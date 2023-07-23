https://ukraina.ru/20230723/1048195182.html

Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село

Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село - 23.07.2023 Украина.ру

Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село

Жители одного из сел Львовской области перекрыли дорогу, чтобы не пропустить в село автомобиль военкомов, сообщают 23 июля украинские телеграм-каналы

2023-07-23T17:09

2023-07-23T17:09

2023-07-23T17:09

новости

мобилизация

украина

военкомат

львовская область

село

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В сети распространяется видео львовского села, в котором разозленные местные жители руками останавливают машину с военными, заявляя, что не пустят представителей военкоматов в свое село."Сами идите воевать, людоловы!", - кричит на видео одна из селянок.Женщина-военная попыталась снимать людей на камеру и вступила с ними в перепалку.Чем закончился конфликт – неизвестно, видео прерывается посреди спора.В интервью изданию Украина.ру политик Дарья Митина рассказала, что протест родителей военнослужащих и военнообязанных – единственная возможная на Украине сейчас форма протеста. В начале конфликта, по ее словам, Западную Украину "берегли" и пытались не трогать, но теперь тотальная мобилизация коснулась всех регионов страны.

https://ukraina.ru/20230718/1048091545.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мобилизация, украина, военкомат, львовская область, село