчас они поехать не могут, уже в 2023 году.
"Вопрос бойкота – сложный и болезненный, но это совместное решение всех федераций", отметил министр.
Федерации разных видов спорта Украины неоднократно подавали Гутцайту прошения об этом, отмечая, что своим запретом Министерство "наказало" их, а не россиян.
Сам Гутцайт, напротив, настаивал на радикальной позиции и требовал от Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 07:12
Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политикиПоследнюю неделю на слуху новости об украинских спортсменах, но вовсе не из-за их выдающихся результатов и даже не из-за сенсационных трансферах — всё дело так или иначе в политике
 
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