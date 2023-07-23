Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно
© Захар Прилепин телеграм-канал Ростислав Журавлёв военный корреспондент
© Захар Прилепин телеграм-канал
Военный корреспондент агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв посмертно получит орден "За заслуги перед Запорожской областью", сообщает 23 июля в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий
"Журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Ростислав Журавлёв – посмертно", - написал он.
Журналисты, передвигаясь на гражданском автомобиле, накануне попали под обстрел ВСУ: украинские военные использовали кассетные боеприпасы.
Михальчевский, Шиков и Польшаков с ранениями были эвакуированы в Крым.
Утром Балицкий сообщил, что их состояние стабильное, журналисты в сознании.
Вчера, 16:25Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.