Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе - 23.07.2023 Украина.ру
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Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе
Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе - 23.07.2023 Украина.ру
Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе
Несмотря на разрушение кафедрального собора Одессы этой ночью, служители собора провели воскресную службу для прихожан перед входом в храм. В одесских телеграм-каналах распространяется видео, на котором местная жительница пытается сорвать богослужение
2023-07-23T14:48
2023-07-23T14:48
новости
собор
православие
одесса
упц
скандал
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В дело пришлось вмешаться полиции: на видео видно, как полицейский пытается успокоить местную жительницу, которая выкрикивает проклятия в адрес прихожан собора и обвиняет их в гибели украинских солдат.На слова одной из прихожанок о том, что украинская Конституция гарантирует всем гражданам свободу вероисповедания, скандалистка заявляет:"Это не свобода, а русский мир!"Ночью собор был практически разрушен. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе и пообещал отомстить. В Минобороны РФ сообщили, что по центру Одессы удары не наносились, а собор, вероятнее всего, был разрушен украинской ракетой ПВО.С самого утра, по окончании комендантского часа, одесситы стали собираться у собора для того, чтобы разобрать завалы.
https://ukraina.ru/20230723/1048142697.html
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452
60
новости, собор, православие, одесса, упц, скандал
Новости, собор, Православие, Одесса, УПЦ, скандал

Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе

14:48 23.07.2023
 
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Несмотря на разрушение кафедрального собора Одессы этой ночью, служители собора провели воскресную службу для прихожан перед входом в храм. В одесских телеграм-каналах распространяется видео, на котором местная жительница пытается сорвать богослужение
В дело пришлось вмешаться полиции: на видео видно, как полицейский пытается успокоить местную жительницу, которая выкрикивает проклятия в адрес прихожан собора и обвиняет их в гибели украинских солдат.
На слова одной из прихожанок о том, что украинская Конституция гарантирует всем гражданам свободу вероисповедания, скандалистка заявляет:
"Это не свобода, а русский мир!"
Ночью собор был практически разрушен. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе и пообещал отомстить. В Минобороны РФ сообщили, что по центру Одессы удары не наносились, а собор, вероятнее всего, был разрушен украинской ракетой ПВО.
С самого утра, по окончании комендантского часа, одесситы стали собираться у собора для того, чтобы разобрать завалы.
Звезда ордена Св. Екатерины, XIX в. - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
08:00История
Прутский поход и орден Святой ЕкатериныИюль 1711 года был горячим в истории Бессарабии. 20 числа у селения Станилешты на берегу Прута началось знаменитое сражение русской и османской армий, а уже 23 был подписан мир. По итогам Россия утратила Азов, лишилась контроля над правобережьем Днепра, приобрела яркого государственного деятеля – Дмитрия Кантемира и учредила орден Св. Екатерины
 
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