Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно - 23.07.2023 Украина.ру
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Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно
Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно - 23.07.2023 Украина.ру
Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно
Военный корреспондент агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв посмертно получит орден "За заслуги перед Запорожской областью", сообщает 23 июля в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий
2023-07-23T17:18
2023-07-23T17:18
новости
орден
запорожская область
ростислав журавлёв
всу
спецоперация
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Журналисты, передвигаясь на гражданском автомобиле, накануне попали под обстрел ВСУ: украинские военные использовали кассетные боеприпасы.Михальчевский, Шиков и Польшаков с ранениями были эвакуированы в Крым.Утром Балицкий сообщил, что их состояние стабильное, журналисты в сознании.
https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html
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новости, орден, запорожская область, ростислав журавлёв, всу, спецоперация
Новости, орден, Запорожская область, Ростислав Журавлёв, ВСУ, Спецоперация

Военкор Ростислав Журавлёв получит орден посмертно

17:18 23.07.2023
 
© Захар Прилепин телеграм-канал Ростислав Журавлёв военный корреспондент
Ростислав Журавлёв военный корреспондент
© Захар Прилепин телеграм-канал
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Военный корреспондент агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв посмертно получит орден "За заслуги перед Запорожской областью", сообщает 23 июля в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий

"Журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Ростислав Журавлёв – посмертно", - написал он.

Журналисты, передвигаясь на гражданском автомобиле, накануне попали под обстрел ВСУ: украинские военные использовали кассетные боеприпасы.
Михальчевский, Шиков и Польшаков с ранениями были эвакуированы в Крым.
Утром Балицкий сообщил, что их состояние стабильное, журналисты в сознании.
Ростислав Журавлев
Вчера, 16:25
Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналистыВ субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.
 
НовостиорденЗапорожская областьРостислав ЖуравлёвВСУСпецоперация
 
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