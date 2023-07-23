https://ukraina.ru/20230723/1048194050.html

Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе

Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе - 23.07.2023 Украина.ру

Женщина набросилась на прихожан разрушенного Спасо-Преображенского собора в Одессе

Несмотря на разрушение кафедрального собора Одессы этой ночью, служители собора провели воскресную службу для прихожан перед входом в храм. В одесских телеграм-каналах распространяется видео, на котором местная жительница пытается сорвать богослужение

2023-07-23T14:48

2023-07-23T14:48

2023-07-23T14:48

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В дело пришлось вмешаться полиции: на видео видно, как полицейский пытается успокоить местную жительницу, которая выкрикивает проклятия в адрес прихожан собора и обвиняет их в гибели украинских солдат.На слова одной из прихожанок о том, что украинская Конституция гарантирует всем гражданам свободу вероисповедания, скандалистка заявляет:"Это не свобода, а русский мир!"Ночью собор был практически разрушен. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе и пообещал отомстить. В Минобороны РФ сообщили, что по центру Одессы удары не наносились, а собор, вероятнее всего, был разрушен украинской ракетой ПВО.С самого утра, по окончании комендантского часа, одесситы стали собираться у собора для того, чтобы разобрать завалы.

https://ukraina.ru/20230723/1048142697.html

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новости, собор, православие, одесса, упц, скандал