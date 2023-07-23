Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село - 23.07.2023 Украина.ру
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Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село
Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село - 23.07.2023 Украина.ру
Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село
Жители одного из сел Львовской области перекрыли дорогу, чтобы не пропустить в село автомобиль военкомов, сообщают 23 июля украинские телеграм-каналы
2023-07-23T17:09
2023-07-23T17:09
новости
мобилизация
украина
военкомат
львовская область
село
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В сети распространяется видео львовского села, в котором разозленные местные жители руками останавливают машину с военными, заявляя, что не пустят представителей военкоматов в свое село."Сами идите воевать, людоловы!", - кричит на видео одна из селянок.Женщина-военная попыталась снимать людей на камеру и вступила с ними в перепалку.Чем закончился конфликт – неизвестно, видео прерывается посреди спора.В интервью изданию Украина.ру политик Дарья Митина рассказала, что протест родителей военнослужащих и военнообязанных – единственная возможная на Украине сейчас форма протеста. В начале конфликта, по ее словам, Западную Украину "берегли" и пытались не трогать, но теперь тотальная мобилизация коснулась всех регионов страны.
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новости, мобилизация, украина, военкомат, львовская область, село
Новости, мобилизация, Украина, военкомат, Львовская область, село

Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село

17:09 23.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВерховная Рада утвердила указ президента Украины "О частичной мобилизации"
Верховная Рада утвердила указ президента Украины О частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Жители одного из сел Львовской области перекрыли дорогу, чтобы не пропустить в село автомобиль военкомов, сообщают 23 июля украинские телеграм-каналы
В сети распространяется видео львовского села, в котором разозленные местные жители руками останавливают машину с военными, заявляя, что не пустят представителей военкоматов в свое село.
"Сами идите воевать, людоловы!", - кричит на видео одна из селянок.
"Что сидите? Хотите нас силой на фронт отправить умирать? Не выйдет", — говорят другие, не пропуская машину.
Женщина-военная попыталась снимать людей на камеру и вступила с ними в перепалку.
Чем закончился конфликт – неизвестно, видео прерывается посреди спора.
В интервью изданию Украина.ру политик Дарья Митина рассказала, что протест родителей военнослужащих и военнообязанных – единственная возможная на Украине сейчас форма протеста. В начале конфликта, по ее словам, Западную Украину "берегли" и пытались не трогать, но теперь тотальная мобилизация коснулась всех регионов страны.
Дарья Митина интервью - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 15:34Репрессии на Украине
Дарья Митина о тихом сопротивлении Западной Украины: Во Львове живут такие же советские людиНе только Восточная, но и Западная Украина сопротивлялась неконституционному перевороту 2014 года, последующим репрессиям и росту националистических настроений. Сейчас голосом края остаются матери военнослужащих
 
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