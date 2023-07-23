https://ukraina.ru/20230723/1048194980.html

Найдены обломки HIMARS: ВСУ пытались убить мэра Алёшек

Найдены обломки HIMARS: ВСУ пытались убить мэра Алёшек - 23.07.2023 Украина.ру

Найдены обломки HIMARS: ВСУ пытались убить мэра Алёшек

Для покушения на жизнь мэра Алёшек (Цурюпинска) Херсонской области Георгия Журавко ВСУ применили ракету HIMARS, сообщает 23 июля RT, ссылаясь на пресс-секретаря врио главы региона Владимира Василенко

2023-07-23T16:55

2023-07-23T16:55

2023-07-23T16:55

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Дом мэра был разрушен, но пострадавших нет, уточнил он.Эксперты обнаружили фрагменты американской ракеты HIMARS на месте удара.В начале месяца ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова, был задержан гражданин России, завербованный украинской разведкой. Он планировал взорвать автомобиль чиновника.Ураинские спецслужбы неоднократно проводили теракты в отношении чиновников и силовиков Херсонской и Запорожской областей, а также лидеров общественного мнения в России. Так, в результате терактов, организованных украинской разведкой, погибли военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский и журналистка Дарья Дугина. Также было организовано покушение на писателя Захара Прилепина, не увенчавшееся успехом.

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новости, покушение, алешки, херсонская область, всу, himars