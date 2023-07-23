https://ukraina.ru/20230723/1048195310.html

Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно

Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно - 23.07.2023 Украина.ру

Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно

Военный корреспондент агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв посмертно получит орден "За заслуги перед Запорожской областью", сообщает 23 июля в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий

2023-07-23T17:18

2023-07-23T17:18

2023-07-23T17:18

новости

орден

запорожская область

ростислав журавлёв

всу

спецоперация

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Журналисты, передвигаясь на гражданском автомобиле, накануне попали под обстрел ВСУ: украинские военные использовали кассетные боеприпасы.Михальчевский, Шиков и Польшаков с ранениями были эвакуированы в Крым.Утром Балицкий сообщил, что их состояние стабильное, журналисты в сознании.

https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

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новости, орден, запорожская область, ростислав журавлёв, всу, спецоперация