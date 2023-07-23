https://ukraina.ru/20230723/1048195182.html
Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село
Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село - 23.07.2023 Украина.ру
Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село
Жители одного из сел Львовской области перекрыли дорогу, чтобы не пропустить в село автомобиль военкомов, сообщают 23 июля украинские телеграм-каналы
2023-07-23T17:09
2023-07-23T17:09
2023-07-23T17:09
новости
мобилизация
украина
военкомат
львовская область
село
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101327/30/1013273006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a5467ec86a8d093919a01a874675b9b.jpg
В сети распространяется видео львовского села, в котором разозленные местные жители руками останавливают машину с военными, заявляя, что не пустят представителей военкоматов в свое село."Сами идите воевать, людоловы!", - кричит на видео одна из селянок.Женщина-военная попыталась снимать людей на камеру и вступила с ними в перепалку.Чем закончился конфликт – неизвестно, видео прерывается посреди спора.В интервью изданию Украина.ру политик Дарья Митина рассказала, что протест родителей военнослужащих и военнообязанных – единственная возможная на Украине сейчас форма протеста. В начале конфликта, по ее словам, Западную Украину "берегли" и пытались не трогать, но теперь тотальная мобилизация коснулась всех регионов страны.
https://ukraina.ru/20230718/1048091545.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101327/30/1013273006_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc5170ffd046313cfcbd802ffce40b5e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, украина, военкомат, львовская область, село
Новости, мобилизация, Украина, военкомат, Львовская область, село
Львовяне против мобилизации: военкомов не пустили в село
Жители одного из сел Львовской области перекрыли дорогу, чтобы не пропустить в село автомобиль военкомов, сообщают 23 июля украинские телеграм-каналы
В сети распространяется видео львовского села, в котором разозленные местные жители руками останавливают машину с военными, заявляя, что не пустят представителей военкоматов в свое село.
"Сами идите воевать, людоловы!", - кричит на видео одна из селянок.
"Что сидите? Хотите нас силой на фронт отправить умирать? Не выйдет", — говорят другие, не пропуская машину.
Женщина-военная попыталась снимать людей на камеру и вступила с ними в перепалку.
Чем закончился конфликт – неизвестно, видео прерывается посреди спора.
В интервью изданию Украина.ру политик Дарья Митина рассказала, что протест родителей военнослужащих и военнообязанных – единственная возможная на Украине сейчас форма протеста. В начале конфликта, по ее словам, Западную Украину "берегли" и пытались не трогать, но теперь тотальная мобилизация коснулась всех регионов страны.